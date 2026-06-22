今年で１５回目！装いも新たに 『Peachful Day 2026』 を開催！

紀の川市

西日本最大の桃の産地である和歌山県紀の川市は、Peach Aviation株式会社（以下：Peach）との「桃」をご縁とした初夏の恒例イベント「Peachful Day（旧Share Peach Day）」を開催します。

今年はイベント内容を一新し、初の「２部制」にて実施します。第１部では、関西空港から出発されるお客様を対象に、紀の川市の特産である「あら川の桃」を使用したPeach機内販売で大人気の「わかやま県産 空飛ぶあらかわの桃」ジュースの無料試飲会を開催。第２部では、関西空港に到着されるお客様へ、採れたての「紀の川市産の桃」を丸ごと１つプレゼントします。

【第１部】

■日 時：令和８年６月２６日（金） 9:45～12:25頃

■場 所：関西空港第２ターミナル国内線

■主 催：Peach

■協 賛：株式会社松尾

■出席者：株式会社松尾、紀の川ぷるぷる娘（ももぷる）、Peach客室乗務員、運航乗務員

■内 容：

１.フォトセッション

２.「わかやま県産 空飛ぶあらかわの桃」ジュースの無料試飲会 （無くなり次第終了）

【第２部】

■日 時：令和８年６月２６日（金） 12:05～13:40頃

■場 所：関西空港第２ターミナル国内線

■対象便：MM102札幌（新千歳）発、MM376石垣発、MM620沖縄（那覇）発

■主 催：紀の川市、Peach

■協 力：JAわかやま紀の里地域本部

■出席者：紀の川市、紀の川ぷるぷる娘（ももぷる）、Peach客室乗務員、運航乗務員

■内 容：

１.フォトセッション

２.「紀の川市産の桃」を配布

紀の川市役所 農林商工部 農業振興課

TEL：0736-79-3902

FAX：0736-79-3928

E-MAIL：k080500-001@city.kinokawa.lg.jp