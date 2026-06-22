韓国メイクアップブランド「LUNA」より『ロングラスティングコレクター』限定セットが6月15日（月）から発売

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」は、くすみや肌トーンを補正し、血色感のある明るい肌に導く、カラーコントロールに優れたリキッドタイプのコンシーラー『ロングラスティングコレクター＋ハート指パフセット』を2026年6月15日（月）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗除く）にて数量限定で販売いたします。

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。韓国の“国民的コンシーラー”と呼ばれる『ロングラスティングチップコンシーラー』は累計販売1,100万個※1を突破し、日本でも着実に人気を獲得しています。

今回、黒ずみや赤みを自然にカバーし、血色感ある明るい肌に導く、リキッドタイプのコンシーラー『ロングラスティングコレクター』にハート指パフが付いた限定セット『ロングラスティングコレクター＋ハート指パフ付きセット』が6月15日（月）より数量限定で全国のバラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗除く）にて販売を開始いたします。本セットは『ロングラスティングコレクター』の現品価格でハート指パフがゲットできるお得な内容となっています。 カラーは、1号ミントグリーン、2号ピュアラベンダー、3号サーモンベージュの3つよりお選びいただけます。

※1 2014年1月～2025年12月ロングラスティングチップコンシーラーの累計販売額、自社調べ。

ロングラスティングコレクター＋ハート指パフ セット概要

ロングラスティングコレクター (6.5g)+ ハート指パフ

セット価格：1,650円（税込）

今回は、『ロングラスティングコレクター』の現品価格で『ハート指パフ1個』がついてくるお得な限定セットを数量限定で販売いたします。

カラーは、1号ミントグリーン、2号ピュアラベンダー、3号サーモンベージュの3つよりお選びいただけます。

ロングラスティングコレクター 商品概要

画像左より：1号ミントグリーン＋ハート指パフ、2号ピュアラベンダー＋ハート指パフ、3号サーモンベージュ＋ハート指パフ

ロングラスティングコレクター

6.5g ／ 1,650円（税込）

肌悩みを自然にトーンアップカバーする軽くしっとりとしたリキッドタイプのコンシーラーです。くすんで色ムラのある肌トーンを血色感のある明るい肌色に補正します。

3つのレイヤーを採用することで水分をロック。息苦しくなく肌によくなじみ、内側はしっとりで表面はサラサラに仕上がる、保湿効果に優れたベースを実現します。

＜カラーPOINT＞

・ 1号 ミントグリーン

赤くすみや赤みが気になる肌を適切なイエローベースの

グリーントーンで明るく補正します。

・ 2号 ピュアラベンダー

くすんだ肌や黄ぐすみが気になる肌をパープル＆ブルーベースの

ラベンダートーンで透明感のある明るい部トーンに補正します。

・ 3号 サーモンベージュ

青白い肌や黒ずんだクマをオレンジカラーが漂うページュトーンで

明るくトーンアップします。

「LUNA」について

画像左より：1号ミントグリーン、2号ピュアラベンダー、3号サーモンベージュ

トータルKビューティーメイクアップブランド「Every day, New Me LUNA」

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。

日本においては、2021年にQoo10やAmazonなどのオンラインでの販売を開始しました。2022年には全国バラエティショップ及びドラッグストアなどへの進出を拡大し、日本での販売を強化しています。実際に、2022年に日本のオフライン店舗650店以上に出店した後、2026年5月現在11,610店の出店を記録し、日本でのブランド認知度を拡大しています。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.aekyung.co.kr/(https://www.aekyung.co.kr/)

LUNA 公式 インスタグラム：https://www.instagram.com/luna_makeup_jp/(https://www.instagram.com/luna_makeup_jp/)

LUNA 公式 X： https://x.com/luna_makeup_jp(https://x.com/luna_makeup_jp)