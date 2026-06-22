★暑いから、よりみち！！～涼む・くつろぐ・元気になる「夏の避暑グルメ」～ティーグルトやジェラート、夏限定のお寿司、大人のサマーディップスタイルまで。夏の新作も続々登場！【大丸梅田店】

■猛暑時代の新しい過ごし方。デパ地下でひと涼み。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

近年は、夏の長期化や猛暑日・酷暑日の増加により、「涼」を求めるニーズが高まっています。

大丸梅田店では、今夏も厳しい暑さが予想される中、「夏の避暑グルメ」をテーマに、ひんやりスイーツやドリンク、夏バテ対策にもおすすめのグルメを提案します！

今年３月には「できたてスイーツゾーン」、４月に「カフェ＆ベーカリーゾーン」がオープンしました。できたてならでは美味しさに加え、その場で楽しめる冷たいスイーツやドリンクを豊富に展開。 駅直結の利便性に加え、涼しい館内で快適に過ごせる“夏の避暑スポット”としてもご利用いただけます。新しく登場予定のティーグルメをはじめ、レモンや桃の爽快スイーツ、夏限定寿司、食欲を刺激するスパイスグルメまで。この春、オープンしたお店からの暑い季節を美味しく乗り切る一品が勢揃い。

買い物だけでなく、涼む、くつろぐ、元気になる。

大丸梅田店は、この夏、猛暑の梅田で思わず寄り道したくなる「食の避暑地」を目指します。

新商品もご注目ください！

■地1階西 「できたてスイーツゾーン」の避暑グルメは～？

【避暑グルメ１.】暑い日にぴったり！ 爽やかなヨーグルトソフト「ティーグルト」が新登場！7月1日（水）～

■＜& EARL GREY（アールグレイ）＞からのひんやりスイーツが続々登場！

★2026年3月オープン！

＜＆アールグレイ＞は、天然ベルガモットの香りにこだわったアールグレイ専門店。

特に、濃厚紅茶ソフト「アールグレイリッチミルク」は、まるで食べるロイヤルミルクティーと言われ、一口食べるとお口の中に爽やかなアールグレイの香りが広がりますソフトクリームや「香るティージェラート(R)」が人気。そんな＜＆アールグレイ＞からひんやりスイーツが続々登場！

アールグレイ ティーグルト

★新商品 ★７月１日（水）登場！

●「アールグレイ ティーグルト」 税込648円 リッチミルク×フローズンヨーグルトミックス

華やかな紅茶の香りと、ヨーグルトの爽やかな酸味。二つのおいしさがひとつになった、新感覚ティーグルトソフト。 ※ティーグルト（Tea-gurt）**とは、Tea（紅茶）とYogurt（ヨーグルト）を組み合わせた新感覚のドリンクやスイーツのことです。近年は韓国やアジアを中心に、紅茶とヨーグルトを掛け合わせた商品が増えており、「ティーグルト」という呼び方も広がりつつあります。

ベルガモット香るフローズンヨーグルト

★新商品 ７月１日（水）登場！

●「ベルガモット香るフローズンヨーグルト」 税込648円

ヨーグルトのおいしさはそのままに、植物性乳酸菌（ラブレ菌）＆ノンファットなヘルシーソフトクリームが登場！爽やかなベルガモット香る、優しい酸味となめらかな食感が、暑い夏にぴったりのソフト。（ノンファット：脂質（脂肪分）をほとんど含まない、または含有量が極めて少ない食品や飲料を指す表示で、主に乳製品やデザートなどで使われます。）

フローズンヨーグルトソフト＆かわいいトッピング

★新商品 7月1日（水）登場！

●「フローズンヨーグルトソフト＆かわいいトッピング」 681円（税込）※カップのみ。

フローズンヨーグルトにお好きなフルーツソースとピンクウエハースのダブルトッピング！

（ソースは4種の中から一つ選べます：マンゴー、ストロベリー、ブルーベリー、リンゴと蜂蜜）

バター餅

★新商品 ６月～登場！

●「バター餅」 各税込324円

外はカリっと、中はもちもちの新感覚スイーツ！韓国で話題のスイーツ「バター餅」。

6月より新登場し注目されています。外はカリっと、中はもちもち！香ばしいバターのコクとやさしい甘さが広がり、一度食べるとやみつきになる新感覚のおいしさです。

（プレーン、アールグレ、ジャスミン、ほうじ茶、ラムレーズン、チーズなど。※常時4種類を順次販売予定）

バター餅＆アイス

★新商品 ７月１日（水）新登場！

●「バター餅＆アイス」 税込648円

優しい甘さのバター餅（プレーン）にバニラアイスをトッピング！

冷たいアイスをつけて食べると、やみつきになるおいしさです！

★蒸し暑さを忘れる！？人気のソフトクリーム ◆＜＆アールグレイ＞のソフトクリームは、まるで、”食べるミルクティ”にうっとり！

アールグレイリッチミルクバタフライピーアールグレイ（6月末まで販売予定）

天然ベルガモット香るアールグレイ専門店＜＆アールグレイ＞

全国の催事で大行列ができるほど人気の、濃厚紅茶ソフト「アールグレイリッチミルク」は、まるで食べるロイヤルミルクティー。一口食べるとお口の中に爽やかなアールグレイの香りが広がります。

自家製のメレンゲを添えて、ビジュアルにもこだわったソフト。

◆「香るティージェラート」カラフルな10種

香るティージェラート

★「香るティージェラート」とは？

通常ジェラートを作る時は、水を使用しますが、当店のジェラートは水ではなく、農林水産大臣賞受賞の極上抹茶や、中国、インド、スリランカ、南アフリカなどの世界各地の上質な茶葉、様々なハーブから数十倍に濃縮抽出したお茶を使用しています。フルーツやミルクで作った濃厚ジェラートの後から爽やかな茶葉の香りがお口の中に広がります。フルーツやミルクで作った濃厚ジェラートの後から爽やかな茶葉の香りがお口の中で広がる、まさに「香るティージェラート」です。

◆新商品は、イートインで楽しんで！

★＜季節限定＞いちごミルクティー（6月末まで販売予定）★＜新作＞緑茶アールグレイ＆レモン

【避暑グルメ２.】フレッシュフルーツドリンクとワンハンドスイーツで乾杯！

～地下1階西 イートインスペース～

■＜THE KAEN＞ ★2026年3月オープン！

「THE KAEN」は、“大阪の台所”と呼ばれる黒門市場で1948年から続く果物屋「ダイワ果園」が手がけるブランド。旬の果物を使ったフレッシュジュースやケーキ、パフェ、ゼリーなどが揃います。

暑いから、思わず寄りみちしたくなる、出来立てメニューを楽しんで！

注文ごとに店内厨房で仕上げる出来たてメニュー、フルーツたっぷりのミックスジュースや、ワンハンドで楽しめるパフェやシフォンがスタンバイ。

この夏の新商品の「フルーツ団子」や「シフォンサンド」は、気軽にイートインスペースで楽しむのもよし、差し入れなどにも喜ばれそうです。

フルーツ団子（マスクメロン）とミックスジュースで乾杯！シフォンサンドもミックスジュースで乾杯！フルーツ団子（マンゴー、マスクメロン、いちご）

★新商品 買えるのはここだけ！

●「フルーツ団子」（マスクメロン） 税込324円 （一例）

マスクメロンとメロン味の白餡をのせた白玉団子の和と洋のコラボレーションスイーツ。

「マンゴー」「いちご」も新登場！（各税込324円）

フルーツが気軽に楽しめる「シフォンサンド」

★新商品 買えるのはここだけ！

●「シフォンサンド」（苺） 税込496円 （一例）

カスタードクリーム＆生クリーム、苺のコンフィチュールをチョコシフォンでサンドしました！

「Mixフルーツ」「フォレノアール」「マスクメロン」も新登場！（各税込496円）

★大阪人が愛する「ミックスジュース」至福の一杯でひと涼み！

大阪人が愛するミックスジュース「大阪ミックス」

●フルーツドリンク「大阪ミックス」M：税込399円 Ｌ：税込561円

旬のフルーツを使った「フルーツドリンク」（399円～）は、そのほか、「あまおう苺」「マスクメロン」「生搾りオレンジ」などもご用意。シンプルな「ソフトクリーム」（432円）もございます。

ぜひ、お店の横のイートインスペースでお楽しみください。

【避暑グルメ３.】夏に食べたいチョコがある…高級チョコを気軽に♪ ＜ヴィタメール＞のショコラバーへ。

地下１階西＜ヴィタメール＞のショコラバー

■地下１階西 和洋菓子売場＜ヴィタメール＞ショコラバー ★ここだけ！

1910年創業、ベルギー王室御用達のチョコレートブランド。イートインコーナー＜ショコラバー＞では、チョコドリンクやケーキなど、大丸梅田店限定メニューが楽しめます！

パルフェ・オ・カフェショコラ 税込1,650円※洋酒不使用

●＜ヴィタメール＞パルフェ・オ・カフェショコラ 税込1,650円 ★夏季限定

チョコレートアイスにチョコレートムースやコーヒーゼリーを重ね、ガナッシュクリームを絞りました

ほろ苦いコーヒーゼリーですっきりとキレのある味わいに仕上げました。フランボワーズ風味のピンクのチュイールがアクセントに。底の部分にシュトロイゼルも入っているので、ザクザクとした食感もお楽しみいただけます。

～地１階東 カフェ＆ベーカリーゾーンの避暑グルメ～

【避暑グルメ４.】夏におすすめ！＜スターバックス リザーブ (R) カフェ＞で大人の贅沢時間。ディップスタイルで♪

■＜スターバックス リザーブ(R) カフェ＞★2026年4月にオープン！

この春4月にオープンした、スターバックス リザーブ(R) カフェでは、夏限定のドリンクやコルネッティなどゆったりすごせる大人の贅沢時間をお楽しみいただけます。

「シナモン ムース フォーム ハニー ラテ」＆「 コルネッティ ピスタチオ」

●「シナモン ムース フォーム ハニー ラテ」お持ち帰り 税込825円／店内ご利用 税込840円

スターバックス リザーブ(R)の深い味わいに、シナモン香るムース フォームとはちみつの甘さを重ねて。やわらかな泡と豊かな香りが、心ほどける余韻をもたらします。

★新商品

●「コルネッティ ピスタチオ」 お持ち帰り 税込481円／店内ご利用 税込490円

発酵バターが香る軽やかな生地に、砕いたピスタチオを練り込んだクリームを重ね、ナッティなコクとやさしい甘みを引き出しています。

おすすめの組み合わせは、6月24日（水）発売の「コルネッティ ピスタチオ」を、定番商品の「シナモンムース フォーム ハニー ラテ」にディップしてお楽しみいただくスタイルです。

ひんやりとしたふわふわもちもちムースフォームと、ザクザク食感のコルネッティが重なり、食感のコントラストをお楽しみいただけます。シナモンの香りとはちみつのやさしい甘さが、ピスタチオのコクを引き立て、口のなかに味わいが広がります。

【避暑グルメ５.】元気になる！スパイシーな大き目具材のカレーパン！

■＜ガラムとマサラ＞

★2026年4月にオープン！

3つのバランスに徹底的にこだわるカレーパン専門店。大きな具材を包み込んだ食べ応えのある一品は、店舗で仕込み、発酵させ、その場で揚げることで“できたて”の美味しさを実現しています。

香り立つスパイスととろとろ煮豚の旨みが広がる一品は、食事にも軽食にもなる存在として、新たな定番を目指します。

（一例）

とろとろ煮豚のカレーパン

●とろとろ煮豚のカレーパン 税込330円

「カレーパングランプリ2025（R）」最高金賞を受賞した人気商品。店内で2日かけてじっくり仕込んだとろとろ食感の煮豚を、大きめにカット。38種類のスパイスとローストガーリックがアクセントのこだわりカレーとともに包んでいます。

とろ～り＆ゴロリ2つのチーズを味わうカレーパン

●とろ～り＆ゴロリ2つのチーズを味わうカレーパン 税込300円

とろ～りとろけるモッツアレラチーズだけにとどまらず、そこに大きなダイスチーズを2個も加えて包みました。 旨みたっぷりのスパイシーなカレールゥとともに、お口の中で存分にチーズを味わって頂けます♪

～地１階東 「バラエティデリカゾーン」からの避暑グルメ～

「日常を豊にする、できたての魅力」をお届けします！

【避暑グルメ６.】後味が爽やかなグルメ！柚子酢のいなり寿司や巻き寿司！

食べる宝石細巻き イメージ助六寿司 イメージ

■いなりと巻き寿司＜むろや＞

★2026年4月にオープン！

柚子酢を使用したこだわりのシャリに、肉厚で出汁のきいたお揚げが絶妙にマッチした、いなり寿司専門店。後味がさわやかで、蒸し暑い時期におすすめの一品。

★新商品

食感！風味が爽やか～！「ジャンボオクラ巻！」が季節限定で登場！

●ジャンボオクラ巻！ 税込1,296円（ハーフ）

柚子酢飯で、大～きなオクラと茗荷を合わせて巻きました！シャキシャキとした食感と爽やかな味わいが食欲そそる夏の新しい巻き寿司です！

ジャンボオクラ巻

【避暑グルメ７.】暑い日こそ、選べるデパ地下のお弁当売場へ。今日のランチや晩御飯に。

■＜デリカキッチン＞ ★2026年4月オープン！

通勤や通学のお客様が行き交う大丸梅田店に地下コンコース。さっと手軽に購入できるお弁当はいかが。？「あったらいいな、こんなお店」をテーマに、できたての美味しさを大切に、日常の食卓に寄り添う惣菜類を約100種登場！

（売場画像）

★暑い日こそ、手間レスな食欲そそる、美味しい一品を！

若鶏西京焼きとだし巻のお重弁当

●「若鶏西京焼きとだし巻のお重弁当」（1折）税込864円

2種類の西京味噌と塩麹を合わせたオリジナルたれに、若鶏をじっくり漬け込み、旨みを引き出しました。表面に塗った粗めの味噌を香ばしく焼き上げることで、豊かな香りと深い味わいを楽しめます。上品な甘みとコクが広がり、暑い夏にも箸が進む一品です。

その他、「石垣島産もずくの春雨サラダ」税込303円など、夏に食べたくなるお弁当やお惣菜が約100種より選ぶことができます。

★その一口が、猛暑をきっと乗り切れる！大丸梅田店の2026夏の一品！

★夏に食べたいチョコスイーツ ★新商品★新商品●＜ヴィタメール＞「ショコラ・エキゾチック」

●＜ヴィタメール＞「ショコラ・エキゾチック」 税込864円

程よい酸味のパイナップルのコンフィチュールに、オレンジとベルガモットのクリームと合わせ、チョコレートムースで包みました。隠し味のジンの後味がすっきりさとしたさわやかさをプラスしました。

＜ヴィタメール＞では、レモンや桃を使った爽やかな夏季限定スイーツが続々登場！

※イートインスペース「ショコラバー」でも召し上がっていただきます。

★この夏食べておくべき一品 ★新商品★新商品 95thクリームカスタードプリン 税込432円

●＜モロゾフ＞「95thクリームカスタードプリン」税込432円 ※7月末まで販売予定。

＜モロゾフ＞創業95周年を記念しスペシャルなプリン！

モロゾフの看板商品「カスタードプリン」にミルク感のあるクリームシャンティを絞りました。

ぷるんとした食感のモロゾフ一番人気のカスタードプリンと、口どけなめらかなクリームシャンティを合わせることで、お互いを引き立て合う、まるでデザートプレートのような仕立てをガラス容器でご用意いたしました。手土産やおもたせ、差し入れにも喜ばれます！

★この春4月にオープン！抹茶を堪能できるスイーツ

■＜茶の環＞ ★2026年4月オープン

●＜茶の環＞しっとり濃厚抹茶バターケーキ「抹茶満月」

●＜茶の環＞しっとり濃厚抹茶バターケーキ「抹茶満月」税込2,160円

満月のように丸く焼き上げた抹茶バターケーキ。しっとりとした口当たりで、ひと口ごとに抹茶の深いコクと香りが広がります。シンプルな素材ながら、驚くほど濃厚な味わいです。

★大丸梅田店は、2026年春より、地下の食品フロアを順次リニューアルオープンしております。

目指すのは、特別な日だけでなく、日常を少し持ち上げる存在へ。

猛暑・酷暑が予想される2026年の暑い日は、思わず寄り道したくなる「デパ地下避暑グルメ」をどうぞ、お楽しみくださいませ！