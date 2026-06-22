食・対話・音楽で “人間らしさ”を取り戻す『Re:HUMANe Festival 2026』開催決定！コンテンツとタイムテーブルを発表

Coaching Leaders Japan 合同会社

Coaching Leaders Japan合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：桜庭理奈）は、働き方や生き方を見つめ直す体験型フェスティバル『Re:HUMANe Festival 2026（リ・ヒューマン フェスティバル 2026）』を、2026年9月25日（金）から27日（日）までの3日間、神奈川県横須賀市のSYOKU-YABO農園にて開催いたします。



本フェスは、食・対話・音楽などを通じて一人ひとりが「自分はどう在りたいのか」を探求することを目的としています。本フェスを通じて、効率や成果が重視される現代社会において、人間らしさ（HUMANe）を取り戻す時間と場を提供します。

参加申し込みはこちら！：https://rehumane-festival-2026.peatix.com/ (https://rehumane-festival-2026.peatix.com/)

公式インスタグラムはこちら：https://www.instagram.com/rehumane_fes2026/(https://www.instagram.com/rehumane_fes2026/)

■開催背景

Coaching Leaders Japanは、これまで様々な企業や組織において「人の在り方（Being）」を起点としたリーダーシップ開発や組織変革支援に取り組んでまいりました。



その中で「組織だけではなく、一人ひとりが立場や肩書きを少し離れ、自分自身の働き方・生き方を見つめ直せる場をつくりたい」と考え、本イベントを初めて開催することにしました。

■こんな方におすすめです

・これからの働き方や生き方を問い直したい方

・効率や成果だけではない働き方を探している方

・組織、リーダーシップ、ウェルビーイング、人間性に関心がある方

・自分の感覚や身体性を取り戻したい方

・食、対話、音楽、自然などを通じて人とつながりたい方

・日常から少し離れ、これからの自分の在り方を見つめたい方

■このフェスで体験できること（コンテンツ）

Re:HUMANe Festival 2026では、決められた正解を学ぶのではなく、自分の感覚で選び、対話し、味わいながら過ごす時間を大切にしています。

たとえば、このような過ごし方ができます。



・ドロップイン形式のミニワークショップ・セッションに参加する

・音楽を聴きながら、ゆっくり過ごす

・物販スペースで、つくり手の感性に触れる

・土地や季節を味わう食体験を楽しむ

・何もしない時間を、自分のために持つ

プログラムにすべて参加する必要はありません。その時の自分の関心や体調、感覚に合わせて、自由に選んでお過ごしください。

SYOKU-YABO農園でのランチやディナーを楽しめます。音楽やパフォーマンスもあり、のんびりと過ごせます。

写真提供：SYOKU-YABO農園

■タイムテーブル（予定）

DAY1（9/25・金）15:00～21:00

DAY2（9/26・土）10:00～21:00

DAY3（9/27・日）10:00～15:00

そのほか、順次コンテンツが追加予定です。最新情報はPeatixページ(https://rehumane-festival-2026.peatix.com/)・または公式インスタグラム(https://www.instagram.com/rehumane_fes2026/)をご確認ください！

■開催概要

イベント名：Re:HUMANe Festival 2026（リ・ヒューマン フェスティバル 2026）

日程：2026年9月25日（金）～9月27日（日）

会場：SYOKU-YABO農園（〒240-0104 神奈川県横須賀市芦名2丁目1700）

参加形式：日帰り参加／宿泊参加

主催：Coaching Leaders Japan 合同会社

■チケットについて

【チケット種類 ※1】

・1日券：会期中の任意の1日にご参加いただけるチケットです。（日程により開催時間が異なります）

・通し券： 3日間すべての日程にご参加いただけるチケットです。 2日以上参加予定の方には、通し券がおすすめです。

【チケット金額】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100883/table/19_1_e749094dad416738d1246de578d2d19c.jpg?v=202606220451 ]

【未就学児のお子さまのご参加について】

未就学児のお子さまは、無料でご参加いただけます。当日は年齢確認のため、お子さまの年齢が分かる身分証明書のご提示をお願いいたします。会場には、おむつ替え台付きの多目的トイレをご用意しております。

※1 宿泊・飲食・物販などの費用は含まれておりません。

※2 ご近所割は、横須賀市・葉山町・三浦市・逗子市にお住まいの方に適応されます。ご利用の方は、ご入場時にご住所が確認できる身分証明書のご提示をお願いいたします。（運転免許証、マイナンバーカード等）

■お申し込み方法

以下のPeatixページよりお申し込み可能です！

■当日マップ

お申し込みはコチラ！ :https://rehumane-festival-2026.peatix.com/

当日は、以下の多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

（雨天時やコンテンツ内容の変更等により、実施場所が変更となる場合があります。）

■当日のおすすめの持ち物・服装

服装や持ち物に特別な指定はございませんが、以下をご用意いただくとより快適にイベントをお楽しみいただけます。

■ナビゲーターについて

- 動きやすい服装・歩きやすい靴- ヨガマットまたはピクニックシート（一部のワークショップで使用する場合があるほか、休憩時にゆったりとお過ごしいただく際にも便利です。）- レインコートや折りたたみ傘（急な天候の変化に備えて）

Re:HUMANe Festivalには、総勢9名のナビゲーターが参加予定です。ナビゲーターは、講師でもファシリテーターでもありません。対話、体験、場の流れを“ひらく”人です。

それぞれが異なるテーマ、異なるアプローチ、異なる身体性や世界観を持ちながら、参加者と同じ地平に立ち、共に問い、共に揺れ、共に人間性を探っていく存在です。気になるナビゲーターのセッションやワークショップに、ぜひご参加ください。

【ナビゲーター一覧】

※五十音順・敬称略

◎キャリアブレイクのひと北野 貴大 （一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表理事）

一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表理事。大阪市立大学卒業後、JR西日本グループにて「ルクア大阪」をはじめとする商業施設の企画マーケティングに8年間従事。2022年に独立し、一時的な離職・休職を通じて人生や社会を見つめ直す「キャリアブレイク」という欧州発の文化を研究・普及する一般社団法人キャリアブレイク研究所を設立。情報誌『月刊無職』の発行、オンラインコミュニティ「むしょく大学」の運営、「無職酒場」の開催、キャリアブレイクのための宿「OKAYU HOTEL」（奈良）の運営など多彩な活動を展開。2024年にはKADOKAWA・千倉書房から2冊の著書を刊行。「立ち止まること」を文化として根付かせ、日本の働き方に新たな選択肢を届け続けている。

◎インサイド・アウトサイダーのひと楠橋 明生（株式会社ako 代表取締役）

1996年生まれ。18歳から働き始め、自動車業界でのセールス職を経てメディア・PR会社でプランナー業務に従事。23歳で独立し、2021年に株式会社akoを設立。2022～2023年はニューヨークでPR修行を積んだ。日本でもアメリカでも「どこかうっすら馴染めない」感覚を抱えてきた経験から、はぐれものが社会で価値を発揮できるあり方を「インサイド・アウトサイダー」と捉え、自社経営と並行して株式会社土屋のCMO（最高マーケティング責任者）を務めるなど、企業や団体の内部に入りつつ「外部／はぐれもの」である強みを活かす働き方を実践。重度訪問介護をはじめとする福祉領域の広報・PRや、ブルーカラーワークなど明らかに過小評価されている取り組みに対し、課題解決に向けた多様なアプローチを行っている。

◎“すべき”を脱いで、“在りたい”で立つひと桜庭 理奈 （Coaching Leaders Japan G.K.代表）

Coaching Leaders Japan G.K. および CLJ B.V.（オランダ）代表、一般社団法人日本オントロジカルコーチング協会 代表理事。GE、アリアンツ・ジャパン等で20年以上にわたりCHROを務めた後、エグゼクティブコーチ／組織開発コンサルタントとして独立。日本・オランダを拠点に、国境・業種・階層を越えてリーダーと組織の変容を伴走している。国際コーチング連盟ICF PCC認定コーチ、株式会社メドレー社外取締役。全国を転々とするノマドの民。今は長野県佐久市在住。湯治文化、動物福祉、身体性をともなう実践に深い関心を寄せ、「人が、人に還る瞬間」に立ち会うことを生涯の仕事としている。

◎人類の未来を、身体で感じ取るひとシブ・ブルゾー（舞踏ダンサー・ソマティック・ファシリテーター）

シヴ・ブルゾーは、舞踏（Butoh）ダンサー、ソマティック・ファシリテーター、著者、そして BodyStorytelling(R) の創始者。ソマティック・プラクティス、観想的なムーブメント、個人の変容が交差する場に立ち続けてきた。Newfield Ontological Coaching Foundation プログラムを修了し、2023年からは一般社団法人日本オントロジカルコーチ協会（JOCA）のファカルティトレーナーを務めている。2026年に北海道から長野へと移り住む。アートと自然、美しいものと和菓子、そして笑いを愛する、まるで「樹の精」を体現したような人。

◎人と組織の生き物らしさを取り戻すひと鈴木 泰平 （株式会社Fungii 代表取締役）

理系大学で生命科学を学んだのち、新卒で組織開発コンサルティングファームに入社。主に大企業の管理職層に向けた研修設計、風土変革プロジェクトの企画運営に従事。 2021年、「科学的に正しいチームメソッド30」（翔泳社）を出版。生命科学の原理を活用した組織開発メソッドを開発。 2023年、株式会社Fungiiを創業。生態系のあり方と生命科学を活用した生命性あふれる組織づくりを提供する。

◎別の仕事に出会う機会をつくるひと

田中 翼 （株式会社仕事旅行社 代表取締役）

1979年神奈川県生まれ。株式会社仕事旅行社代表取締役。米国ミズーリ州立大学を経て国際基督教大学（ICU）卒業後、資産運用会社に勤務。在職中、趣味で様々な業界の会社訪問を重ねるなかで、「働く」ことへの気づきや刺激に満ちた職場訪問の魅力に惹かれ、2011年に仕事旅行社を設立。1,000か所以上の職場との出会いを通じ、「外の仕事を知る機会」を企業・自治体・個人に提供している。仕事観や仕事の魅力をテーマに大学・企業・自治体での講演活動も多数行うほか、HRNOTE、JBpress、東洋経済オンライン等への寄稿も継続。著書に『働くコンパスを手に入れる ―〈仕事旅行社〉式・職業体験のススメ』（晶文社）。

◎自分という可能性に気づき、活かすひと照井 春奈 （temiru代表）

JALグループ在籍10年、破綻前後の再建プロセスでアメーバ経営を経験。海外拠点との品質改善プロジェクトを牽引する中で「働く人の幸せ」に関心を持ち、人材育成・組織開発の道へ転身。人材サービス会社、税理士法人系コンサルティング会社を経て、2020年にtemiruとして独立。マインドフルネスに出会い「これは必要だ」と感じたことをきっかけに実践と学びを深め、IMA認定MBSR（マインドフルネスストレス低減法）国際認定講師として活動。エグゼクティブコーチングをベースに経営者や組織の支援にも携わりながら、人が自分自身に気づき、可能性を最大限に活かして生きていくプロセスに伴走している。『being（在り方）』と『doing（やり方）』の両輪を重視し、これまでの研修・セミナー・瞑想指導等の実績は延べ2,600名超、エグゼクティブコーチング実績は、700時間を超える。

◆HP：https://temiru.net/ ◆募集中の単発セッション：https://temiru.net/executive-breakthrough-session

◎食いしん坊で人生ぜーんぶ味わいたいひと仲本 あゆみ

グローバル金融機関や国際研究機関にて、東京・シンガポール・沖縄を拠点に２０年にわたる人事経験を持つ。組織文化の成長とリーダーシップ育成を軸に、コーチングを通して多様な背景をもつ人材がそれぞれ自分らしく、そしてチームとして成果を上げる道のりを支援。複数人から１００名単位の組織を対象に、研修設計開発からファシリテーションを手がける。『知らない』『教えてほしい』と言える心根に強さが宿る、を信条に、生涯学び続けることを共に喜びあえる社会を目指している。

◎“言語化迷子”センターのひと山口 郁未 （株式会社mazuWA 代表取締役社長）

株式会社mazuWA 代表取締役社長。江崎グリコ株式会社に入社後、マーケティング、営業、人事、海外、経営企画、イノベーションマーケティングと幅広い領域を歴任し、独立起業。2019年には海外協力隊としてベトナムに赴き、少数民族の生計向上を支援、その活動は外務省ホームページにも取り上げられた。現在は「気づき」と「言語化」に着目した人材育成・組織開発プログラム『Wow Camp』を独自開発し、資生堂ジャパン、六甲バターなど多くの著名企業に導入されている。今年6月には『Newsweek』誌で個人特集が組まれるなど、起業家・言語化スキルコーチとして注目を集めている。

■SYOKU-YABO農園について

会場となるSYOKU-YABO農園は、神奈川県横須賀市・大楠山の麓にある「『個人も、自然も、食も、関係性も』全員が“未完のまま”混じり合う場」です。SYOKU-YABO農園が掲げるスローガンは「感性を鍛えろ」。

Re:HUMANe Festival 2026では、この場所の持つ空気や思想を大切にしながら、参加者一人ひとりが自分自身の感性に立ち返る時間をつくります。

所在地：〒240-0104 神奈川県横須賀市芦名2丁目1700

WEBサイト：https://syokuyabo.studio.site/ (https://syokuyabo.studio.site/)

インスタグラム：https://www.instagram.com/syokuyabo/

※写真・一部文章は公式WEBサイトより引用

■会場へのアクセスについて

◎公共交通機関でお越しの方

JR逗子駅よりバスで約30分、「大楠芦名口」バス停にて下車後、会場まで徒歩約15分です。

◎タクシーでお越しの方

JR衣笠駅よりタクシーで約15分です。



◎お車でお越しの方

会場内の「SYOKU-YABO農園」駐車場をご利用いただけます。（※駐車場のご利用は、事前予約制を予定しております。）

◎無料送迎シャトルバス（予定）

「JR逗子駅」⇄「SYOKU-YABO農園」間で、無料送迎のシャトルバスの運行を予定しています。運行時間や集合場所などの詳細につきましては、決まり次第、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレスおよび公式インスタグラム等にてご案内いたします。

■お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、Peatixのイベントページまたは下記メールアドレスまでご連絡ください。



Peatix： https://rehumane-festival-2026.peatix.com/

メール：pr@coachingleaders.jp （イベント事務局 宛）

また、よくあるご質問についてはPeatixページ内に掲載しております。お問い合わせの前にご確認いただけますと幸いです。