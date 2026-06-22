【J:COM】「プロ野球愛宣言！」オリックス西川龍馬選手が移籍3年目の飛躍と地元球団への想いを語る

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JCOM株式会社では、プロ野球の公式戦徹底放送&ライブ配信の取り組みへの一環として、現役選手、OB選手、著名人が野球への“愛”を語る「プロ野球“愛”宣言！」を連載しています。第17回はオリックス・バファローズの西川龍馬選手が登場します。

＜第17回に登場した西川龍馬選手＞

プロ野球ファンの著名人のほか、現役選手やOB選手に“プロ野球愛”を語っていただく「プロ野球“愛”宣言！」は、J:COMご加入者さま向け番組ガイド誌「ジェイコム マガジン」ならびに“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）にて連載中です。第17回は、「常に攻撃的な姿勢で、チームの勝利に貢献したい」という、球界屈指の好打者と称される西川龍馬選手による“プロ野球愛”をお楽しみいただけます。

＜誌面イメージ2026年7月＞



ーー子どものころは自宅から近い京セラドーム大阪に、よく来られたとか。その球場をホームにしている今は、どんな気持ちですか？

西川：最初はあまりにも地元すぎて、照れくさいというか、変な感じがありました（笑）。親も近くに住んでいますし、友達も試合をよく見に来てくれるので、やっぱり地元の球団でプレーするのは特別なことだと感じています。

ーーパ・リーグに移籍して3年目です。よく言われるセとパの野球の違いは、実際に感じることはありますか？

西川：パ・リーグはパワーピッチャーが多いイメージがありましたが、思っていた以上でしたね。1年目は速球への対応や配球面などで少し苦労しましたが、オフに速い真っすぐを一発で仕留められるように集中して取り組み、2年目には対応できるようになりました。今ではすっかりパ・リーグのピッチャーに慣れたと思います。

ーー夏の恒例イベント「Bs夏の陣」。今年は東京ドームで17年ぶりの主催試合で、初陣を迎えます。

西川：僕は広島時代から、東京ドームが好きなんです。打席からのボールの見え方が自分にとても合うというか、打てる気がするスタジアムなんですよね。実際に打率もいいと思います。京セラもそうなんですよ。僕が打てそうな感じがする球場で、もっと開催してほしいです！





▼「プロ野球“愛”宣言！」掲載媒体

“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）

インタビューはこちら：https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post001432/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post001432/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_20260622_sports-post001432)

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＜参考情報＞

▼「J:COM プロ野球中継」公式サイト

https://www2.myjcom.jp/npb/ （または…「jcom プロ野球」で検索）



▼オリックス・バファローズ主催試合17年ぶりの東京ドーム開催！

放送チャンネル：J SPORTS 3 HD（407CH）

放送日時：8月3日（月）17:30～

オリックス・バファローズ主催試合17年ぶりの東京ドーム開催！夏の恒例イベント「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」今シーズンは8月3日（月）の東京ドームが初陣！「Bs夏の陣」ならではの演出もお楽しみに！

・チケットのご購入はこちらから

https://www.jsports.co.jp/baseball/buffaloes/natsunojin/

・本試合の限定グッズはJ SPORTSオンラインショップにて2026年7月以降に販売開始予定！

https://store.jsports.co.jp/shop/default.aspx

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