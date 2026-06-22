松江市交通局と一畑バスのGTFSリアルタイムデータのオープンデータ化とリアルタイム位置情報のGoogle マップへの掲載について

公共交通オープンデータ協議会

2026年6月22日

報道関係各位

公共交通オープンデータ協議会

松江市交通局

一畑バス株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社

松江市交通局と一畑バスのGTFSリアルタイムデータのオープンデータ化と

リアルタイム位置情報のGoogle マップへの掲載について

公共交通オープンデータ協議会（会長：坂村 健、東京大学名誉教授）は、公共交通オープンデータセンターより、松江市交通局（松江市交通局長：小村 隆）と一畑バス株式会社（代表取締役社長：吉田 伸司）のバスロケーションデータを、GTFSリアルタイム（注1）で公開しました。また、このデータを公共交通オープンデータ協議会からGoogleに提供することにより、松江市交通局バス（図1）と一畑バス（図２）のリアルタイム位置情報が Google マップTMに表示されるようになりました（図3）。この取り組みによって、住民や松江市を訪れる観光客が、Google マップを用いてリアルタイムの位置情報を活用し、経路を調べることが可能となり、多様な観光スポットへのアクセスが容易になります。

なお、今回の取り組みには、NECネクサソリューションズ株式会社（代表取締役執行役員社長：木下 孝彦）の「バスナビゲーションシステム for SaaS」を使用しており、本システムからGTFS-JP（注2）およびGTFSリアルタイムのデータを提供しています。

(図1)松江市交通局バス(図2)一畑バス(図3)Google マップ上での表示例 松江駅―古志原（共同運行区間）

松江市交通局と一畑バスは、公共交通オープンデータセンターにおいて、2024年12月より時刻表データなどの静的情報をGTFS形式で公開してきました。2026年4月からは、「松江地区乗合バス事業共同運行計画 ACTION PLAN 2026」に基づき、重複路線での共同運行や、運行間隔の調整、等間隔ダイヤなどお客さまの利便性の維持、向上に向けた取り組みを開始し、この計画に合わせ、新たにリアルタイム位置情報を、GTFSリアルタイム形式で公開しました。リアルタイムデータのオープンデータ化により、お客さまの利便性の更なる向上を目指します。

NECネクサソリューションズは、40年以上にわたりバス事業者向けにバストータルシステムを開発し導入してきました。今回使用される「バスナビゲーションシステム for SaaS」は、多くのバス事業者への導入実績を有しており、今後もGTFS形式でのオープンデータ化の拡大に貢献していきます。

公共交通オープンデータ協議会は、公共交通データのオープンな流通のためのエコシステム創生に向けた活動を行っており、多数の公共交通事業者、地方公共団体、ICT事業者が参画しております。2019年5月より公共交通オープンデータセンターの運用を開始し、鉄道やバスのリアルタイムなロケーション情報を含む、様々な公共交通事業者のデータを、乗換案内サービスを含む国内外のICT事業者や、一般の開発者に提供してまいりました。

国内の多数の公共交通事業者と、世界中の多様なデータ利用者を結ぶデータ連携プラットフォームである公共交通オープンデータセンターの運営を通じて、日本のモビリティ分野のDX（デジタル・トランスフォーメーション）を実現することを目指します。

以上

（注1）GTFSリアルタイム(GTFS-RT)：国際的に広く利用されている、公共交通のリアルタイム情報を格納するためのデータフォーマット

（注2）GTFS-JP：国際的に広く利用されている公共交通のデータフォーマットであるGTFSをベースに、国土交通省が定めた国内向けのバス情報フォーマット（時刻表や運行経路等の静的情報）。

Google および Google マップは、Google LLCの登録商標または商標です。

問い合わせ先

公共交通オープンデータ協議会

担当:柏、山田

電話: 03-6426-9192、E-mail: odpt-office@ubin.jp

○公共交通オープンデータ協議会 https://www.odpt.org/

公共交通オープンデータ協議会は、公共交通事業者およびICT事業者等164団体(2026年6月22日現在)で構成される、産官学連携の協議会です。鉄道、バス、航空、フェリー、シェアサイクルの分野において、公共交通関連データのオープン化に向けた活動を行っています。2019 年5月より、さまざまな交通機関のデータをワンストップで提供する「公共交通オープンデータセンター」を運用しています。

○松江市交通局 https://matsue-bus.jp/

松江市交通局は、島根県松江市を拠点とする地方公営企業です。市内の路線バス13路線に合わせて、市内の主要な観光地を巡る周遊バス「ぐるっと松江レイクライン」1路線の合計14路線を運行するほか、貸切バス事業などを展開し、市民や観光客の移動を支えています。高齢化や地域交通需要の変化に対応しながら、安全・安心はもちろん、地域に密着した交通インフラとして持続可能な公共交通の維持・発展に貢献しています。

○一畑バス株式会社 https://bus.ichibata.co.jp/

一畑バス株式会社は、島根県松江市に本社を置くバス会社で、島根県東部を中心に公共交通サービスを提供しています。松江・出雲エリアの路線バス運行をはじめ、大阪・岡山・広島方面への高速バス、貸切バス事業など幅広いサービスを展開しています。常にお客さまの「安全」「安心」「快適なサービス」を第一に地域の公共交通の発展に取り組んでいます。

○NECネクサソリューションズ株式会社 https://www.nec-nexs.com/

NECネクサソリューションズは、アウトソーシングサービス、システムインテグレーションサービス、プラットフォームサービスを組み合わせてお客さまにベストソリューションを提供する“サービスインテグレーター”として、50年以上にわたりお客さまとともに歩んでまいりました。従来の取り組みに加え、「より多くのお客さまにサービス型でソリューションをご提供」できるよう、NECグループの一員として最先端のICT、デジタル技術と培ってきたノウハウによって、これからもお客さまの課題解決と持続可能で安心・安全な社会の実現に貢献してまいります。