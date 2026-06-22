【M&A成約】新潟県の老舗企業とのM&Aで100億企業を目指す

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）は、このたび、電気工事を祖業としてM&Aを通じた事業領域の拡大を進めてきた株式会社ローテックホールディングス（譲受企業、新潟県南魚沼市）とマンション向け特注木製家具の製造を手がける株式会社コシバ（譲渡企業、新潟県長岡市）のM&Aを支援いたしました。

後継者不在の課題を背景にグループ参画

【事例インタビュー】 https://www.nihon-ma.co.jp/page/interview/koshiba/（左）株式会社コシバ 代表取締役 小野塚 徹 様 （中央）株式会社コシバ 顧問 小柴 利之 様 （右）株式会社ローテックホールディングス 代表取締役 関 聡 様

新潟県南魚沼市を拠点に、電気工事を祖業としてM&Aによる事業領域拡大を進めてきたローテックホールディングスは、建築・住宅・鉄鋼などへと事業を広げ、現在12社を擁する総合建設グループとして成長を続けています。一方、新潟県長岡市で50年以上にわたりマンション向け特注木製家具の製造を手がけてきたコシバは、誠実なものづくりで信頼と実績を積み重ねてきた企業です。

コシバでは後継者不在や人材採用・育成への不安が課題となる中、会社をより発展させる道としてM&Aを検討。2025年6月、両社は「100年先まで地域に必要とされる企業を残す」という価値観の一致を背景にM&Aを実行しました。

ローテックホールディングスは、単なる事業承継ではなく、志を同じくする企業同士が連携し、地域インフラを持続的に支える成長戦略としてM&Aを推進。成約後は、コシバの50年以上にわたり培われた社風や文化を尊重しながら、組織化や経営基盤の整備を進めています。その結果、採用面での改善や新規案件の獲得など、早くもシナジーが生まれ始めています。

「地域で100年続く企業をつくる」。ローテックホールディングスとコシバは、M&Aを通じて地域と産業の未来を見据えた成長を描いています。

【譲受企業】

会社名：株式会社ローテックホールディングス

事業内容：総合建設業

所在地：新潟県南魚沼市

【譲渡企業】

会社名：株式会社コシバ

事業内容：木製家具の製造

所在地：新潟県長岡市

【事例インタビュー】 https://www.nihon-ma.co.jp/page/interview/koshiba/

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日本M&Aセンターグループは、2026年4月に創業35周年を迎えました。

創業35周年を「第二創業」の機会と位置付け、事業基盤の強化と提供価値の向上に引き続き取り組み、さらなる飛躍を目指します。

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計11,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、16のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

◆M&A成約件数のギネス世界記録(TM) 認定◆

正式記録名「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」

（対象年2024年、取扱件数1,088件）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp