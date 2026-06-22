対話AIプラットフォーム「アイブリー」がテイクアウトの予約受付・管理システム「テイクイーツ」と即時予約連携開始

株式会社IVRy

対話AIプラットフォーム「アイブリー」を提供する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下「当社」）は、株式会社ランプ（京都府京都市、代表取締役：河野 匠）のテイクアウト特化の注文受付・管理システム「テイクイーツ」とのシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、従来は店舗スタッフが手動で行っていた「電話でのメニュー紹介」「注文受付」から「システム登録」までが完全自動化されます。飲食業界の深刻な課題である人手不足を解消するとともに、繁忙期の着信取りこぼしによる機会損失を防ぎ、売上の最大化に貢献します。

本連携の背景

日本の飲食業界は深刻な人手不足に直面しています。帝国データバンクの調査（2026年1月）では、飲食店の非正社員における人手不足を感じている割合は58.6%（※）に達し、限られた人員での店舗運営が大きな課題となっています。

こうした状況の中、テイクアウト予約は、行列の回避や待ち時間の短縮を求める顧客ニーズから、飲食店にとって重要な収益機会となっています。一方で、電話によるテイクアウト注文の受付は、接客・調理が集中するピーク時にオペレーションの分断を引き起こし、着信に応答できないことによる機会損失も生じていました。加えて、聞き間違いや転記ミスといったアナログ運用固有のリスクが、現場スタッフの心理的負荷をさらに高めていました。電話は依然として最も手軽で直接的なコミュニケーション手段です。また、ネット注文に不慣れな高齢者層などからの注文機会に対応するための重要なチャネルでもあります。しかし現場にとっては、「対応したくても対応できない」という矛盾を抱えたチャネルでもありました。今回の連携は、この課題を解消することを目的としています。

※ 参照元：帝国データバンク「人手不足に対する企業の意識調査（2026年1月）」

連携機能の特徴

今回の連携により、お客様が飲食店に電話をかけると、アイブリーが音声でテイクアウト用メニューを紹介しながら対話を行い、注文受付に必要な項目（メニュー、数量、受取時間、氏名等）をヒアリングし、テイクイーツへ予約連携されます。

- AIによる24時間365日の電話でのテイクアウト受付（売上の最大化に貢献）営業時間外やピーク時でも、アイブリーの対話AIが休むことなく電話に応答します。テイクアウトメニューを案内し、希望の商品・数量・受取時間などをヒアリングすることで、時間帯を問わず注文予約を受け付けることが可能です。また、アイブリーが、同時に複数の着信を処理できるため、注文を取りこぼすことなく受けることが可能になります。- 「テイクイーツ」への自動データ連携アイブリーがヒアリングした注文内容は、「テイクイーツ」へ即時予約連携されます。電話応対から注文管理までをシームレスにつなぐことで、転記ミスや聞き間違いといったヒューマンエラーを防止します。聞き間違いや転記ミスに起因するクレーム対応・廃棄ロス・返金対応といったコストの削減にもつながります。- 人件費・教育コストの最適化店舗スタッフは管理画面に届いた注文内容を確認し、調理の準備を開始するだけで対応が完結します。ピーク時に人員を増強する必要もなく、採用・育成コストを抑えながら、既存スタッフをより付加価値の高い業務（接客・調理・品質管理）へ集中させることができ、店舗全体の生産性向上が見込めます。

実際にアイブリーとテイクイーツの連携機能を体験いただける電話番号をご用意しました。

デモ用電話番号：050-1725-3323

株式会社ランプ 代表取締役 河野 匠 氏

テイクイーツはこれまで全国3,500店舗以上の現場と向き合い、テイクアウト運用の複雑さと可能性を誰よりも深く理解してきました。この現場知見と、IVRy様の音声AI対話技術を組み合わせることで、電話注文という長年の未解決課題に応えられると確信しています。

単なる効率化にとどまらず、飲食店の売上構造そのものを変える体験を、この連携から生み出していきたいと考えています。

株式会社IVRy 代表取締役/CEO 奥西 亮賀

人手不足の影響が顕著な飲食店において、電話応答業務はお客様の熱量が高い貴重な接点である一方、多忙な現場を圧迫する業務でもあります。対話AIプラットフォーム「アイブリー」が、メニュー紹介からシステム入力までを丁寧に、かつ完璧に対応します。それにより、スタッフがお客様を笑顔で迎えるといった人間にしかできない「本来向き合うべき価値」に100%集中できる環境を作ることが僕たちの願いです。アイブリーが現場で本当に助けになり、売上向上に役立ち、電話をかけるお客様にとってもいつでも正確に注文できることで満足度向上につながることを、この連携を通じて証明していきたいと考えています。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/sejp0yvpng/

対話AIプラットフォーム「アイブリー」：https://ivry.jp/enterprise/top/

アイブリーは、24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

導入企業は、大企業から中小企業まで、規模や業種を問わず、ホリゾンタルに導入されており、現在47都道府県・98業界以上 ※・累計60,000件以上のアカウントを発行し、累計発着電数9,000万件を超えています。

※：日本標準産業分類（令和5年）の中分類99業界をもとに計測、2026年5月末時点

株式会社IVRy 会社概要

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/