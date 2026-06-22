【天馬】“見せない収納”ニーズに応え、オールホワイトの「フィッツケースモノ」が復活

天馬株式会社

天馬株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：金田宏）は、オールホワイトカラーの収納ケースシリーズ「フィッツケースモノ」を、2026年6月22日（月）より発売いたします。

収納空間をすっきり整えたい、生活感を抑えたいというニーズに応え、ご好評いただいていた「フィッツケースモノ」を復活発売いたします。

フィッツケースモノは、本体から前枠まで全てのパーツをホワイトで統一した収納ケースシリーズです。収納物や生活感を目立たせず、クローゼットや押入れはもちろん、リビングや寝室など様々な空間に自然になじみます。

近年、収納用品には単に物をしまうだけでなく、空間全体を美しく整える役割も求められるようになってきております。収納空間そのものをインテリアの一部として捉える考え方が広がる中、収納用品にもデザイン性や統一感が求められております。

こうした背景を踏まえ、このたび天馬は全面ホワイト仕様の「フィッツケースモノ」を再発売いたしました。収納物や生活感を目立たせず、空間全体に統一感をもたらす収納シリーズとして展開いたします。

■製品特長

フィッツケースモノは、全てのパーツをホワイトで統一した収納ケースシリーズです。収納物や生活感を目立たせず、どんな空間にも自然になじむシンプルなデザインに仕上げました。

カラーはオールホワイト

全てのパーツにホワイトを採用した統一感のあるデザインで、すっきりとした印象に。

これまでのフィッツケースのいいところをそのままに

長年愛され続けるフィッツケースの、たわみにくい前枠やスムーズな引き出しなど、使いやすさはそのままです。

キャスター対応

キャスター（別売り）対応で、移動もお掃除もラクラク。

空間にやさしくなじむ

中身を隠して生活感を抑える、すっきり整うオールホワイト。

環境配慮のしるし 未来を選ぶ“目印”です。

TSPPマークは、天馬が定めた基準を満たした製品に付与される環境配慮の証です。「長く使える」「無駄を減らす」など、生活者が安心して選べるよう、製品ごとに基準に基づいた確認を行っています。このマークが付いた製品は、未来にやさしい選択肢のひとつです。

■製品概要

製品紹介サイト：フィッツケースモノ 53サイズ

https://tenmafitsworld.com/SHOP/fitscase-53-mono.html

製品紹介サイト：フィッツケースモノ 74サイズ

https://tenmafitsworld.com/SHOP/fitscase-74-mono.html

天馬公式通販サイト：https://www.tenmafitsworld.com/

当社は、今後も生活者のニーズに応える製品開発を通じて、より豊かな社会の実現に貢献してまいります。

＜天馬株式会社について＞

「人々の本質的な豊かさを支える」をパーパスに掲げ、創業76年を迎えた総合プラスチックメーカーです。1986年より展開するフィッツケースは、日本の収納ケース市場におけるスタンダードを築いてきました。人とプラスチックが調和する豊かな社会の実現を目指し、国内外で事業を展開しています。

https://www.tenmacorp.co.jp/