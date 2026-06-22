『崩壊：ネクサスアニマ』「進化テスト」募集正式開始

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、同社初のアニマ育成アドベンチャー戦略ゲーム『崩壊：ネクサスアニマ』の新たなデータ削除型クローズドテスト「進化テスト」を2026年7月9日（木）よりPC、Android、iOSプラットフォームにて開催することを本日発表しました。本日より、ゲーム公式サイトにてテスト参加募集アンケート（https://hoyo.link/nEWrH56ob）に回答することで、今回の「進化テスト」に応募が可能です。「崩壊」シリーズの完全新作である『崩壊：ネクサスアニマ』は今回のテストにおいて、ゲームの中核となるシステムとストーリーをさらに深くまで披露し、新たなキャラクター、アニマ、エリア、そしてゲームデザインを導入することで、プレイヤーにより充実したゲーム体験をお届けします。

『崩壊：ネクサスアニマ』最新トレーラーはこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gDJxveZEDvI ]

『崩壊：ネクサスアニマ』最新実機プレイ映像はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pERGpc8edog ]

「崩壊」シリーズの完全新作となるアニマ育成アドベンチャー戦略ゲーム『崩壊：ネクサスアニマ』の物語は、「ネクサス」を軸に展開されます。この世界において「ネクサス」は、「愛情」と「憎悪」、「光明」と「暗黒」、「現実」と「虚幻」といった対となる元理概念を結びつける存在です。しかし「崩壊」の後、ネクサスは砕け散り、物事の固い結びつきは失われてしまいました。砕け散ったネクサスは世界のあちこちに散らばり、元理エネルギーを宿す独自の生物「ネクサスアニマ」へと姿を変えたのです。プレイヤーはゲーム内において、様々な方法を用いてアニマと「ネクサスリンク」し、アニマを通じて元理の力を行使することができます。この力は、戦闘により豊かな戦略性をもたらしてくれるだけでなく、広大な世界の探索においても、あらゆる場面で役立ってくれます。町のベンチや並木道、暖かな光が灯る窓辺まで、アニマと共に歩んだすべての景色が、静かに紡がれたネクサスの証なのです。旅の中で、プレイヤーはアニマと冒険やエキサイティングな「ネクサスバトル」を繰り広げつつ、謎を探索する過程でアニマと心を通わせ、自らの過去に隠された真実を解き明かしていくことになります。

今回の「進化テスト」において、プレイヤーは幽閉状態から脱した「次元界トラベラー」となり、「現実」の次元界にある「イアタウン」で新たな冒険を始めることになります。今回のテストでは、さらに素晴らしいストーリーやユニークな遊び方、そして充実した探索コンテンツが公開され、『崩壊：ネクサスアニマ』の世界観がより深く掘り下げられています。中でも「アニマの進化」は、各次元界においても特に不思議な現象の1つです。アニマたちが進化を遂げるのは、より強い姿となって、最初の約束を守り抜くためなのかもしれません。冒険の中で出会うアニマたちとは「ネクサスリンク」を行う以外にも、ネクサスリンクの際に特別な写真を撮ったり、自分だけの名前を付けたりすることが可能です。また、運の良い日には、色違いアニマとネクサスリンクできるかもしれません。

旅の起点となるイアタウンは、今回のテストでより詳細な町の全貌が明らかになります。賑やかな新市街の通り、個性豊かな商業エリアやランドマークまで、プレイヤーは町のあらゆる場所を歩き回り、探索し、足を止めるたびに、イアタウン独自の生活の息遣いや風景を感じることができるでしょう。冒険が進むと、ネクサスホールやシン・ネクサス結社のビルといった象徴的な場所を訪れ、さまざまな勢力の重要キャラクターたちと出会うことが可能です。彼らの理念や行動から、プレイヤーはこの世界のより複雑な側面を垣間見ることになります。交流や選択の一つひとつが、この世界を理解するための重要な手がかりなのです。旅を進める中で、ナナフィや白梅、不死ヶ岳といった新たな仲間たちと出会い、世界に深く埋もれた真実を共に追い求めることになるでしょう。

今回の「進化テスト」は限られた人数で行われる、課金無しのデータ削除型クローズドテストであり、対象プラットフォームはPC、Android、iOSとなっています。事前登録およびアンケートへの回答を完了している応募者の中から、抽選で一部の方に、公式からテスト参加資格を配布いたします。具体的なテストスケジュールにつきましては、今後の発表をご確認ください。

『崩壊：ネクサスアニマ』に関するさらなるニュースやイベント情報は、公式サイト（https://hoyo.link/nEWrH56ob）、または公式SNSアカウント@houkaiNA（X、YouTube）をチェックしてください。

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

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