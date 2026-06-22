エルグラム配信数サマリー改善｜インスタ配信状況の可視化を支援

株式会社ミショナ

2026年5月28日、株式会社ミショナはInstagram自動化ツール「エルグラム」の配信数サマリー機能を改善し、コメントやDM配信の実績をグラフで確認できるようにしました。

コメント配布や資料配布など複数施策を運用するアカウントにおいて、配信実績をグラフで確認できるようになり、運用状況の振り返りや施策改善に活用できます。

■配信数サマリー機能で確認できること

本機能では、アカウント内で並行して走る複数施策の配信実績をグラフで確認できます。

これまで、複数施策を並行運用するアカウントでは、各施策の配信実績を個別に確認する必要があり、施策間の比較や振り返りに手間がかかるという声がありました。

今回の改善により、情報発信者は施策ごとの反応や配信状況を視覚的に把握できるようになり、運用状況の振り返りや改善施策の検討を行いやすくなります。

コメント配布や資料配布など複数の施策を継続的に実施するアカウントにおいても、成果や配信実績をより把握しやすくなりました。

■配信数サマリー機能の活用イメージ

本機能は、コメント配布施策など反応数の多い運用においても、配信実績を把握しやすくするものです。施策ごとの配信状況をグラフで確認できるため、振り返りや改善検討に活用できます。

ながぴの様のようなコメント配布施策を実施しているアカウントにおいても、得られたコメント数や配信実績をより視覚的に把握しながら運用改善へ活かせるようになっています。

■活用事例の紹介

ながぴの様は、東京から長野県へ移住し、子連れで楽しめる公園や屋内施設などのお出かけスポット情報をInstagramで発信しています。



エリア別に整理したわかりやすい情報発信が支持され、地元ファミリーはもちろん、長野観光を検討する子育て世帯からも注目を集めています。

■導入前の課題

ながぴの様がエルグラム導入前に抱えていた主な課題は、主に3点でした。

【課題1】反応が増えるほど、対応に追われる

コメントへの返信は1件あたり10～20秒でも、100件・200件と積み重なると、数日間にわたって返信対応に追われる状態になっていました。 「漏れなく対応できるか」という不安から、思い切った投稿に踏み出しにくい場面もあったといいます。

【課題2】届けたい人に、うまく届かない

長野ならではのお出かけスポットをまとめたMAPを配布する際、Instagramの投稿にはリンクが貼れないため、欲しい人に確実に情報を届ける手段がありませんでした。

【課題3】"送りっぱなし"になってしまう感覚

情報を届けた後、受け取った方が迷わず活用できているか、フォローしきれないもどかしさを感じていました。

■エルグラム導入の決め手

ながぴの様がエルグラムを選んだ理由は、大きく2点です。

1. 無料から試せる安心感

「無料だと機能が限られるのでは」という不安を払拭するため、プライベートアカウントを使って実際に自動応答を検証。コメント後にDMが問題なく届くことを確認してから導入を決めました。



2. マニュアルなしで設定できる操作性

導入当初はマニュアルを参照せず、感覚的な操作で約30分で自動応答の設定が完了。現在は1投稿あたり10～15分ほどで設定できるようになっています。

■エルグラム活用法コメント起点でオリジナルMAPを配布

投稿に「ながの」とコメントするとDMで自動的にMAPリンクが届く仕組みを設計。

配布したMAPはGoogleマイマップを使い、長野県およびその近隣エリアの子連れスポットを400箇所以上まとめたものです。カテゴリごとに色分けし、初めての方でも迷わず使えるようエルグラムのパネルボタンで使い方も案内しました。

使用機能：自動応答【投稿・リールにコメントされた時】

▼設定フロー3ステップ

１.投稿コメント欄に『ながの』と入力

２.エルグラムが自動検知

３.DM経由でMAPリンクを送信

▼投稿の成果

・コメント数：約2,600件（通常：数件）

・リーチ数：約60,000（通常：10,000～20,000）

・フォロワー増加：約1,400人（通常：数人～数十人）



フォロワー約3,000人時点で投稿し、上記の反響を達成。現在もプロフィールにピン留めされており、アカウントへの訪問者がMAPを受け取る導線として継続的に機能しています。

■導入後の運用変化と実績推移

【数値の変化】

・フォロワー数：約3,000人→ 約39,000人（約13倍／導入後約1年半）

・1投稿での増加：数人～数十人 →最大1,400人

・平均リーチ数：10,000～20,000→最大60,000（約3倍以上）

・コメント数：平均：数件 →約2,600件

【運用負荷の変化】

コメント返信からDM送信までを自動化したことで、投稿後の作業がほぼ不要に。

「設定しておけば大丈夫」という安心感から、コメントを促す投稿にも気軽に挑戦できるようになりました。

【関係性の変化】

MAP配布をきっかけに一度やり取りが生まれたフォロワーが、その後も継続的にコメントをくれるようになりました。

「MAP受け取りました」「行ってきました！」といった声も届き、フォロワーとの距離が縮まったとのことです。

■エルグラムとは

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化システムです。



投稿・リール・ストーリーズ・ライブ配信へのコメントや、DMの受信をトリガーに、あらかじめ設定したメッセージやリンクを自動送信できます。

▼主な機能

・一斉配信

・ステップ配信

・商品販売

・予約受付

・フォーム作成など

フリープランは初期費用・月額費用ともに0円で、契約期間の縛りなくいつでも始められます。スタンダードプランは月額11,000円（税込）。個人事業主から法人・組合団体まで幅広い業種でご活用いただいています。

今後もエルグラムでは、Instagram運用者が成果を把握しやすくなる機能改善を継続し、運用効率化を支援してまいります。

■ながぴの様の導入事例インタビューはこちら

インタビュー内容の詳細は、お手数ですが下記のページよりご確認ください。

https://lgram.jp/manual/interview19/

■エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes