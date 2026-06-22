とろける石垣牛と厳選和牛を食べ比べ！沖縄・石垣島に焼肉店「USHIGAKI」オープン

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株式会社NASH


　株式会社NASH（本社：沖縄県竹富島）は、沖縄・石垣島の石垣港のすぐ近くに「幻の和牛」と呼ばれる石垣牛と特選和牛の食べ比べができる焼肉店「USHIGAKI」を2026年6月19日(金)にオープンしました。


　厳選された石垣牛・特選和牛、計10種を楽しめる「USHIGAKI No.10」をはじめ、さまざまな部位の肉、沖縄料理、ランチ限定の「肉まぶし」などのバラエティに富んだメニューをご用意。オシャレで清潔な店内で、石垣島での思い出に残る1食をお楽しみください。


石垣牛を堪能できる焼肉店「USHIGAKI」 観光前後のランチ・ディナーに


USHIGAKI No.10


石垣牛特上ロース

　USHIGAKIは「美味しい・オシャレ・清潔」を当たり前に揃えた石垣島のモダンな焼肉店です。観光客に大人気の石垣牛とプロが選んだ和牛の食べ比べができる「USHIGAKI No.10」などの肉メニューから、冷やしシークワーサーそばなどのサイドメニュー、デザートまで石垣島の食を堪能できる料理をご提供。


　観光後のランチ・ディナーに、家族の団らん、記念日に。心もお腹も満たされる至福の時間をお過ごしください。


とろける食感！「幻の和牛」石垣牛とは？

　石垣島の豊かな自然環境の中で育てられる黒毛和牛。きめ細かな肉質と上質な脂が特徴で、口に入れるととろけるような食感で、じわりと甘みが広がります。全国のブランド牛の素牛として高く評価されています。生産頭数が限られ希少性が高いことから「幻の和牛」と呼ばれおり、石垣島のご当地グルメとして観光客からも地元客からも人気です。


石垣島グルメを満喫、ディナー・ランチメニュー（一部抜粋）

【焼肉】


・USHIGAKI No.10


厳選した石垣牛4部位と特選和牛6種を盛り合わせたUSHIGAKI看板メニュー


・石垣牛特上フィレ


・石垣牛特上カルビ


・石垣牛特上ロース


・特選和牛塩たん


・特選和牛カルビ



石垣牛特上カルビ


石垣牛特上フィレ

【サイドメニュー】


・USHIGAKIサラダ


・島豆腐の韓国風冷奴


・USHIGAKIもずくスープ


・USHIGAKIアーサースープ



島豆腐の韓国風冷奴

【ディナーコース】


・10点盛りコース


・7点盛りコース


・5点盛りコース



7点盛りコース（キムチ盛り合わせ、ナムル、スープ、アイス付）

【ランチメニュー】


・肉まぶし


丼ご飯の上に和牛を贅沢に敷き詰め、こだわりのタレを注ぎました。最初はそのままで、その後は薬味やキムチで味変、最後はひつまぶし風に特性出汁をかけてお楽しみください。


・冷やしシークワーサーそば


・石垣牛カレー



肉まぶし

石垣島を食で楽む！「USHIGAKI」店舗概要


店舗外観

店舗内観

店名：焼肉 USHIGAKI（うしがき）


オープン日：2026年6月19日（金）


住所：沖縄県石垣市美崎町9-9(ユーグレナ石垣港離島ターミナル徒歩5分)


電話：050-5869-7739


営業時間：月～金、土日・祝日


　　　　　ランチ（11:00-14:00）、ディナー（17:00 -23:00）


座席数：44席（個室あり）


HP：https://ushigaki.com/ishigaki/


Instagram：https://www.instagram.com/ushigaki_ishigaki/



<予約方法>


１.Web予約


TableCheck：https://www.tablecheck.com/ja/yakiniku-ushigaki/reserve/message


食べログ：https://tabelog.com/okinawa/A4705/A470501/47034694/


２.電話予約


予約専用電話：080-9857-8609


会社概要

企業名：株式会社NASH


代表取締役：奥田 光三郎　


所在地：沖縄県八重山郡竹富町字上原870番地60


事業内容：ツアー業、インターネット業、飲食業


URL：https://nash-holdings.com/