とろける石垣牛と厳選和牛を食べ比べ！沖縄・石垣島に焼肉店「USHIGAKI」オープン
株式会社NASH（本社：沖縄県竹富島）は、沖縄・石垣島の石垣港のすぐ近くに「幻の和牛」と呼ばれる石垣牛と特選和牛の食べ比べができる焼肉店「USHIGAKI」を2026年6月19日(金)にオープンしました。
厳選された石垣牛・特選和牛、計10種を楽しめる「USHIGAKI No.10」をはじめ、さまざまな部位の肉、沖縄料理、ランチ限定の「肉まぶし」などのバラエティに富んだメニューをご用意。オシャレで清潔な店内で、石垣島での思い出に残る1食をお楽しみください。
石垣牛を堪能できる焼肉店「USHIGAKI」 観光前後のランチ・ディナーに
USHIGAKI No.10
石垣牛特上ロース
USHIGAKIは「美味しい・オシャレ・清潔」を当たり前に揃えた石垣島のモダンな焼肉店です。観光客に大人気の石垣牛とプロが選んだ和牛の食べ比べができる「USHIGAKI No.10」などの肉メニューから、冷やしシークワーサーそばなどのサイドメニュー、デザートまで石垣島の食を堪能できる料理をご提供。
観光後のランチ・ディナーに、家族の団らん、記念日に。心もお腹も満たされる至福の時間をお過ごしください。
とろける食感！「幻の和牛」石垣牛とは？
石垣島の豊かな自然環境の中で育てられる黒毛和牛。きめ細かな肉質と上質な脂が特徴で、口に入れるととろけるような食感で、じわりと甘みが広がります。全国のブランド牛の素牛として高く評価されています。生産頭数が限られ希少性が高いことから「幻の和牛」と呼ばれおり、石垣島のご当地グルメとして観光客からも地元客からも人気です。
石垣島グルメを満喫、ディナー・ランチメニュー（一部抜粋）
【焼肉】
・USHIGAKI No.10
厳選した石垣牛4部位と特選和牛6種を盛り合わせたUSHIGAKI看板メニュー
・石垣牛特上フィレ
・石垣牛特上カルビ
・石垣牛特上ロース
・特選和牛塩たん
・特選和牛カルビ
石垣牛特上カルビ
石垣牛特上フィレ
【サイドメニュー】
・USHIGAKIサラダ
・島豆腐の韓国風冷奴
・USHIGAKIもずくスープ
・USHIGAKIアーサースープ
島豆腐の韓国風冷奴
【ディナーコース】
・10点盛りコース
・7点盛りコース
・5点盛りコース
7点盛りコース（キムチ盛り合わせ、ナムル、スープ、アイス付）
【ランチメニュー】
・肉まぶし
丼ご飯の上に和牛を贅沢に敷き詰め、こだわりのタレを注ぎました。最初はそのままで、その後は薬味やキムチで味変、最後はひつまぶし風に特性出汁をかけてお楽しみください。
・冷やしシークワーサーそば
・石垣牛カレー
肉まぶし
石垣島を食で楽む！「USHIGAKI」店舗概要
店舗外観
店舗内観
店名：焼肉 USHIGAKI（うしがき）
オープン日：2026年6月19日（金）
住所：沖縄県石垣市美崎町9-9(ユーグレナ石垣港離島ターミナル徒歩5分)
電話：050-5869-7739
営業時間：月～金、土日・祝日
ランチ（11:00-14:00）、ディナー（17:00 -23:00）
座席数：44席（個室あり）
HP：https://ushigaki.com/ishigaki/
Instagram：https://www.instagram.com/ushigaki_ishigaki/
<予約方法>
１.Web予約
TableCheck：https://www.tablecheck.com/ja/yakiniku-ushigaki/reserve/message
食べログ：https://tabelog.com/okinawa/A4705/A470501/47034694/
２.電話予約
予約専用電話：080-9857-8609
会社概要
企業名：株式会社NASH
代表取締役：奥田 光三郎
所在地：沖縄県八重山郡竹富町字上原870番地60
事業内容：ツアー業、インターネット業、飲食業
URL：https://nash-holdings.com/