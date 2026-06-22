デジタル空間からリアルへ。「Imabari Towel Digital Art Gallery & Experience」を今治タオル 南青山店で開催

今治タオル工業組合デジタル空間にあるタオルでできた『今治タオルラボ』(C)Annie Chiu

今治タオル工業組合（愛媛県今治市 理事長 田中良史）は、2026年6月25日（木）から7月1日（水）まで、今治タオル 南青山店（東京都港区南青山）にて、「Imabari Towel Digital Art Gallery & Experience（今治タオル デジタルアートギャラリー＆エクスペリエンス）」を開催します。

本イベントでは、今治タオル工業組合が展開する「今治タオル デジタルアートギャラリー」第1期プロジェクトに参加したタオルメーカー13社のタオル作品を一堂に展示するとともに、デジタルアーティストによる作品展示や今治タオルブランドの紹介を通じて、デジタルとリアルが融合する今治タオルの芸術的な体験を提供します。

さらに、実際にタオルに触れて品質や風合いを体感できるタッチアンドトライコーナーを設置するほか、イベント限定商品「今治タオル デジタルアートギャラリー アソートセット」や展示作品関連商品の販売をします。

■ 開催の背景

今治タオル工業組合は、今治タオルの新たな魅力発信と国内外へのブランド価値向上を目的として、デジタルアートと今治タオルを融合した「今治タオル デジタルアートギャラリー」を展開してきました。

本プロジェクトでは、今治タオルメーカーと国内外のデジタルアーティストがコラボレーションし、それぞれのタオルが持つ個性やストーリーをデジタルアートとして表現。オンライン上のギャラリー空間を通じて、今治タオルの魅力を発信しています。

今回開催する「Imabari Towel Digital Art Gallery & Experience」は、デジタルの世界観をリアル空間へ拡張し、作品鑑賞だけでなく、実際にタオルに触れながら今治タオルの品質やものづくりへのこだわりを体感いただけるイベントです。

愛媛県今治市から全国、そして世界へ。デジタルからリアルな体験と出会いが東京・ニューヨーク・パリ・スイスなど世界各地で行われています。

■ 展示・体験コンテンツ

１. 今治タオル デジタルアートギャラリー第1期参加13社のタオル作品展示

第1期プロジェクトに参加した13社のタオル作品を展示します。各メーカーの特色や技術、デザインの違いを比較しながらご覧いただけるほか、タッチアンドトライコーナーにて今治タオルならではの肌触りや品質を体感いただけます。

第1期出展メーカー：株式会社上脇、大磯タオル株式会社、大成タオル株式会社、楠橋紋織株式会社、株式会社工房織座、城南織物株式会社、田中産業株式会社、株式会社藤高、正岡タオル株式会社、株式会社丸山タオル、村上パイル株式会社、吉井タオル株式会社、渡辺パイル織物株式会社

２. デジタルアーティスト作品展示

今治タオル デジタルアートギャラリーで公開されたデジタルアーティスト作品を展示します。タオルメーカーとのコラボレーションから生まれた作品を通じて、今治タオルの新たな表現や可能性をご覧いただけます。

展示アーティスト作品：(C)Annie Chiu (C)Saeko Ehara (C)Zombie Zoo Keeper (C)Aurora Achille

３. 今治タオルブランドの紹介

今治タオルブランド認定制度や品質基準、ものづくりへの取り組みなど、今治タオルブランドの価値や歴史を動画やパネル表示などで紹介します。

４. 限定商品・展示作品関連商品の販売

イベント限定商品として「今治タオル デジタルアートギャラリー アソートセット」を販売します。また、展示作品に関連するタオル商品の販売をしますので、今治タオル デジタルアートギャラリーの世界観をお楽しみください。

展示タオルをセットにした、13社のタオルが体験できる「利きタオル」セット。本イベント用に完全限定でご用意いたしました。（終売品を含むため、追加販売はございません）

■ 今治タオル工業組合 田中理事長コメント

今治タオルには、優れた吸水性や安全性そして肌触りだけではない、多くの魅力があります。その大きなものに、多種多様な技術や技法によるデザインの表現があります。これは、今治を流れる蒼社川の伏流水の水質が染色に適していたことと、長年の技術開発の積み重ねに支えられたものです。

ぜひ今治タオルの新しい魅力に触れてみてください。

■ 今治タオル 南青山店 オープン14周年特別企画実施中

今治タオル 南青山店は、2026年6月にオープン14周年を迎えました。2026年6月15日（月）～7月15日（水）の期間中、5,500円（税込）以上お買い上げのお客様に限定タオルハンカチをプレゼント中。この機会にぜひお立ち寄りください。 ※おひとりさま1枚限り／先着順・予定数に達し次第終了

■ 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24436/table/94_1_e59d9751aaa9e0db1ddc34e8d5c863f1.jpg?v=202606220152 ]

■ 今治タオル工業組合 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24436/table/94_2_9e3a318ae4993804d150b6c60649faac.jpg?v=202606220152 ]

本件に関するお問い合わせ先

今治タオル工業組合 広報担当：檜垣

TEL：0898-32-7000 E-mail：info1@itia.or.jp

〒794-0033 愛媛県今治市東門町5丁目14番3号





