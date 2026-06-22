法人向けエンドポイントセキュリティ「EXOセキュリティ」、ポリシー管理機能を大幅刷新

株式会社JIRAN JAPAN

株式会社JIRAN JAPAN（本社:東京都港区、代表：張 世鴻）は、2026年6月21日に、法人向けエンドポイントソリューション「EXOセキュリティ」のアップデートを実施いたしました。

今回のアップデートでは、管理者ページのポリシー管理機能を大幅に改善いたしました。

従来のグループ単位の管理からポリシー単位の管理へ変更し、複数グループやユーザーへの柔軟な適用が可能となっています。

また、ポリシーの事前作成や期間指定を追加し、より効率的な運用を実現しました。各種管理機能やセキュリティ機能の改善、Windows、macOS環境における安定性向上も実施しております。

＜ポリシー管理機能のリニューアルで、より柔軟な運用を実現＞

■ ポリシー管理機能のリニューアルで、より柔軟な運用を実現

グループ単位からポリシー単位へ刷新し、複数のグループやユーザーへの柔軟な適用を可能にしました。運用状況の可視化によって管理者の負担軽減と運用効率の向上を実現します。

（アップデート前：グループ単位の設定）（アップデート後：ポリシー単位の設定）

■ 1つのポリシーを複数グループへ、ユーザー単位の設定も可能になりました。

1つのポリシーを複数のグループへ適用できるようになり、ポリシー管理の効率化を実現しました。

さらに、ユーザー単位での個別ポリシー設定にも対応し、柔軟なセキュリティ運用が可能になりました。

（ポリシー設定）（ユーザー/グループ選択）

■ 他のポリシーや過去設定の読み込みが簡単になりました。

他のポリシー設定の流用や過去設定の復元に対応し、ポリシー運用の効率化を実現しました。

変更履歴を参照しながら設定を再利用できるため、管理者の作業負担を軽減します。

（他のポリシーを読み込む）（過去のポリシーを読み込む）

■ 一定期間のみ適用されるポリシーの設定が可能になりました。

ポリシーの適用期間を指定できるようになり、必要な期間に応じた柔軟なセキュリティ運用が可能になりました。また、期間設定の適用範囲を拡大し、より細かなポリシー管理にも対応しました。

（管理者ページ > 各ポリシー管理）

■ 既存ポリシーもそのまま引き継がれます。

既存ポリシーは新しい管理体系へ自動的に移行され、従来の設定を維持したまま継続して利用できます。また、移行後のポリシー統合についてもサポートを提供し、スムーズな運用移行を支援します。

■ ポリシーを事前に作成し、必要なタイミングで適用できます。

・ 対象者なしでポリシーの作成・編集が可能に：

対象者を指定せずにポリシーを事前作成できるようになりました。必要なタイミングでユーザーやグループへ適用できるほか、対象の追加・変更も柔軟に行えるため、ポリシー運用の効率化と利便性向上を実現します。

＜セキュリティ強化とユーザー利便性向上を実現＞

■ アンチマルウェアの予約検査が中断されず、安全に最後まで実行されます。

アンチマルウェアの予約検査において、ユーザーによる検査中断を制限できるようになりました。

これにより、予約検査を最後まで安定して実行でき、より確実なセキュリティ対策を実現します。

（管理者ページ > アンチマルウェア > 予約検査ポリシー）

■ 管理者のサポートなしで、ユーザー自身がエージェントをアンインストールできるようになりました。

ユーザー自身が、自身のアカウントに登録されているエージェントの確認やアンインストールを行えるようになりました。これにより、管理者を介することなく不要なエージェントを整理でき、運用効率の向上につながります。

（ユーザーページ > ユーザー情報 > エージェント）

＜macOS向け機能を拡充し、情報漏洩対策を強化＞

■ タイムゾーン変更防止機能が追加されました。

端末時刻の不正な変更によるセキュリティリスクを低減し、エージェントの安定した運用を支援します。

（管理者ページ > エージェント管理 > アンインストール防止設定）

■ Webブラウザのファイル持ち出しログにURL情報の記録が可能になりました。

ファイル持ち出し時のアクセス元URLを確認できるようになり、情報漏洩対策や監査業務の効率化を支援します。

■ 多重圧縮ファイル内の機密データ検査が可能になりました。

これにより、OSを問わず一貫した情報漏洩対策を実現し、より強固なセキュリティ環境の構築を支援します。

■ サイトごとのファイル持ち出し制御例外設定が可能になりました。

業務上必要なWebサイトに対して柔軟な例外設定が可能となり、セキュリティポリシーを維持しながら業務効率の向上を支援します。

詳細を見る :https://exosp.net/maintenance

＜EXOセキュリティとは＞

「EXOセキュリティ」は法人向けエンドポイントセキュリティで、

IT資産管理とアンチウイルス対策、情報漏洩対策が一括でできるのが特徴です。

また、情報システム管理者がいない中小企業様でも簡単に導入や管理、操作ができる管理者機能をご提供しておりますので、管理者の負担を大幅に軽減して導入いただけます。

・製品ページ：https://exosp.net(https://exosp.net)

・無料トライアルのお申込み：https://exosp.net/free-trial

＜会社概要＞

・社名：株式会社JIRAN JAPAN

・代表取締役：張 世鴻

・本社：東京都港区海岸1-7-1ポートシティ竹芝 10階

・担当者：広報担当 info@jiransoft.jp

・URL：https://jiran.jp

・設立：2011年7月

・事業内容：ソフトウェア開発運営及び販売

＜JIRAN JAPANについて＞

JIRAN JAPANは、「JAPAN TO GLOBAL」をスローガンに掲げ、世界市場に進出するための重要なベースキャンプとして日本のビジネスを展開しており、日本の匠の精神に韓国のスピードが加わることで爆発的なシナジーが生まれると考えています。



JIRAN JAPANは、ジラングループの日本事業を統括するために設立された持株会社です。

ジラングループは、韓国のソフトウェア界でベンチャー第１世代として、2004年から日本市場に進出し、現在は、情報セキュリティソリューションを提供するJSecurity、約3,000社以上の企業にご利用されるオンラインストレージサービス「DirectCloud」を提供するダイレクトクラウドなど、様々な分野で活躍するグループ企業を傘下に持つ、ジラングループの日本の中核企業です。