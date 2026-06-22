「RICOH Value Presentation 2026 in NAGANO」を2026年7月8日、9日に開催

リコージャパン株式会社

リコージャパン 長野支社は2026年7月8日(水)、9日(木)に、「『DX&GX×AI』の変革を"見る・知る・体感する”～未来のヒントがここにある～」をテーマに、お客様の課題解決のためのセミナーやソリューションの展示を行う「RICOH Value Presentation 2026 in NAGANO」を、長野市ビッグハットにて開催いたします。

「RICOH Value Presentation 2026 in NAGANO」では、DX・GX・AIに関するリコーグループの取り組みと、これまで全国のお客様に提供してきた価値をもとに、お客様が抱える現在の課題への解決策、そしてこれから起こる変化への適応のキーポイントをお伝えします。

セミナーには各分野に精通したプロフェッショナルが登壇し、AIやセキュリティなどの最新事例や、実践的なノウハウをご紹介します。

展示では、ご来場いただく皆様が自社の課題に応じたソリューションを見つけやすいよう、「オフィス空間ソリューションゾーン」「自治体・観光ソリューションゾーン」「業種DXゾーン」「業務DXゾーン」「バックオフィスゾーン」「ITインフラゾーン」「セキュリティゾーン」「GX脱炭素ソリューションゾーン」の8つのゾーンに分けてソリューションをご紹介します。

【イベント概要】

■名称

RICOH Value Presentation 2026 in NAGANO

『DX&GX×AI』の変革を"見る・知る・体感する”～未来のヒントがここにある～

■日時：

2026年7月8日（水）10:00～17:00、7月9日（木）10:00～16:30

■会場;

長野市ビッグハット（長野市若里多目的スポーツアリーナ）

〒380-0928長野市若里3丁目22番2号

https://www.nagano-mwave.co.jp/data/bighat_access_map.pdf

■主催：リコージャパン株式会社 長野支社

■協賛：長野県リコー会

■お申し込み

＜報道関係者のお申込み＞

RICOH Value Presentation 2025 Webサイトからはお申込みせず、

下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ブランディンググループ 鈴木靖夫

E-mail：robert-suzuki@jp.ricoh.com

＜報道関係者以外のお申込み＞

下記URLよりお申込みをお願いいたします。

https://event.ricoh.co.jp/public/application/add/67714

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企業情報

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■リコージャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/204_1_b2980cdc17cb94eb11c77a32f0d876d7.jpg?v=202606220352 ]

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan