＜伊藤忠グループのBelong、中古タブレット端末の利用実態調査を実施＞タブレット端末購入経験者の16.1%が「中古」を選択

株式会社Belong

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 耕一郎 以下、「Belong」）は、タブレット端末を購入したことがある10代から50代の男女を対象に中古タブレット端末の利用実態調査を実施しました。

＜結果サマリー＞

●タブレット端末購入経験者の16.1%が中古タブレット端末を選択。利用されている中古タブレット端末の圧倒的1位は「iPad(42.5%)」

●新品タブレット端末の購入金額は「5万円～10万円未満(37.2%)」が最多となる一方で、中古タブレット端末の購入金額は「1万円未満(29.1%)」が最多に

●中古タブレット端末購入者の80.0%が、今後の中古検討に前向き。新品タブレット端末購入者でも過半数の65.5%が前向きと回答

●今後の中古検討に前向きな理由TOP3は、1位「コストパフォーマンスが良い(52.7%)」2位「新品では手が出しにくい上位機種やブランドでも、中古なら買えるから(44.3%)」3位「最新の機能やスペックまでは必要ないから(40.5%)」

●自宅に眠る「使っていないタブレット」の実態、58.5%が「使っていないタブレットが1台以上ある」と回答。そのまま保管している理由TOP3は、1位「いつか使うかもしれないから(28.2%)」2位「データ消去の方法がわからない・不安(22.6%)」3位「個人情報やデータが漏洩しないか心配だから(22.2%)」

■調査結果詳細

1．タブレット端末購入経験者の16.1%が中古タブレット端末を選択。利用されている中古タブレット端末の圧倒的1位は「iPad(42.5%)」

事前調査にて、これまでに「タブレット端末」を購入したことがあると回答した10代～50代の男女2,076名に、タブレット端末の購入・入手方法を質問したところ、「中古品を購入した ※認定リユース品、整備品を含む」(12.5%)と「友人・家族から譲り受けた」(3.6%)、あわせて16.1%が中古タブレット端末として利用していることがわかりました。

「中古のタブレット端末」を購入したことがあると回答した10代～50代の男女200名に、直近で購入したタブレット端末のブランドを質問したところ、最も回答が多かったのは「iPad」(42.5%)、次いで「AQUOS」(10.5%)、「Galaxy」(7.5%)となりました。

2．新品タブレット端末の購入金額は「5万円～10万円未満(37.2%)」が最多となる一方で、中古タブレット端末の購入金額は「1万円未満(29.1%)」が最多に

「新品のタブレット端末」を購入したことがあると回答した10代～50代の男女200名と、「中古のタブレット端末」を購入したことがあると回答した10代～50代の男女200名に、購入金額を質問したところ、新品購入者では、最も回答が多かったのは「5万円～10万円未満」(37.2%)、次いで「10万円以上」(19.1%)、「1万円～3万円未満」(17.1%)となりました。中古購入者では、最も回答が多かったのは「1万円未満」(29.1%)、次いで「5万円～10万円未満」(21.1%)、「1万円～3万円未満」(19.6%)となりました。

3．中古タブレット端末購入者の80.0%が、今後の中古検討に前向き。新品タブレット端末購入者でも過半数の65.5%が前向きと回答

今後、タブレット端末を新しく購入する際に中古品の購入を検討したいと思うかを質問したところ、中古購入者では、「ぜひ検討したい」(31.0%)と「条件次第では検討したい」(49.0%)、あわせて80.0%が検討したいと回答しました。新品購入者では、「ぜひ検討したい」(23.5%)と「条件次第では検討したい」(42.0%)、あわせて65.5%が検討したいと回答しました。

4．新品タブレット端末購入者の今後の中古検討に前向きな理由TOP3は、1位「コストパフォーマンスが良い(52.7%)」2位「手が出しにくい上位機種やブランドでも、中古なら買えるから(44.3%)」3位「最新の機能やスペックまでは必要ないから(40.5%)」

タブレット端末を新しく購入する際に中古品の購入を検討したいと回答した人に、その理由を質問したところ、1位「コストパフォーマンスが良い」(52.7%)、2位「手が出しにくい上位機種やブランドでも、中古なら買えるから」(44.3%)、3位「最新の機能やスペックまでは必要ないから」(40.5%)となりました。

5．自宅に眠る「使っていないタブレット端末」の実態、58.5%が「使っていないタブレット端末が1台以上ある」と回答。そのまま保管している理由TOP3は、1位「いつか使うかもしれないから(28.2%)」2位「データ消去の方法がわからない・不安(22.6%)」3位「個人情報やデータが漏洩しないか心配だから(22.2%)」

タブレット端末を購入したことがあると回答した10代～50代の男女400名に、使っていない端末があるかを質問したところ、「使っていないタブレットが1台以上ある」と回答した人の合計は58.5%となりました。

使っていないタブレット端末があると回答した10代～50代の男女234名に、端末を手放さずにそのまま保管している理由を質問したところ、1位「いつか使うかもしれないから」(28.2%)、2位「データ消去の方法がわからない・不安だから」(22.6%)、3位「個人情報やデータが漏洩しないか心配だから」(22.2%)となりました。

■調査概要

調査時期：2026年5月25日 ～ 2026年5月26日

調査対象：タブレット端末を購入したことがある10代から50代の男女

調査方法：インターネット調査

回答者数：中古タブレット端末購入経験者200名、新品タブレット端末購入経験者200名

留意事項：端数処理（四捨五入）の関係で、合計が100%にならない場合があります

■「にこスマ」について

「にこスマ」は、伊藤忠グループのBelongが運営する中古スマホ販売・スマホ買取サービスです。「あたらしいより、あなたらしい。」をモットーに、お客さまのライフスタイルにフィットしたスマホ選びをお手伝いします！

◇にこスマ（中古スマホ販売）

https://www.nicosuma.com/

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端末ごとに詳細なコンディションを掲載しているので、納得の一台をお選びいただけます。

◇にこスマ買取（スマホ買取）

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シンプルな査定基準や徹底したデータ消去など、スマホ買取が初めての方でも安心してご利用いただけます。

スマホの購入・売却に関するお役立ち情報は、「にこスマ通信」(https://www.nicosuma.com/magazine)でも発信しています。

■会社概要

Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/)や「にこスマ買取」(https://www.nicosuma.com/sell)、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」(https://bz.belong.co.jp/)など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。

社 名 株式会社Belong（伊藤忠グループ）

会社設立 2019年2月

代表者名 代表取締役社長 西村 耕一郎

所在地 ◆本社 東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階

◆座間オペレーションセンター 神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階

●記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。