Brain Technologies、初の公式コミュニティプログラムを日本で開始

ブレインAIジャパン株式会社

Brain Technologies Inc.の日本法人であるブレインAIジャパン株式会社（以下「ブレイン」、本社：東京都港区）は本日、日本国内における公式コミュニティプログラムを開始し、コミュニティ参加登録の受付を開始したことをお知らせします。

ブレインは、独自のAIエージェント「Natural AI」を搭載し、使うほどユーザーを深く理解し、アプリの切り替えなしに日常のさまざまな操作を実行できる「Natural AI Phone」を開発しています。日本市場ではソフトバンク株式会社を通じて展開しています。

今回開始するコミュニティプログラムでは、製品やソフトウェアに関する情報をお届けするだけでなく、ユーザー自身が開発プロセスに参加し、未来のAI体験を共に形づくることを目指しています。

本コミュニティには、ブレイン公式サイトまたはコミュニティ登録ページから無料のニュースレター会員登録にてご参加ください。

コミュニティメンバーには以下の特典を提供予定です。

- Natural AI Phoneの最新情報や開発アップデートの配信- ソフトウェアリリース情報の先行案内- 限定イベントへの招待- 創業者や開発チームからのメッセージ- ベータ版機能への先行アクセス- 開発チームとの交流機会- 製品開発に対するフィードバック機会など

ブレインは、未来のコンピューティングは企業だけで作るものではなく、ユーザーとの対話や共創の中から生まれると考えています。コミュニティと共にNatural AI Phoneを進化させながら、人の可能性を引き出す新しいコンピューティング体験の実現を目指していきます。

■コミュニティ登録ページ

https://brain.ai/jp/subscribe/

■ウェブサイト・製品ページ

ソフトバンク株式会社：製品ページ(https://www.softbank.jp/mobile/products/smartphone/natural-ai-phone/)

ブレインAIジャパン株式会社：製品ページ(https://brain.ai/jp)

■ Brain Technologies Inc.について

Brain Technologies Inc.（米国・カリフォルニア州、2015年設立、創業者兼CEO：Jerry Yue）は、独自のAIを組み込んだOS「Natural OS」を開発するテクノロジー企業です。スマートフォンにAIを後付けするのではなく、人間の思考・意図・文脈に合わせて動くAIを組み込んだOSを設計するというアプローチで、モバイルコンピューティングの再発明に取り組んでいます。また、自律型AIエージェントおよびマルチステップ実行に関する特許を米国にて複数保有しており、2020年には生成AIを活用したインターフェースをコンシューマー向けに提供するなど、生成AI・エージェントAI領域における先行的な開発実績を持っています。日本市場には、日本法人ブレインAIジャパン株式会社を通じて事業を展開しています。