イギリス発の照明ブランド「tala」の取り扱いを開始　暮らしを彩る照明コレクションを大塚家具で展開

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部（以下、大塚家具）は、IDC OTSUKA 有明ショールームおよび大阪南港ショールーム内の大型照明専門フロア「Lightarium（ライタリウム）にて、イギリス・ロンドンを拠点とする照明ブランド「tala（タラ）」の展示販売を開始いたしました。

大型照明専門フロア「Lightarium（ライタリウム）」では国内有名照明メーカー製品はもとより、世界各国の照明ブランドより直輸入した照明を多数取り扱っています。

（https://www.idc-otsuka.jp/showroom/selectshop/lightarium/）

2015年にイギリスで創業した「tala（タラ）」は、サステナビリティと美しいデザインの両立を追求する照明ブランドです。省エネルギー性能に優れたLED技術や、長く使い続けられる製品設計を通じて、美しい光と豊かな空間づくりを提案しています。

今回、talaを代表する有機的なフォルムのLED電球「VORONOI（ヴォロノイ）」シリーズをはじめ、食卓での団らんの時間から着想を得たポータブルライト「MANTLE PORTABLE（マントル ポータブル）」、クラシックなランタンを現代的に再解釈したポータブルライト「THE MUSE PORTABLE （ザ・ミューズ ポータブル）」を展開します。

大塚家具は今後も、デザイン性と機能性を兼ね備えた国内外の優れた照明を通じて、多様なライフスタイルに寄り添う上質な空間づくりを提案してまいります。

2015年にイギリス・ロンドンで設立された、サステナビリティと美しいデザイン、最新のLEDテクノロジーを融合させた照明ブランド「tala（タラ）」。リサイクル可能な素材の活用や省エネルギー性能の追求など環境に配慮しながら、デザイン性と機能性を兼ね備えた照明を提案しています。

【商品概要】※展示は店舗により異なります。

LED電球「VORONOI」（ヴォロノイ）

螺旋状のLEDフィラメントと、一つひとつ手吹きで仕上げられたガラスが生み出す有機的なフォルムが特徴のLED電球です。高い演色性により、食材や肌、インテリアの色彩を自然で美しく再現。やわらかな光は空間にあたたかみをもたらし、和のしつらえやミニマルなインテリアにも調和します。 I・II・IIIの3シリーズを展開し、住宅はもちろん、ホテルやレストランなど多様な空間を豊かに彩ります。

「VORONOI I」 φ126 × H225mm 51,700円（税込）「VORONOI II」 φ171 × H333mm 64,900円（税込）「VORONOI III」 φ195 × H395mm 88,000円（税込）カラー：各2色（ブラス、グラファイト）取付仕様：引掛けシーリングポータブルライト「MANTLE PORTABLE」（マントル ポータブル）

食卓を囲み、人々が食事を共にしながら会話を楽しむ。そんな時間が家族や友人との絆を深める場となるように。「MANTLE PORTABLE」は、そのような思いからデザインされたポータブルライトです。その名は、蓄電池を含む内部構造を一枚のステンレス鋼で包み込むデザインが、地球内部を覆うマントル層を想起させることに由来しています。シンプルで美しいフォルムは、機能性と造形美を両立。コバルトブルー、ストーンホワイト、グラナイトブラックの3色は、陶磁器やホーロー製の食器・調理器具からインスピレーションを得ており、食卓に自然に溶け込む質感と色彩を備えています。3段階調光と無段階調光の2つのモードを搭載。食事やくつろぎの時間など、シーンに応じて明るさを自在に調整できます。

φ80xH190mm 各38,500円（税込）

カラー：3種（コバルトブルー、ストーンホワイト、グラナイトブラック）

機能：3段階/無段階の切り替え式調光

ポータブルライト「THE MUSE PORTABLE」（ザ・ミューズ ポータブル）

クラシックなランタンの美しさと最新のテクノロジーを融合した充電式ポータブルライトです。まるで電球が宙に浮かんでいるかのような印象的なデザインが特徴。コードレスで持ち運びやすく、8時間の充電で最長24時間の連続点灯が可能。調光・調色機能により、シーンに合わせて光の明るさや表情を調整できます。また、耐候性を備え、リビングやベッドサイドはもちろん、テラスやガーデンなど屋外でも使用できます。

※カラーにより価格が異なります。

φ125×H338mm

88,000円（税込） （キャンドルナッツホワイト、プレジャーガーデングリーン、ハックルスブラック、ポモナレッド）

113,300円（税込）（ローアルミニウム）

143,000円（税込）（ソリッドブラス）

カラー：6種

機能：調光・調色機能