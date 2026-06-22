デル・テクノロジーズ株式会社

ストーリーのハイライト

- 「Infrastructure as a Service」への移行により、7年間のトータルコストを従来の50％以下に削減し、突発的な需要変動にも迅速に対応できる環境を実現- マネージドサービスの活用で運用管理の工数・時間を約40％削減し、高付加価値業務への注力が可能に- ハイエンドストレージ「Dell PowerMax」の圧縮・重複排除機能により、約1：6～1：8の削減率を達成し、省スペース・省電力化を推進

2026年6月22日：

デル・テクノロジーズ株式会社は、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃、以下、NTTドコモ）のグループ共通情報インフラ基盤の全体最適化と運用効率化を支援するため、ハイエンド ストレージ「Dell PowerMax」、バックアップストレージ「Dell PowerStore」、サブスクリプション型のインフラ調達モデル「Dell APEX Subscriptions」（以下、「Dell APEX」）、インフラ運用サービスである「Dell Managed Services」を提供したことを発表しました。NTTドコモは、従来の買い切り型からサービス利用型へ移行したことで、7年間のトータルコストを従来環境の50％以下に削減する見込みです。

導入の背景：

NTTドコモは、日本を代表する通信キャリアとして、長年にわたり高品質かつ安定したネットワークサービスを提供してきました。近年は通信にとどまらず、dポイントやd払いをはじめとする金融・決済領域など、人々の生活を支えるスマートライフ事業を展開しています。これらを支えるBSS領域のシステムにおいては、社会・公共インフラを担う責任として、信頼性・可用性を徹底的に追求するとともに、安定性を基盤に新サービス創出を支えるスピードとアジリティの向上にも取り組んでいます。こうした要請に応えるため、ITインフラにおいても、長期にわたり安定したサービス提供を継続しつつ、変化に柔軟に対応できる運用基盤への高度化と、運用負荷の最適化が重要なテーマとなっていました。

採用理由：

中核となる基盤として、既存システムとの親和性を保ちながら、将来的な拡張や運用高度化にも対応可能な「Dell APEX」の採用に至りました。今回の選定にあたり、従量課金制とマネージドサービスの仕組みが十分に整っており、コストを抑えられる点が採用の決め手となりました。特に、「PowerMax」において、高い性能と圧縮・重複排除率を高い水準で両立できる点が評価されました。なお、基幹システム分野でサービス利用／従量課金型を採用するのはNTTドコモグループとして初の取組みです。

導入効果：

今回の導入において中核となる「PowerMax」ハイエンド ストレージは、業界最高水準の性能を維持しながら約1：5の圧縮・重複排除率を確保し、実際には、約1：6～1：8の圧縮・重複排除率を達成しています。これにより、ハードウェアの台数を削減し、設置スペースと電力消費量を従来のほぼ半分に低減しました。さらに、インフラ調達において「Dell APEX」を活用することで初期投資の負担を軽減し、突発的な需要変動にも迅速に対応できる従量課金型の環境づくりを支援しています。

さらに、デル・テクノロジーズは、「Dell Managed Services」により、運用管理業務の高度化を支援しました。これにより、NTTドコモのメンテナンス作業時の調整時間を1件あたり3時間余り短縮し、インフラの運用管理にかかる工数や時間を約40％削減することに成功しています。

今回の導入では、従量課金制の「PowerMax」や高度なインフラ運用サービスである「Dell Managed Services」を組み合わせることで、大幅なコスト削減を実現しました。ギガバイト単価を従来比で約50％抑制することに成功し、7年間のトータルコストも旧環境の50％以下に削減できる見込みです。また、サービス利用型への移行により、資産所有に伴う定期的なリプレース作業などの負担を解消し、より戦略的な業務へリソースを振り向けられる環境を整えています。

デル・テクノロジーズは、2026年後半に従来のシステムから当社のシステム基盤への全面移行完了に向けてプロジェクトを進め、今後もNTTドコモの安定したサービス提供や新たな価値創出を、革新的なインフラソリューションで支援し続けます。

コメント：

株式会社NTTドコモ 情報システム部 プラットフォーム戦略担当 担当課長 山本 幸祐氏は次のようにコメントしています。「新共通基盤に『PowerMax』を採用したことで、インフラの性能・信頼性やアジリティを高めつつ、大幅なコスト削減を図ることができました。『Dell Managed Services』の効果は非常に大きく、サービスの可視性や運用チームの稼働率を改善することができました。また、『Dell APEX』による調達プロセス改革が図れたことも、今回の取り組みの大きな成果と言えます。今後はこのメリットを最大限に活かし、市場環境変化への即応や新たな価値提供に挑んでいきたいと思います」。

デル・テクノロジーズの執行役員 テレコムメディア営業統括本部長 毛利 祐介は、次のようにコメントしています。「『PowerMax』の高い性能と圧縮・重複排除技術に加え、『Dell APEX』や『Dell Managed Services』を組み合わせることで、大幅なコスト削減と運用効率化の両立を実現しました。デル・テクノロジーズは今後も、NTTドコモ様が高品質なネットワークサービスや金融・決済など幅広い事業を展開する中で、システムインフラの信頼性と可用性を徹底して追求できるよう支援していきます」。

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■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています。

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