GOOD PLACEが手掛けたオフィス空間が、世界最大級のデザイン賞「A′ Design Award 2026」でブロンズ賞を受賞

株式会社GOOD PLACE

建物のリノベーション、オフィス構築、バックオフィス業務のアウトソーシングを通じて「より良い場」を創造する建築会社の株式会社GOOD PLACE（旧株式会社コスモスモア、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮 信司）が手掛けた「シュナイダーエレクトリック 東京オフィス ショールーム」が、世界最大級のイタリアのデザインアワード「A' Design Award 2026」のInterior Space and Exhibition Design部門において、Bronze A' Design Awardを受賞しました。

※Bronze A' Design Awardは上位5～10％に贈られる賞です。

■ シュナイダーエレクトリック東京オフィス ショールーム 受賞概要

コンセプトは「Immersive ― 世界観を体験する空間」。シュナイダーエレクトリックの世界観を「体験」してもらう場を目指したショールームです。サービスや技術の展示にとどまらず、来訪者が情報を受け取りながら、能動的に感じ、考え、理解できる体験型空間として計画されました。「A' Design Award 2026」受賞ページでも、来訪者に没入感のある体験を提供するショールームとして紹介されています。

プロジェクト名：Schneider Electric Innovation Hub Tokyo

受賞：Bronze A' Design Award

受賞部門：Interior Space and Exhibition Design

事業主：Schneider Electric https://www.se.com/jp/ja/

設計：株式会社GOOD PLACE

竣工：2025年9月

受賞ページ：https://competition.adesignaward.com/ada-winner-design.php?ID=180869#Design-180869

事例ページ：https://www.goodplace.co.jp/works/works309/

設計者：海野 亮太

GOOD PLACEのストラテジックデザイン部に所属し、数々の企業のオフィス設計に携わる。主な実績は、 A' Design Award（Silver）、iF Design Award を受賞した「ゴールドウイン 東京本社オフィス（2024年竣工）」や、「AKKODiSコンサルティング株式会社 オフィス（2023年竣工）」、「株式会社リクルート 名古屋オフィス（2023年竣工）」など。

当社は、コンセプトとユーザーエクスペリエンスを通して浮かび上がる空間のイメージを「シーン」と定義し、クライアントの企業活動に寄り添い、未来のユーザーの姿を想像したシーンデザインを実践することで、ソリューションとしての空間を提案しています。GOOD PLACE のその他の空間デザイン事例については、以下の実績ページをご覧ください。

GOOD PLACE 実績ページ：https://www.goodplace.co.jp/works/

■ A' Design Award 概要

イタリアの国際的なデザイン賞「A’ Design Award（Aデザインアワード）」は、世界中の優れたデザインを表彰し促進することを目的に設立された、世界最大規模のデザインコンペティションです。すべての応募作品は、業界の専門家、ジャーナリスト、学者などで構成される審査員によって、厳格な審査プロセスを経て選出されます。賞には、プラチナ・ゴールド・シルバー・ブロンズ・アイアンの5つのランクがあり、各カテゴリーの優れた作品に贈られます。

「A’ Design Award」WEBサイト：https://competition.adesignaward.com/

■ 株式会社 GOOD PLACEについて

GOOD PLACE（旧コスモスモア URL：https://www.goodplace.co.jp/）は、リクルートグループのリフォーム事業を担う会社として1990年に設立。その後、親会社のコスモスイニシア（東証スタンダード.8844）と共に2013年に大和ハウス工業（東証プライム.1925）のグループ企業となりました。「Make a GOOD PLACE」をブランドコンセプトに、オフィス事業やバックオフィス業務のアウトソーシング事業、リノベーションをはじめとする建築事業を展開し、働く場や集う場などさまざまな領域において、より良い場づくりを目指しています。2024年1月に株式会社コスモスモアから株式会社GOOD PLACEへ商号を変更いたしました。