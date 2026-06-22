2.5GbE対応ブロードバンドルーター NetGenesis GigaLink2500 2026年6月22日（月）販売開始
株式会社マイクロリサーチ（本社：東京都品川区、代表取締役社長 石黒 秀一）は、2.5GbE対応のブロードバンドルーター「NetGenesis GigaLink2500（MR-GL2500）」を全国のネットワーク/システムインテグレーター、代理店および各種サービス提供会社、当社の直販オンラインショップ「MRダイレクト」を通じて2026年6月22日より販売を開始いたします。
NetGenesis GigaLink2500 本体
NetGenesis GigaLink2500（MR-GL2500）は、通信量の増大や利用環境の多様化が進む現代のブロードバンド市場に向けて開発されたブロードバンドルーターです。高速回線の普及や働き方の変化により、ネットワークにはこれまで以上の安定性と信頼性が求められています。本製品は、そうしたニーズに応えるネットワーク基盤の中核として、家庭、SOHO、中小規模オフィスから各種サービス提供用途まで、幅広い導入シーンを想定。快適で継続性のあるインターネット環境の構築を支援します。
■製品情報ページ https://www.mrl.co.jp/products/nwggl2500/
主な機能・特長
●ギガビットイーサネットで超高速通信
高速スループットを十分に生かす2.5GbE対応の有線ポートをインターネット（WAN）側に1ポート、LAN側に1ポート搭載していますので高速回線サービスの性能を十分に活用することができます。
さらに、LAN側には1GbE対応の有線ポートを4ポート搭載しています。
●ハードウェアルーティング搭載
ハードウェアによるIPパケット処理により、ソフトウェアルーティングを上回る低遅延・高スループットを実現。CPU負荷を抑えながら、高速かつ安定したIPパケット転送を可能にします。
●IPoE IPv4 over IPv6で動作確認済
混雑の影響を受けにくいIPv6ネットワークを利用する事で、より高速なインターネット通信が可能です。動作確認済の接続方式およびサービスは以下のとおりです。
・DS-Lite方式 ：インターネットマルチフィード社「transix」
・MAP-E方式 ：JPIX社「v6プラス」、ビッグローブ社「IPv6オプション」
●マイクロリサーチ デバイス管理サービス MRL-IDMに対応
クラウドサーバー経由でMR-GL2500を遠隔監視することができます。
障害発生時にはアラート通知を行うほか、ステータスの監視やファームウェアの自動更新にも対応します。
※別途MRL-IDMの無償/有償サービスのお申込みが必要となります。
●PPPoEマルチセッション機能、アンナンバード機能
PPPoEマルチセッション機能により、「IPアドレス自動取得」設定で最大4セッションのPPPoE接続を同時に利用できます。
また、アンナンバード機能に対応していますので、プロバイダから取得した複数の固定グローバルIPアドレスを、LAN内で使用することが可能です。（PPPoEセッション1のみを使用）
●多様なフィルタリング機能
IPアドレスフィルタリング、MACアドレスフィルタリング、URLフィルタリングに対応しています。
●ダイナミックDNS機能
外部ダイナミックDNS（DDNS）サービスを利用して、動的に割り当てられるIPアドレスと、そのホスト名の対応を動的に登録・管理することが可能です。
固定IPアドレスがなくても、固定のドメイン名での外部からのアクセスが可能になります。
●ダッシュボードによる状態表示
設定画面にダッシュボード機能を搭載しており、「本体情報」、「WANポートの情報」、「LANポート接続機器情報」を確認することができます。
また「WANポートの情報」では回線の接続/切断 操作も可能です。
●ファームウェアのカスタマイズ対応
お客様のご利用用途に合わせた機能を追加するファームウェアのカスタマイズ、OEM製品化といった
ご要望に柔軟に対応しますので、お客様自身が他社と差別化したサービスを展開することができます。
※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。
製品仕様
WANポート（2.5GbE）：
1ポート
100BASE-TX：AUTO MDI/MDI-X対応
1000BASE-T/2.5GBASE-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応
LANポート（2.5GbE）：
１ポート
100BASE-TX：AUTO MDI/MDI-X対応
1000BASE-T/2.5GBASE-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応
LANポート（1GbE）：
4ポート
10Base-T/100Base-TX：AUTO MDI/MDI-X対応
1000Base-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応
IPアドレス変換：
変換仕様
NAPT（IPマスカレード）
最大セッション数
512セッション（ハードウェアNAT）
ポートフォワーディング
ポート毎に最大32エントリー、ポートマッピング対応
※PPPoE接続時はセッション1のみが利用可能
アドレス解決：
DHCPクライアント
WAN側のみ
DHCPサーバー
LAN側のみ（最大253 IPアドレス付与可能・有効/無効 切替可能）
ダイナミックDNS
サポート（MyDNS.JP、No-IP、DynDNS）
PPPoE：
PPPoEクライアント
4セッションサポート
Unnumbered接続
サポート（最大16IPアドレスまで、PPPoEセッション1のみ）
IPv4 over IPv6：
接続方式
インターネットマルチフィード社「transix」（DS-Lite）
JPIX社「v6プラス」（MAP-E）
ビッグローブ社「IPv6オプション」（MAP-E）
VPN接続：
プロトコル
PPTP
IPフィルタリング：
フィルタリング方向
LAN→WAN、WAN→LAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト
※PPPoE接続時はセッション1のみが利用可能
MACフィルタリング：
フィルタリング方向
LAN→WAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト
URLフィルタリング：
フィルタリング方向
LAN→WAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト
付加機能：
NTP
NTPクライアント/NTPサーバー
UPnP
サポート ※PPPoE接続時はPPPoEセッション1のみ利用可能。
L2TP接続
L2TPプロトコルにて拠点間接続可能
機器設定管理：
機器設定
WWWブラウザ（リモート設定可能）
電源：
外部電源
入力：100VAC 50/60Hz
出力：12VDC 1.5A以上
消費電力
約8.2W以下
筐体：
外形寸法
180（W）×130（D）×30（H）mm（本体のみ・突起部を除く）
重量
約305g（本体のみ）
環境条件：
温度
0～45℃
湿度
5～90%（結露しないこと）
環境対応：
RoHS指令
準拠
※仕様の詳細については、当社ホームページをご参照下さい。
※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。
＜一般の方の問い合わせ先＞
株式会社マイクロリサーチ ソリューション営業部 TEL 03-3458-9421
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〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル2F