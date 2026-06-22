2.5GbE対応ブロードバンドルーター　NetGenesis GigaLink2500　2026年6月22日（月）販売開始

株式会社マイクロリサーチ

株式会社マイクロリサーチ（本社：東京都品川区、代表取締役社長 石黒 秀一）は、2.5GbE対応のブロードバンドルーター「NetGenesis GigaLink2500（MR-GL2500）」を全国のネットワーク/システムインテグレーター、代理店および各種サービス提供会社、当社の直販オンラインショップ「MRダイレクト」を通じて2026年6月22日より販売を開始いたします。

NetGenesis GigaLink2500 本体

NetGenesis GigaLink2500（MR-GL2500）は、通信量の増大や利用環境の多様化が進む現代のブロードバンド市場に向けて開発されたブロードバンドルーターです。高速回線の普及や働き方の変化により、ネットワークにはこれまで以上の安定性と信頼性が求められています。本製品は、そうしたニーズに応えるネットワーク基盤の中核として、家庭、SOHO、中小規模オフィスから各種サービス提供用途まで、幅広い導入シーンを想定。快適で継続性のあるインターネット環境の構築を支援します。

■製品情報ページ https://www.mrl.co.jp/products/nwggl2500/

主な機能・特長

●ギガビットイーサネットで超高速通信

高速スループットを十分に生かす2.5GbE対応の有線ポートをインターネット（WAN）側に1ポート、LAN側に1ポート搭載していますので高速回線サービスの性能を十分に活用することができます。

さらに、LAN側には1GbE対応の有線ポートを4ポート搭載しています。

●ハードウェアルーティング搭載

ハードウェアによるIPパケット処理により、ソフトウェアルーティングを上回る低遅延・高スループットを実現。CPU負荷を抑えながら、高速かつ安定したIPパケット転送を可能にします。

●IPoE IPv4 over IPv6で動作確認済

混雑の影響を受けにくいIPv6ネットワークを利用する事で、より高速なインターネット通信が可能です。動作確認済の接続方式およびサービスは以下のとおりです。

・DS-Lite方式 ：インターネットマルチフィード社「transix」

・MAP-E方式 ：JPIX社「v6プラス」、ビッグローブ社「IPv6オプション」

●マイクロリサーチ デバイス管理サービス MRL-IDMに対応

クラウドサーバー経由でMR-GL2500を遠隔監視することができます。

障害発生時にはアラート通知を行うほか、ステータスの監視やファームウェアの自動更新にも対応します。

※別途MRL-IDMの無償/有償サービスのお申込みが必要となります。

●PPPoEマルチセッション機能、アンナンバード機能

PPPoEマルチセッション機能により、「IPアドレス自動取得」設定で最大4セッションのPPPoE接続を同時に利用できます。

また、アンナンバード機能に対応していますので、プロバイダから取得した複数の固定グローバルIPアドレスを、LAN内で使用することが可能です。（PPPoEセッション1のみを使用）

●多様なフィルタリング機能

IPアドレスフィルタリング、MACアドレスフィルタリング、URLフィルタリングに対応しています。

●ダイナミックDNS機能

外部ダイナミックDNS（DDNS）サービスを利用して、動的に割り当てられるIPアドレスと、そのホスト名の対応を動的に登録・管理することが可能です。

固定IPアドレスがなくても、固定のドメイン名での外部からのアクセスが可能になります。

●ダッシュボードによる状態表示

設定画面にダッシュボード機能を搭載しており、「本体情報」、「WANポートの情報」、「LANポート接続機器情報」を確認することができます。

また「WANポートの情報」では回線の接続/切断 操作も可能です。

●ファームウェアのカスタマイズ対応

お客様のご利用用途に合わせた機能を追加するファームウェアのカスタマイズ、OEM製品化といった

ご要望に柔軟に対応しますので、お客様自身が他社と差別化したサービスを展開することができます。

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

製品仕様

WANポート（2.5GbE）：

1ポート

100BASE-TX：AUTO MDI/MDI-X対応

1000BASE-T/2.5GBASE-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応

LANポート（2.5GbE）：

１ポート

100BASE-TX：AUTO MDI/MDI-X対応

1000BASE-T/2.5GBASE-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応

LANポート（1GbE）：

4ポート

10Base-T/100Base-TX：AUTO MDI/MDI-X対応

1000Base-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応

IPアドレス変換：

変換仕様

NAPT（IPマスカレード）

最大セッション数

512セッション（ハードウェアNAT）

ポートフォワーディング

ポート毎に最大32エントリー、ポートマッピング対応

※PPPoE接続時はセッション1のみが利用可能

アドレス解決：

DHCPクライアント

WAN側のみ

DHCPサーバー

LAN側のみ（最大253 IPアドレス付与可能・有効/無効 切替可能）

ダイナミックDNS

サポート（MyDNS.JP、No-IP、DynDNS）

PPPoE：

PPPoEクライアント

4セッションサポート

Unnumbered接続

サポート（最大16IPアドレスまで、PPPoEセッション1のみ）

IPv4 over IPv6：

接続方式

インターネットマルチフィード社「transix」（DS-Lite）

JPIX社「v6プラス」（MAP-E）

ビッグローブ社「IPv6オプション」（MAP-E）

VPN接続：

プロトコル

PPTP

IPフィルタリング：

フィルタリング方向

LAN→WAN、WAN→LAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト

※PPPoE接続時はセッション1のみが利用可能

MACフィルタリング：

フィルタリング方向

LAN→WAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト

URLフィルタリング：

フィルタリング方向

LAN→WAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト

付加機能：

NTP

NTPクライアント/NTPサーバー

UPnP

サポート ※PPPoE接続時はPPPoEセッション1のみ利用可能。

L2TP接続

L2TPプロトコルにて拠点間接続可能

機器設定管理：

機器設定

WWWブラウザ（リモート設定可能）

電源：

外部電源

入力：100VAC 50/60Hz

出力：12VDC 1.5A以上

消費電力

約8.2W以下

筐体：

外形寸法

180（W）×130（D）×30（H）mm（本体のみ・突起部を除く）

重量

約305g（本体のみ）

環境条件：

温度

0～45℃

湿度

5～90%（結露しないこと）

環境対応：

RoHS指令

準拠

※仕様の詳細については、当社ホームページをご参照下さい。

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

＜一般の方の問い合わせ先＞

株式会社マイクロリサーチ ソリューション営業部 TEL 03-3458-9421

https://www.mrl.co.jp/contact/contact_form/

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル2F