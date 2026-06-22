2.5GbE対応ブロードバンドルーター　NetGenesis GigaLink2500　2026年6月22日（月）販売開始

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株式会社マイクロリサーチ

株式会社マイクロリサーチ（本社：東京都品川区、代表取締役社長 石黒 秀一）は、2.5GbE対応のブロードバンドルーター「NetGenesis GigaLink2500（MR-GL2500）」を全国のネットワーク/システムインテグレーター、代理店および各種サービス提供会社、当社の直販オンラインショップ「MRダイレクト」を通じて2026年6月22日より販売を開始いたします。



NetGenesis GigaLink2500 本体

NetGenesis GigaLink2500（MR-GL2500）は、通信量の増大や利用環境の多様化が進む現代のブロードバンド市場に向けて開発されたブロードバンドルーターです。高速回線の普及や働き方の変化により、ネットワークにはこれまで以上の安定性と信頼性が求められています。本製品は、そうしたニーズに応えるネットワーク基盤の中核として、家庭、SOHO、中小規模オフィスから各種サービス提供用途まで、幅広い導入シーンを想定。快適で継続性のあるインターネット環境の構築を支援します。



■製品情報ページ　https://www.mrl.co.jp/products/nwggl2500/


主な機能・特長

●ギガビットイーサネットで超高速通信


高速スループットを十分に生かす2.5GbE対応の有線ポートをインターネット（WAN）側に1ポート、LAN側に1ポート搭載していますので高速回線サービスの性能を十分に活用することができます。


さらに、LAN側には1GbE対応の有線ポートを4ポート搭載しています。



●ハードウェアルーティング搭載


ハードウェアによるIPパケット処理により、ソフトウェアルーティングを上回る低遅延・高スループットを実現。CPU負荷を抑えながら、高速かつ安定したIPパケット転送を可能にします。



●IPoE IPv4 over IPv6で動作確認済


混雑の影響を受けにくいIPv6ネットワークを利用する事で、より高速なインターネット通信が可能です。動作確認済の接続方式およびサービスは以下のとおりです。


・DS-Lite方式 ：インターネットマルチフィード社「transix」


・MAP-E方式 ：JPIX社「v6プラス」、ビッグローブ社「IPv6オプション」



●マイクロリサーチ デバイス管理サービス MRL-IDMに対応


クラウドサーバー経由でMR-GL2500を遠隔監視することができます。


障害発生時にはアラート通知を行うほか、ステータスの監視やファームウェアの自動更新にも対応します。


※別途MRL-IDMの無償/有償サービスのお申込みが必要となります。



●PPPoEマルチセッション機能、アンナンバード機能


PPPoEマルチセッション機能により、「IPアドレス自動取得」設定で最大4セッションのPPPoE接続を同時に利用できます。


また、アンナンバード機能に対応していますので、プロバイダから取得した複数の固定グローバルIPアドレスを、LAN内で使用することが可能です。（PPPoEセッション1のみを使用）



●多様なフィルタリング機能


IPアドレスフィルタリング、MACアドレスフィルタリング、URLフィルタリングに対応しています。



●ダイナミックDNS機能


外部ダイナミックDNS（DDNS）サービスを利用して、動的に割り当てられるIPアドレスと、そのホスト名の対応を動的に登録・管理することが可能です。


固定IPアドレスがなくても、固定のドメイン名での外部からのアクセスが可能になります。



●ダッシュボードによる状態表示


設定画面にダッシュボード機能を搭載しており、「本体情報」、「WANポートの情報」、「LANポート接続機器情報」を確認することができます。


また「WANポートの情報」では回線の接続/切断 操作も可能です。



●ファームウェアのカスタマイズ対応


お客様のご利用用途に合わせた機能を追加するファームウェアのカスタマイズ、OEM製品化といった


ご要望に柔軟に対応しますので、お客様自身が他社と差別化したサービスを展開することができます。



※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。


製品仕様

WANポート（2.5GbE）：


1ポート


　100BASE-TX：AUTO MDI/MDI-X対応


　1000BASE-T/2.5GBASE-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応


LANポート（2.5GbE）：


１ポート


　100BASE-TX：AUTO MDI/MDI-X対応


　1000BASE-T/2.5GBASE-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応


LANポート（1GbE）：


4ポート


　10Base-T/100Base-TX：AUTO MDI/MDI-X対応


　1000Base-T：AUTO MDI/MDI-X対応、Master/Slave対応


IPアドレス変換：


　変換仕様


　　NAPT（IPマスカレード）


　最大セッション数


　　512セッション（ハードウェアNAT）


　ポートフォワーディング


　　ポート毎に最大32エントリー、ポートマッピング対応


　　※PPPoE接続時はセッション1のみが利用可能


アドレス解決：


　DHCPクライアント


　　WAN側のみ


　DHCPサーバー


　　LAN側のみ（最大253 IPアドレス付与可能・有効/無効 切替可能）


　ダイナミックDNS


　　サポート（MyDNS.JP、No-IP、DynDNS）


PPPoE：


　PPPoEクライアント


　　4セッションサポート


　Unnumbered接続


　　サポート（最大16IPアドレスまで、PPPoEセッション1のみ）


IPv4 over IPv6：


　接続方式


　　インターネットマルチフィード社「transix」（DS-Lite）


　　JPIX社「v6プラス」（MAP-E）


　　ビッグローブ社「IPv6オプション」（MAP-E）


VPN接続：


　プロトコル


　　PPTP


IPフィルタリング：


　フィルタリング方向


　　LAN→WAN、WAN→LAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト


　　※PPPoE接続時はセッション1のみが利用可能


MACフィルタリング：


　フィルタリング方向


　　LAN→WAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト


URLフィルタリング：


　フィルタリング方向


　　LAN→WAN（最大32エントリー）拒否リスト/許可リスト


付加機能：


　NTP


　　NTPクライアント/NTPサーバー


　UPnP


　　サポート ※PPPoE接続時はPPPoEセッション1のみ利用可能。


　L2TP接続


　　L2TPプロトコルにて拠点間接続可能


機器設定管理：


　機器設定


　　WWWブラウザ（リモート設定可能）


電源：


　外部電源


　　入力：100VAC 50/60Hz


　　出力：12VDC 1.5A以上


　消費電力


　　約8.2W以下


筐体：


　外形寸法


　　180（W）×130（D）×30（H）mm（本体のみ・突起部を除く）


　重量


　　約305g（本体のみ）


環境条件：


　温度


　　0～45℃


　湿度


　　5～90%（結露しないこと）


環境対応：


　RoHS指令


　　準拠


※仕様の詳細については、当社ホームページをご参照下さい。


※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。



＜一般の方の問い合わせ先＞


株式会社マイクロリサーチ　ソリューション営業部　TEL 03-3458-9421


https://www.mrl.co.jp/contact/contact_form/


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