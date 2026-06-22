磁力でピタッとまとまり出力を″視える可″。100W対応急速充電マグネット式ケーブル『PD対応見える充電マグネットケーブル』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『PD対応見える充電マグネットケーブル』を6月22日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004860?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004860

本製品は、ケーブル自体にマグネットを内蔵し、磁力でピタッと綺麗にまとまる液晶ディスプレイ搭載のUSB Type-Cケーブルです。

近づけるだけでまとまるため、ケーブル帯不要でスマートに収納可能。

必要な長さだけ解いて使用でき、デスク上がすっきりと整います。

バッグやポーチの中でも絡まりにくく、断線しにくい高耐久ナイロン設計を採用しました。

コネクタ部の液晶ディスプレイには、接続機器への出力（W数）をリアルタイムで表示します。

e-Marker搭載で最大100WのPD急速充電に対応し、スマートフォンから大型高性能ノートPCまで安定して充電できます。

最大480Mbpsのデータ転送も可能。

カバンの中でケーブルが絡まるイライラを解消したい、急速充電できているか目視で確認したい、デスク周りの配線をスマートに整理したい、そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■ケーブル自体にマグネットを内蔵し、磁力でピタッとまとまる

■必要な長さだけ解いて使え、デスク上の配線がすっきり整う

■ケーブル帯不要でバッグやポーチへ綺麗に収納可能

■出力ワット数をリアルタイムで目視できる液晶ディスプレイ搭載

■e-Marker搭載、最大100WのPD急速充電に対応

■無理に巻きつける必要がない断線しにくい高耐久ナイロン設計

■最大480Mbpsのデータ転送に対応

＜仕様＞

・サイズ／全長1,025×厚み13(mm)※プラグ含む

・ケーブル長／約940mm

・ケーブル径／4mm

・重量／約70g

・USB規格／USB2.0 Type-C（オス）

・転送速度／最大480Mbps（理論値）

・USB PD対応出力／最大20V/5A（100W）

・USBビデオクラス（UVC）／最大1080P@30Hzまたは720P@30Hz

・材質／ケーブル：ナイロン、プラグ：アルミ合金、液晶：ABS

・セット内容／本体、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2026/06/22

・型番/JAN／UCMD26SBK / 4580060605781

PD対応見える充電マグネットケーブル

[販売価格] 2,280円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004860(https://www.thanko.jp/view/item/000000004860?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004860)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp