【FRONTIER】 パソコン買い替えを応援！期間限定「下取り額2倍キャンペーン」を開催

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、BTOパソコン「FRONTIER」から、直販サイトにて、「下取り額2倍キャンペーン」を2026年6月19日（金）15時より開始しています。期間中は、通常1,000円（税込）の下取り額を2,000円（税込）に増額してお引き取りいたします。

FRONTIER_下取り額2倍キャンペーン

■概要

＜ご好評の下取りサービスを期間限定で増額＞

期間中、下取りサービスをご利用いただくと、新たにご購入いただくパソコンの購入金額から、通常1,000円（税込）の下取り値引きを2,000円（税込）へ増額いたします。メーカーや使用年数、OSの有無は問いません。起動しないパソコンも下取り対象です。パソコンの買い替えをご検討中のお客様は、この機会にぜひご活用ください。

■キャンペーン内容

下取りサービス利用時の値引き額を、通常1,000円（税込）から2,000円（税込）へ増額

■実施期間

2026年6月19日（金）15:00 ～ 2026年7月24日（金）14:59

■キャンペーンページ

https://www.frontier-direct.jp/direct/contents/trade_in.aspx(https://www.frontier-direct.jp/direct/contents/trade_in.aspx?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

※お申し込みの前には、必ず上記ページ内の「お引取り対象」「お申込み条件」「下取り品をお送り頂く際の承諾事項」をご確認ください。

本キャンペーンは、FRONTIERダイレクトストア(http://www.frontier-direct.jp/ )にて、6月19日（金）15時より開始しています。

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ：昭和26年12月14日

■資本金 ：10,000万円

■代表者 ：山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ：自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ：自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器