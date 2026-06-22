DPVR、AIスマートグラスのOEM・ODMカスタマイズサービスを強化

Shanghai Lexiang Technology Co., Ltd

VR・XRおよびスマートウェアラブル分野でグローバル展開を進めるDPVRは、AIスマートグラス「DPVR Gシリーズ」において、企業向けOEM・ODMカスタマイズサービスを強化いたします。

AIスマートグラスは、教育、医療、観光、リテール、フィールドサービス、コンテンツ制作など、さまざまな業界で活用が広がっています。一方で、企業ごとに必要な機能、外観、アプリ連携は異なります。DPVRは、ハードウェアからソフトウェアまで一貫して対応できる開発体制により、企業の用途に合わせたスマートグラス開発を支援します。

【カスタマイズサービスについて】

・外観・ブランドカスタマイズ

ロゴ印刷、ブランドカラー、フレーム・テンプルデザイン、専用筐体設計など、ブランドや利用シーンに合わせた外観開発に対応します。

・アプリ・システム連携

DPVR公式アプリへの専用機能追加、顧客専用アプリ開発、業務システムとの連携など、サービス内容に合わせたソフトウェア開発を支援します。

・SDK提供による自主開発

Gシリーズ各モデル向けSDKを提供し、企業や開発パートナーが自社アプリ連携、独自機能、業界向け機能を開発できる環境を提供します。

・深い個別開発にも対応

UI／UX、ファームウェア、システムレベル開発、基板設計変更、センサー・ハードウェアモジュールの置き換えなど、通常のOEM・ODMを超える個別要件にも対応可能です。

■想定用途

教育・研修：ハンズフリーでの学習支援、作業手順表示、音声対話

観光・ガイド：翻訳、音声案内、画像認識、地域情報の提示

医療・ヘルスケア：記録、遠隔支援、業務補助アプリとの連携

産業・フィールドサービス：現場作業支援、遠隔サポート、点検記録

リテール・コンテンツ制作：接客支援、撮影、ライブ記録、顧客体験向上

■DPVRについて

DPVRは、VRヘッドセット、AIスマートグラスおよび関連ソリューションの開発・製造を行うテクノロジーカンパニーです。VR/XR領域で培ったハードウェア開発力と量産ノウハウを活かし、AIスマートウェアラブル分野でも企業向け開発を支援しています。

■お問い合わせ

DPVR AIスマートグラス GシリーズおよびOEM・ODM開発にご関心をお持ちの方は、下記までお問い合わせください。

APAC Sales Manager／日本市場担当：劉 伝繒（Liu Chuanxin）

メール：chuanxin@dpvr.com

電話：+86 13262271207

X：https://x.com/DpvrJapan

DPVR公式サイト：https://www.dpvr.com/