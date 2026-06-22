CDLE Cyber Security「AI × Security 勉強会 #9」、6月25日（木）オンライン開催

株式会社Elith

株式会社Elith（代表取締役CEO&CTO：井上顧基、東京都文京区、以下「Elith」）は、日本ディープラーニング協会（JDLA）のAIコミュニティ「CDLE」内のグループ「CDLE Cyber Security」が主催する勉強会「AI × Security 勉強会 #9」に、代表取締役CEO&CTOの井上顧基が登壇することをお知らせいたします。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://jdla.connpass.com/event/396941/

Claude Mythos・Fableをはじめとする最新AIモデルの登場により、サイバーセキュリティは攻撃・防御の両面で大きな転換点を迎えています。本イベントでは、AI × Securityの最前線に立つ2名の専門家が、これらのモデルがもたらすリスクと対策について、実際の検証結果を交えながら解説します。

【イベント概要】- 開催日時： 2026年6月25日（木）20:00～21:00- 開催形式： オンライン（Zoom）- 主催： CDLE Cyber Security（日本ディープラーニング協会 公認コミュニティ）- 参加費：無料- 申込URL： https://jdla.connpass.com/event/396941/【タイムテーブル】[表: https://prtimes.jp/data/corp/121022/table/164_1_063ead463c89c1a4b5b790d914796238.jpg?v=202606220352 ]登壇者紹介

「Claude Mythosが示す、サイバーセキュリティの新局面」｜河田 雄貴

2007年に株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジーに入社し、様々な金融系システムの開発・運用に従事。その後AIを活用した不正検知の領域（AI for Security）に軸足を移し、MLOpsやR&Dを担当。近年は大規模システムのセキュリティ基盤設計や、Security for AIの情報収集・検討も行っている。

昨今注目を集めるMythos・Fableを起点に、AIとサイバーセキュリティの関係が迎える新局面について、脆弱性診断における自身の検証結果も交えて解説する。

「Mythos時代のAI脅威とセキュリティ対策」｜井上 顧基（株式会社Elith 代表取締役 CEO&CTO）

北陸先端科学技術大学院大学にて量子コンピュータの材料探索を研究し、修士号を取得。現在は東北大学医学系研究科の博士後期課程に在籍し、医学物理分野における医療AIの研究にも取り組む。生成AI・LLMに関する著書・寄稿、国際会議での発表など、研究・開発・社会実装を横断して活動。

AIセキュリティの観点から、Mythosがもたらす脅威の具体的な内容と対策方法について、最新動向を交えながらわかりやすく解説する。

CDLE Cyber Securityについて

CDLE（Community of Deep Learning Evangelists）は、日本ディープラーニング協会（JDLA）が実施するG検定およびE資格の合格者が参加する、国内最大のAIコミュニティです。CDLE Cyber Securityは、セキュリティエンジニアとAIエンジニアの知識ギャップを埋め、AI×セキュリティの融合を推進することを目的として活動しています。

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIセーフティプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。