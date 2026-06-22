【再入荷記念 最大10万ポイント】レビュー4,000件突破・評価★4.6の大人気Androidタブレット「DOOGEE U11」が50％OFF！さらに最大10万ポイントが当たる楽天限定キャンペーン開催

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レビュー4,000件超・高評価★4.6獲得の人気モデル「DOOGEE U11」が待望の再入荷

DOOGEEストアは、楽天市場で累計レビュー4,000件以上、平均評価4.6を獲得している人気Androidタブレット「DOOGEE U11」の再入荷を発表しました。

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-pr/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-pr/)

楽天スーパーSALE期間中には注文が集中し、一時完売となった注目モデルですが、多くのお客様からの再販要望に応え、このたび数量限定で再入荷いたしました。

さらに現在、再入荷記念として通常価格27,900円（税込）のところ、期間限定50％OFFとなる13,950円（税込）で販売中です。

また、2026年6月20日～6月30日の期間中は、楽天市場「DOOGEEストア」にて最大100,000ポイントが当たる大型抽選キャンペーンも同時開催しております。

最大100,000ポイントが当たる楽天限定キャンペーン開催

【キャンペーン期間】

2026年6月20日（土）00:00 ～ 2026年6月30日（火）23:59

【参加条件】

イベントリンク：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/(https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/)

エントリーのうえ、DOOGEEストア内で合計5,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様

【ポイント内容】

・1等：100,000ポイント（10名様）

・2等：10,000ポイント（50名様）

・3等：1,000ポイント（500名様）

人気タブレットをお得に購入しながら、さらに楽天ポイントが当たるチャンスとなっています。

Android 16搭載の11インチタブレット

DOOGEE U11は、Android 16を搭載した11インチタブレットです。

SNS、YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、電子書籍、オンライン学習、リモートワークなど、日常のあらゆるシーンを快適にサポートします。

最新OSにより動作速度やセキュリティ性能が向上し、アプリの起動やマルチタスクもスムーズに行えます。

「安いタブレットでも快適に使いたい」

「動画視聴や勉強用として使いたい」

そんなユーザーから高い支持を集めています。

11インチ大画面で動画視聴や学習が快適

11インチの大型ディスプレイを採用し、映画やドラマ、アニメ、YouTubeなどを迫力ある映像で楽しめます。

オンライン授業やZoom会議、電子書籍閲覧にも最適なサイズ感を実現。

家族共用タブレットとしても使いやすく、子供用タブレットや学習用タブレットとしても人気を集めています。

Widevine L1対応でNetflixを高画質再生

DOOGEE U11はWidevine L1に対応。

Netflix、Disney+、Amazon Prime Videoなどの動画配信サービスを高画質で楽しめます。

近年検索数が急増している

「Netflix対応タブレット」

「動画視聴向けタブレット」

「Widevine L1対応タブレット」

を探している方にもおすすめのモデルです。

圧倒的なコストパフォーマンスで楽天市場でも高評価

タブレット市場では価格高騰が続く中、DOOGEE U11は高性能と低価格を両立。

・Android 16搭載

・11インチ大画面

・大容量メモリ

・大容量ストレージ

・Widevine L1対応

・長時間バッテリー

・Wi-Fiモデル

これらの人気機能を備えながら、期間限定13,950円（税込）という価格を実現しています。

レビュー件数4,000件以上、平均評価4.6という実績が、その満足度の高さを証明しています。

商品情報

商品名：DOOGEE U11 (https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-pr/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-pr/))

販売価格：

通常価格 27,900円（税込）

期間限定価格 13,950円（税込）

割引率：

50％OFF

販売店舗：

DOOGEEストア（楽天市場）(https://www.rakuten.co.jp/doogee-store(https://www.rakuten.co.jp/doogee-store))

在庫限り・売り切れ前にチェック

楽天スーパーSALE期間中に完売した人気モデルのため、今回の再入荷分も早期完売が予想されます。

さらに期間中は最大100,000ポイントが当たるキャンペーンも同時開催中。

「Androidタブレット おすすめ」

「11インチタブレット 安い」

「コスパ抜群タブレット」

「Netflix対応タブレット」

をお探しの方は、この機会をぜひお見逃しなく。

数量限定・先着順となります。