ホークス戦の注目選手をマルチカメラで徹底追跡！「注目選手ロックオンLIVE」

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉英一、以下「スカパー! 」）では、2026年7月4日（土）から4日間にわたり、注目選手にフォーカスし、プロ野球を新たな視点で楽しめる特別企画「注目選手ロックオンLIVE」を生中継することを決定いたしました。

「注目選手ロックオンLIVE」は、新感覚でホークス戦中継を楽しめる特別企画です。出演者がイニングごとに“いま注目したい選手”を選び、専用カメラ1台を含む複数のカメラアングルでその選手を追いかけながら、試合の見どころをより深く、より立体的にお届けします。注目選手の打席や守備機会はもちろんベンチでの様子、プレー前後の動き、イニングの合間の表情など、通常の中継では見えにくい場面までを追うことで、チームや選手の狙いや感情、試合への関わり方を深掘りすることで、試合をより立体的に楽しめる新しい観戦体験をお届けします。

福岡ソフトバンクホークス夏の一大イベント「鷹祭SUMMER BOOST」の開催期間のうち、7/4(土)、7/5(日)、7/11(土)、7/12(日)の4日間、本特別企画を実施します。内川聖一さん、五十嵐亮太さん、森福允彦さん（いずれも元福岡ソフトバンクホークス）、今江敏晃さん(元東北楽天ゴールデンイーグルス監督) ら豪華ゲストが出演。中でも7/4(土)、7/11(土)はスポーツライブ＋で放送中のホークス熱狂応援バラエティ「鷹BAKA軍団」プレゼンツの特別回として実施。番組でおなじみのカンニング竹山さん、松田実桜さんに加え、和海しょうさんも出演し、「鷹BAKA軍団」ならではの視点で注目選手の魅力や試合の見どころをお届けします。ホークスをよく知るOBをはじめとした出演者たちが、それぞれの視点で注目選手を選ぶことも本企画の魅力の一つです。プレーヤー経験者ならではの着眼点や、ファン目線に近いリアクションが加わることで、同じプレーでも新たな発見や楽しみ方が広がります。どの選手に注目が集まるのか、またその理由にもぜひご注目ください。

本番組は、「スカパー! プロ野球セットアプリ」「スカパー! 番組配信」およびスポーツライブ＋２（スカパー! プレミアムサービス）にて生中継でお届けします。また、各試合の翌日21:00からはスポーツライブ＋で録画放送も実施します。視聴環境に合わせて、「注目選手ロックオンLIVE」をお楽しみください。

スカパー! は今後もプロ野球を多角的に楽しめるコンテンツを提供し、野球中継の新たな価値創出とファン体験の向上に努めてまいります。福岡ソフトバンクホークスの魅力を、より近く、より深く味わえる「注目選手ロックオンLIVE」をぜひお楽しみください。

■放送・配信スケジュール

【注目選手ロックオンLIVE放送・配信概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158612/table/94_1_5e523efe5a77a5fe79e5d699c18dc13f.jpg?v=202606220352 ]

※放送日時・出演者等は変更となる場合があります。

＜番組サイト＞

https://www.sportslive-plus.com/baseball/hawks-lock-on/

＜生放送・生配信でのご視聴＞

・「スカパー! プロ野球セットアプリ」および「スカパー! 番組配信」にて生配信

・スポーツライブ＋２（スカパー! プレミアムサービス）にて生放送

※スポーツライブ＋では通常の試合中継を生放送いたします。

＜録画放送でのご視聴＞

・試合翌日21:00よりスポーツライブ＋にて録画放送いたします。

■スポーツライブ＋（プラス）について

スカパーＪＳＡＴが運営するスポーツ専門チャンネル“スポーツライブ＋（プラス）” https://www.sportslive-plus.com/は、プロ野球「福岡ソフトバンクホークス」主催の全試合生中継を中心に、サッカー、ゴルフ、格闘技・プロレスなどのスポーツ中継、その他エンターテイメント番組などを放送するチャンネルです。

■鷹BAKA軍団について

福岡ソフトバンクホークスへの強い愛を持つ、通称「鷹BAKA」たちが集い、独自の視点と発想による企画を通してチームの魅力を深掘りするバラエティ番組です。

2023年に番組スタートし、2026年で4年目に突入しました。ホークスの選手やチームを支えるスタッフ、OBやファンなどを切り口に、多彩でマニアックな企画に挑戦しています。ここでしか見られない素顔や知られざる舞台裏を交えながら、ホークス愛をさらに高めていきます。

出演：カンニング竹山、ひぐち君（髭男爵）、松田実桜、森福允彦

放送：毎週日曜11:00～放送 適宜再放送あり

チャンネル：スポーツライブ＋

番組ホームページ：https://www.sportslive-plus.com/baseball/takabaka/

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

スカパー! は2026年10月1日に30周年を迎えます。

これからもユーザーの“本気の好き”に、どこまでも深く寄り添い、視聴に留まらない「！」な体験をもっと広げてまいります。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙とメディアを両輪とする「宇宙実業社」です。

宇宙事業では静止軌道衛星による衛星通信に加え、低軌道地球観測衛星の自社保有による衛星画像データビジネス、安全保障をはじめとする多様な領域へ事業を展開。

メディア事業では、「スカパー! 」の放送・配信事業やメディアソリューション事業、光回線経由再送信サービスなどの光アライアンス事業、グローバルIP事業を展開。

2026年4月に持株会社と事業会社を統合し、新たな価値創出に挑戦し続けます。