Agentic AI Foundationにシルバーメンバーとして参画

株式会社NexaScience

■ AAIFについて（英語原文）

The Agentic AI Foundation (AAIF) is the neutral home where the open standard agentic AI stack is being built. The AAIF is designed to provide neutral stewardship for open, interoperable infrastructure as agentic AI systems move from experimentation into real-world production.

■ （日本語訳）

AAIFは、オープンスタンダードなAgentic AIスタックが構築される中立的な基盤組織です。また、Agentic AIシステムが実験段階から実運用へと移行する中で、オープンかつ相互運用可能な基盤に対する中立的な統治・運営の提供を目指しています。

現在、Amazon Web Services (AWS)、Anthropic、Block、Bloomberg、Cloudflare、Google、Microsoft、OpenAIをはじめとする多数の企業・組織がAAIFの会員として参画しており、NexaScienceは日本企業として2社目、国内スタートアップとしては初の参画となります。

現在、Model Context Protocol (MCP) はAIエージェントが業務やデータへ安全に接続するための極めて重要な基盤となりつつあります。NexaScienceは、MCPをはじめとするAgentic AI技術の社会実装を推進し、誰もが安全かつ安心して活用できるAI基盤の実現に取り組んでまいります。今回の参画を通じて、AAIFの各種ワーキンググループやコミュニティ活動に積極的に参加し、AAIFの技術委員会や他のメンバー組織との連携を深めてまいります。また日本の開発者や企業コミュニティとも密接に協調しながら、オープンかつ相互運用可能なエコシステムづくりに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社NexaScience

代表者：代表取締役 牛久祥孝

所在地：東京都渋谷区

URL：https://www.nexascience.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NexaScience

E-mail：info@nexascience.com