農業特化プラットフォームを開発する株式会社ノウミーと、農と食の専門学校「鯉淵学園」が戦略的パートナーシップを締結

株式会社ノウミー

株式会社ノウミー（本社：東京都港区、https://noumee.co.jp、以下「ノウミー」）は、公益財団法人鯉淵学園 鯉淵学園農業栄養専門学校（所在地：茨城県水戸市、https://www.koibuchi.ac.jp、以下「鯉淵学園」）と、戦略的パートナーシップ契約を締結しました。

背景と課題

日本の食料自給率は38%まで低下し、農業従事者の平均年齢は約68歳、65歳以上が全体の70%を占めます。農業の担い手不足と、農家の収入源の限界という二つの課題が、日本農業の持続可能性を脅かしています。

農家の収益は農産物の販売に依存しがちで、天候や市場価格の影響を受けやすい構造があります。一方で、農業に関心を持つ消費者や就農希望者が「農業を体験・学ぶ入口」を見つけられていないという現状もあります。

農業体験プラットフォーム「noumee（ノウミー）」の開発・提供

株式会社ノウミーは、農家が農業体験プログラムを掲載・販売できるプラットフォーム「noumee」を2026年秋のリリースに向けて開発中です。農産物の販売に加え、農業体験という新たな収入源を農家に提供することで、収益の多角化を支援します。

一方、鯉淵学園は、卒業生・関係農家へのnoumee活用を促進し、農業体験の裾野拡大に取り組みます。

鯉淵学園のeラーニングコンテンツをnoumeeに掲載

80年の農業教育の実績を持つ鯉淵学園のeラーニングコンテンツを、将来的にnoumee上に掲載することを予定しています。農業に関心を持つ人が「体験する」だけでなく「学ぶ」こともできる場を提供し、農業への入口を広げます。

今後の展望

農業体験で農業を好きになり、eラーニングで農業を学ぶ──株式会社ノウミーと鯉淵学園は、農業に関わる人が自然に増えていく環境をともに作ります。農家にとっては新たな収入源と出会いの場となり、体験者・就農希望者にとっては農業への入口となる、そんなプラットフォームを目指していきます。

▼ 鯉淵学園のインタビュー記事はこちら

https://noumee.co.jp/blog/koibuchi-gakuen-interview/(https://noumee.co.jp/blog/koibuchi-gakuen-interview)

代表コメント

株式会社ノウミー 代表取締役 岩間 理佐

現場で農家さんと話すたびに、農業の素晴らしさと同時に、それが正しく農家さんに還元されていないのではと感じてきました。その矛盾に、エンジニアとしての経験を活かして向き合っていきたい。それがノウミーの出発点です。

鯉淵学園さまは80年にわたって農業教育の現場を支え続け、農家さんのリアルを誰よりも知っていらっしゃいます。テクノロジーだけでも、教育だけでも解決できない農業の課題を、この出会いから一緒に変えていけると確信しています。

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/185179/table/3_1_abcdcc6acf94060e586d27df55b5b9d4.jpg?v=202606220451 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/185179/table/3_2_27afa664e380d04da63034fa148be3c9.jpg?v=202606220451 ]