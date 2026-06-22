女子プロレス団体「センダイガールズプロレスリング（仙女）」練習着Ｔシャツへの広告掲出契約を締結

株式会社アップドラフト

株式会社アップドラフト（本社：宮城県仙台市、代表取締役：松野雅樹、以下 当社）は、地元仙台を拠点に活動する女子プロレス団体「センダイガールズプロレスリング」（通称：仙女）の練習着への広告掲出契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

当社は2025年6月より仙女とのスポンサー契約を締結し、医療用物質生成器「たきイオンメディック」の寄贈などを通じて選手・スタッフの皆さまの活動環境を支援してまいりました。今回、その関係をさらに一歩進める形で、練習着への広告掲出が実現する運びとなりました。

地元仙台から「強く、美しく、自立した女性像」を体現し続ける選手の皆さまを、これまで以上に身近な形で応援できることを、当社一同心より嬉しく思っております。

練習着Ｔシャツ広告掲出概要

契約期間：2026年4月1日～2027年3月31日

掲出アイテム：センダイガールズプロレスリング 練習着Tシャツ（右胸）

広告表示：当社ロゴおよびブランド表記

当社と仙女の関係について

当社はかねてより、地元・仙台のスポーツや文化を支援し、地域社会に貢献する企業として活動してまいりました。「センダイガールズプロレスリング」が掲げる「強く、美しく、自立した女性像」という理念に深く共感し、2025年6月よりスポンサー契約を締結。医療用物質生成器「たきイオンメディック」を寄贈し、過酷な連戦を戦う選手・スタッフの体調管理をサポートする取り組みも行ってまいりました。

プロレスという過酷な競技において、選手のパフォーマンスとコンディションを整える環境の質は極めて重要です。当社は「たきイオンメディック」をはじめとする製品・サービスを通じて、アスリートや観客の皆さまが安心・快適に過ごせる空間づくりに寄与し、スポーツ分野への社会的貢献を目指してまいります。

リングに上がるたびに全力を出し尽くす選手の皆さまの姿は、性別や年齢を問わず多くの人に勇気を与えています。今回の練習着への広告掲出を通じて、その挑戦をより身近な場所から支え続けてまいります。

当社はこれからも、仙女が掲げる「強く、美しく、自立した女性像」という理念に寄り添いながら、地元・仙台発の挑戦を応援する企業でありたいと考えております。

TAKI ION MEDIC (たきイオンメディック)について

「たきイオンメディック」は国内製造の医療用物質生成器で、多くの医療機関や施設でも導入実績があります。アスリート空間だけでなく、日常生活や業務空間の清浄環境づくりにも貢献します。継続利用により、安定した効果が期待できます。

製品スペック（たきイオンメディック）

サイズ：幅120mm × 奥行120mm × 高さ220mm

重量：約1.7kg

消費電力：6W（省エネ設計）

特長：高いマイナスイオン発生／空気清浄／脱臭／静音設計／メンテナンスフリー

会社概要

株式会社アップドラフト

所在地：〒982-0036 宮城県仙台市太白区富沢南1丁目22-11-1F

TEL：022-304-1022

FAX：022-304-1023

E-mail：info@takiion.co.jp

公式サイト：https://takiion.co.jp/

公式X：https://twitter.com/MedicTaki

独自のマイナスイオン生成器「TAKI ION MEDIC（たきイオンメディック）」の製造・販売。

新モデル「たきイオンUV-C」も展開し、より安心で快適な空間づくりに貢献しています。

スポンサー実績

・プロ野球 東北楽天ゴールデンイーグルス オフィシャルシルバースポンサー

・女子プロレス センダイガールズプロレスリング スポンサー

・男子プロバスケットボール 仙台89ERS オフィシャルスポンサー



今後も「空気を変える」技術を通じて、スポーツ・文化・地域社会の発展に寄与してまいります。