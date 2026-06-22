人気スマホゲーム『アズールレーン』より、「バッチ」がスキン「絢爛なるスポーツスター」の姿でフィギュア化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hanabee」より、『アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア

・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202485&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202484&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：

・豪華版 25,630円(税込)

・通常版 23,100円(税込)

□発売日：2027年2月予定

□ブランド：Hanabee(はなびー)

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約270mm(台座含む)

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

・差し替え顔パーツ×2

≪特典≫

・豪華版：キャラクター缶バッジ、原画マウスパッド

・通常版：キャラクター缶バッジ

原型：Okaze

彩色：大可

※画像は豪華版のものになります。

HanaBeeより、人気スマホゲーム『アズールレーン』に登場するバッチが、絢爛なるスポーツスタースキンでのフィギュア姿で登場です！

製品ページはこちら：

■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア

・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202485&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202484&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

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