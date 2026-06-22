人気スマホゲーム『アズールレーン』より、「バッチ」がスキン「絢爛なるスポーツスター」の姿でフィギュア化。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hanabee」より、『アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202485&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202484&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


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■あみあみ実店舗サイト


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■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　25,630円(税込)


・通常版　23,100円(税込)


□発売日：2027年2月予定


□ブランド：Hanabee(はなびー)


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約270mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


・差し替え顔パーツ×2



≪特典≫


・豪華版：キャラクター缶バッジ、原画マウスパッド


・通常版：キャラクター缶バッジ



原型：Okaze


彩色：大可



※画像は豪華版のものになります。








































HanaBeeより、人気スマホゲーム『アズールレーン』に登場するバッチが、絢爛なるスポーツスタースキンでのフィギュア姿で登場です！



製品ページはこちら：


■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202485&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202484&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



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