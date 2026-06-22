人気スマホゲーム『アズールレーン』より、「バッチ」がスキン「絢爛なるスポーツスター」の姿でフィギュア化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hanabee」より、『アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202485&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202484&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 25,630円(税込)
・通常版 23,100円(税込)
□発売日：2027年2月予定
□ブランド：Hanabee(はなびー)
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約270mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
・差し替え顔パーツ×2
≪特典≫
・豪華版：キャラクター缶バッジ、原画マウスパッド
・通常版：キャラクター缶バッジ
原型：Okaze
彩色：大可
※画像は豪華版のものになります。
HanaBeeより、人気スマホゲーム『アズールレーン』に登場するバッチが、絢爛なるスポーツスタースキンでのフィギュア姿で登場です！
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■アズールレーン バッチ 絢爛なるスポーツスター 1/6スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202485&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202484&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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