【Instagramフォロー＆コメントで応募】夏季限定「CASSATA Sand summer escape」を抽選で10名様にプレゼント！

株式会社Sweets HD『CASSATA Sand summer escape』＜カッサータサンド・サマーエスケープ＞

This is CASSATA.は、夏季限定フレーバー『CASSATA Sand summer escape』＜カッサータサンド・サマーエスケープ＞の発売を記念し、Instagramプレゼントキャンペーンを開催いたします。

期間中、公式Instagramアカウントをフォローし、投稿にコメントしていただいた方の中から抽選で10名様に、『CASSATA Sand summer escape』をプレゼントいたします。

『CASSATA Sand summer escape』は、“ひとくちで、リゾート気分。”をコンセプトに開発した夏季限定のカッサータサンド。

北海道産クリームチーズを使用したカッサータ生地に、日向夏果汁を合わせることで、コクがありながらも軽やかな後味に仕上げました。さらに、パイナップル・パパイヤ・ライムを組み合わせることで、トロピカルな果実感と爽やかな酸味を表現しています。

冷凍庫から取り出してすぐ楽しめる、

アイスのようなひんやり感と、スッとほどけるなめらかな口どけ。

暑い日が続く季節に、ご自宅で少しだけ日常を離れるような時間をお楽しみいただけましたら幸いです。

キャンペーン概要

【Instagramからの応募方法】

１.This is CHIFFON CAKE.公式Instagramアカウント「@this_is_chiffoncake」をフォロー

２. 対象の投稿にコメント

投稿はこちら▽

https://www.instagram.com/p/DZ308HhiZaS/?igsh=d2FudmY4dGswNmR6

【応募期間】

2026年6月22日(月)～2026年7月5日(日)23：59

【当選者発表】

2026年7月6日(月)以降、当選された方へInstagramのDMにてご連絡いたします。

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/

『CASSATA Sand summer escape』＜カッサータサンド・サマーエスケープ＞『CASSATA Sand summer escape』＜カッサータサンド・サマーエスケープ＞

夏季限定の日向夏と南国フルーツのカッサータサンドです。

北海道産クリームチーズと日向夏果汁を使用した軽やかなカッサータ生地に、パイナップル・パパイヤ・ライムを合わせ、爽やかな酸味と南国らしい果実感を表現。さらに日向夏ジャムとほんのり香るココナッツを重ねることで、夏らしいトロピカルな味わいに仕上げました。

アイスのようなひんやり感と、スッとほどける口どけをお楽しみいただけます。



商品情報

商品名：CASSATA Sand summer escape

ブランド名：This is CHIFFON CAKE.

価格：3,200円（税込）

サイズ・重量：38g ×5個

お届け形態：冷凍配送

保存方法・賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上

※詳しくは商品表示ラベルをご確認ください。

商品ページ：https://link.thisischiffoncake.com/3Tl0sS



イタリアンチーズケーキ”カッサータ”専門店 This is CASSATA.

”カッサータ”とは、イタリア シチリア発祥のチーズケーキ。

クリームチーズをベースにナッツやドライフルーツを混ぜ込んで冷やし固めたスイーツです。

パティシエ達がこれまで培ってきた知識と経験を活かし、日本人の味覚に合うこだわりのカッサータを作りました。冷凍・半解凍・全解凍と温度変化により3つの全てで美味しく召し上がっていただけるカッサータをお楽しみください。



会社概要

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://thisischiffoncake.com/(https://link.thisischiffoncake.com/QGdVCV)



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/