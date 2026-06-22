取適法立案担当者に直接インタビューで、実務対応のポイントを解説する無料オンラインセミナーを開催

松田綜合法律事務所【速報!LIVE解説】第22回『取適法立案担当者にインタビュー!～改正の留意点を聞く～』

松田綜合法律事務所（東京都千代田区／代表弁護士：松田純一・東京弁護士会所属）は、2026年6月26日（金）、オンラインセミナー「【速報!LIVE解説】第22回『取適法立案担当者にインタビュー!～改正の留意点を聞く～』」を開催いたします。

本セミナーは、元検事の弁護士 岩月が様々なニュースを解説するセミナー「速報！LIVE解説」の第22回目として、2026年1月に施行された取適法（中小受託取引適正化法）について、公正取引委員会に出向し、同法の制度設計・運用に携わった弁護士へのインタビューを通じ、取適法の本質的理解に迫り、実務対応のポイントを解説します。

セミナー内容

・取適法の特徴

・制度理解のポイント（潜脱行為のリスク、勧告事例の読み方、実務での着眼点）

・改正により事業者に影響が大きいポイント

・施行から半年の今注意すべき実務上のポイント

・今後の制度動向

制度の理解にとどまらず、「実務上どのような点に気を付けるべきなのか」という観点から対応のポイントを解説します。

イベントの詳細

申込方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81047/table/37_1_102cd76454488c18ffca35d890859cb0.jpg?v=202606220151 ]

以下、セミナー詳細ページよりお申込みください。

詳細＆お申込みはこちら :https://jmatsuda-law.com/20260626_live_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=20260622

※法律事務所に所属する弁護士の方の申込みはお断りさせていただいております。

講師

弁護士 岩月 泰頼弁護士 岩月 泰頼

（松田綜合法律事務所パートナー弁護士／東京弁護士会所属）

多数の企業不祥事や事故対応の経験を有し、社内調査のほか、マスコミ、捜査機関、当局の対応など、業種を問わず、初動から幅広いリスクマネジメント業務を行っている。

弁護士 田中 裕可弁護士 田中 裕可

（松田綜合法律事務所 弁護士／東京弁護士会所属）

公正取引委員会において取適法の制度設計・運用に携わった経験を踏まえ、各社の取引実態に即し、実務目線で取適法遵守体制の構築に向けた支援を行っている。書籍『一問一答中小受託取引適正化法（取適法）』（商事法務）の著者。

「速報！LIVE解説」とは

「速報！LIVE解説」は、元検事の弁護士岩月が、企業不祥事や事故などの最新トピックについて、リスクマネジメントの観点から、実務に即したポイントを短時間で解説しているオンラインセミナーシリーズです。

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