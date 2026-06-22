代表・土井、「経営oneplusサミット2026 Summer」の基調講演に登壇決定 ──ウィルゲート吉岡氏と「後発なのに、なぜ勝てたのか？」をテーマに対談

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）の代表・土井は、2026年7月29日（水）にオンライン開催される、売上拡大・事業成長の方程式を書き換えるビジネスサミット「経営oneplusサミット2026 Summer(https://ehaco.net/keiei-oneplus-summit-day1?e_src=ohpner)」にて、基調講演に登壇いたします。

当日は、株式会社ウィルゲート(https://www.willgate.co.jp/)の吉岡 諒氏と共同登壇による特別対談を実施いたします。セッションでは、「後発なのに、なぜ勝てたのか？ ～IT・Web領域のM&A仲介市場×オフライン広告市場で急成長した経営者の意思決定～」をテーマに、新規事業の立ち上げや第二の柱を模索する経営者・事業責任者に向けて、両氏が後発参入から圧倒的な急成長を遂げた実体験を披露。参入タイミング、リソース配分、オフライン広告を含むチャネル選択など、成長を牽引した戦略と意思決定の裏側をリアルに語り合います。

登壇概要

経営oneplusサミット2026 Summerについて

- 日程： 2026年7月29日（水） 10:05 ～ 10:55- テーマ： 後発なのに、なぜ勝てたのか？ ～IT・Web領域のM&A仲介市場×オフライン広告市場で急成長した経営者の意思決定～- 登壇者：吉岡 諒 氏（株式会社ウィルゲート 専務取締役 共同創業者）土井 健（ohpner株式会社 代表取締役）- 特別企画：イベントに事前申込のうえ、本講演の視聴後アンケートにご回答いただいた方全員に「オフライン広告事例集」の資料をプレゼント予定

「売上拡大から新規事業創出まで、事業成長の打ち手を体系的に学ぶ1日」をコンセプトにそれぞれの領域で成果を出した実践者が、その経験と知見を1日で語る売上拡大・事業成長を目指す中小企業経営者のための経営サミットです。

ohpner株式会社について

- 日程： 2026年7月29日（水）10:00～（オンライン）- 参加費用： 無料- 主催： oneplus × ehaco!- 公式サイト・参加申込：https://ehaco.net/keiei-oneplus-summit-day1?e_src=ohpner

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。

- モビリティ広告(アドトラック)詳細(https://ohpner.com/service/mobility-ad-track)- アドトラックをモビリティ広告へ再定義した理由(https://ohpner.com/column/adtruck-mobility)

※本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260622