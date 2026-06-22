AI活用の競争優位は、実装力で決まる

株式会社HBLAB JAPAN

AI導入がPoCや可能性検証の段階から次のフェーズへ進む中、多くの企業が新たな課題に直面しています。それは、個別に進められているAI施策を、拡張性とガバナンスを備えた持続可能な業務基盤へと発展させることです。

株式会社エイチビーラボは、2026年から2030年を見据えたAI戦略の策定に取り組む企業の経営層やDX推進担当者に向けて、新たなホワイトペーパー『持続可能な AIトランスフォーメーション： 戦略ロードマップから全社規模での価値創出へ』を公開しました。

ホワイトペーパー全文を受け取る :https://hblab.co.jp/whitepaper/ai-roadmap/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=AI

本ホワイトペーパーでは、AI活用への期待が高まる一方で、企業における実装との間には依然として大きなギャップがあることを指摘しています。PoCや試験導入の取り組みは着実に増えているものの、全社規模での運用や定着に至るまでには、なお多くの課題が残されています。

現在、企業のリーダーは、優先すべきユースケースの選定、データ基盤の整備状況の評価、適切なガバナンス体制の構築、さらにリスクやコンプライアンスを確保しながらAIを拡張していく方法など、重要なテーマに向き合っています。

AI Transformationの成否は、もはやテクノロジーそのものだけで決まるものではありません。組織体制、運用モデル、そして戦略を着実に実行へと結びつける推進力が、成功を左右する重要な要素となっています。

■ AIが持続的な企業成長を支える原動力へ

本ホワイトペーパーでは、AIが企業の持続的な成長を支える重要な推進力となりつつある点についても考察しています。AIは、業務効率の向上、リソースの最適化、市場変化への対応力強化、データに基づく意思決定の高度化などを通じて、企業価値の向上に貢献しています。競争環境が急速に変化する中、責任あるAI活用を実現しながら継続的な成果につなげることは、企業にとって重要な競争優位性になりつつあります。

■ ホワイトペーパーの主な内容

・AI Transformationにおいて、なぜ拡張性とガバナンスを備えた持続可能な導入モデルが求められるのか

・小売、金融、製造、医療、マーケティングなど、さまざまな業界におけるAI活用事例と、そこから生まれるビジネス価値

・導入準備の評価からPoC、拡張、業務統合に至るまでのエンタープライズAIロードマップ

・AI施策が戦略段階から実行段階へ移行する際に直面しやすい課題

・AI Transformationの成功を支える運用モデル、組織体制、そして導入パートナーの役割

HBLAB JAPANは、本ホワイトペーパーで紹介する市場分析、実践的な知見、導入フレームワークを通じて、企業が拡張性とガバナンスを備えたAI活用基盤を構築し、中長期的な事業目標の達成につなげられるよう支援してまいります。

また、AI活用への期待と実際の成果との間にあるギャップを埋めるための、実践的な指針を提供することを目指しています。『持続可能な AIトランスフォーメーション： 戦略ロードマップから全社規模での価値創出へ』は現在、2026年以降のAI戦略を検討する企業の経営層、CIO、CTO、DX推進担当者向けに無償公開中です。

AIロードマップを詳しく見る :https://hblab.co.jp/whitepaper/ai-roadmap/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=AI

また、自社に適したAI戦略や導入ロードマップについてご相談をご希望の方は、どうぞお気軽にHBLABまでお問い合わせください。



■ お問い合わせ先

会社名：株式会社エイチビーラボジャパン

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