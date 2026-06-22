【充実の解説と必要な知識を詰め込んだ試験対策本】令和8年度試験対応の決定版！『1級・2級電気通信工事施工管理 第二次検定問題解説集2026年版』発売

一般財団法人地域開発研究所

B5判448ページ。1級・2級それぞれの二次検定試験問題解説と記述対策を掲載。

一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区）は、2026年6月15日（月）に『1級・2級電気通信工事施工管理 第二次検定問題解説集2026年版』を発売しました。1977年から48年間、施工管理技士の受検講習会を開催し累計約99万人の受講者をサポートしてきた実績をもち、受検者・合格者から高く評価されているロングセラーの過去問題集最新版です。

令和8年度の1級電気通信施工管理技術検定 第二次検定と、2級電気通信施工管理技術検定 第二次検定のどちらを受検する方でも活用できる一冊です。

■章立て

書籍のご購入はこちら（地域開発研究所） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=detail&gkb=6&bid=B0228書籍のご購入はこちら（Amazon） :https://amzn.asia/d/0i8qXN96

本書は、令和元年度から令和7年度に実施された1級第二次検定と2級第二次検定の過去問題を網羅した問題解説集です。前半の過去問解説に加え、後半には「施工経験記述対策」と、基礎知識を補強する「必要な知識」を収録した4章構成です。

電気通信工事の第二次検定は、1級と2級で出題内容や求められる施工経験記述に共通部分が多いため、本書はどちらの受検者にとっても効率的に学習できる構成となっています。試験合格に必要な要素をこの一冊に凝縮しました。

I．1級第二次検定（実地試験）問題と解説 ・・・ 令和7年度～令和元年度

II．2級第二次検定（実地試験）問題と解説 ・・・ 令和7年度～令和元年度

III．施工経験記述対策

１．施工経験記述の概要

２．記述のポイントと例

IV．必要な知識／演習問題と解説

１．施工全般（主に施工計画・品質管理）

２．工程管理

３．安全管理

４．電気通信設備用語

５．関係法規

６．演習問題の解答と解説

■ていねいな解説と豊富な解答例で記述力がアップ！-問題と解説-

I章には１級第二次検定の、II章には２級第二次検定の過去問と解答・解答例、解説を掲載。

出題分類としては、問題１の施工経験記述を除くと、施工全般、工程管理、安全管理、電気通信工事設備用語、法規に大きく分かれています。

出題形式は、語句を選んで施工管理上留意すべき内容を文章で記述する問題や、図記号の名称および機能や概要を答える問題、語句の穴埋め問題が出題されています。文章で答える問題については、実際の試験で２～３行の解答欄に簡潔に記述できるよう、複数の記述例を示しています。工程管理は１級・２級ともにネットワーク工程表における日数を求める問題が出題されており、ネットワーク工程表の作成手順について、図とともに詳しくていねいに解説。法規は根拠となる法条文を示しながら解説しています。

紙面もシンプルなモノクロで、書き込んだりマーカーを引いたりと、自分仕様の問題集として使い込むことができます。

■採点者に自らの経験をイメージさせ、よりよい評価をもらう！-施工経験記述対策-

ていねいな解説と、模範解答例も掲載。

「施工経験記述」は第二次検定の第1問であり、合格の大きなポイントとなります。受検者が実際に担当した電気通信工事について、施工管理の知識や技術、経験をアピールする作文形式の問題です。

本書では、「III章 施工経験記述対策」とし、施工管理項目ごとの記述のポイントだけでなく、よくない記述例をどのように改善すべきかを「〇×形式」でわかりやすくまとめました。実際の解答欄を想定した記述例も複数掲載しているため、自身の経験に照らし合わせながら、本番で高評価を得られる記述の準備が可能です。

■分野ごとのエッセンスを凝縮！基礎知識がしっかり身につく-必要な知識-

どう改善すればより具体的な記述になるかを管理項目ごとに解説。複数の記述例があるので、自らの経験に照らし合わせて考えることができます。

さらに「IV章 必要な知識」では、施工全般、工程管理、安全管理、電気通信設備用語、関係法規それぞれの重要ポイントをコンパクトにまとめました。

過去の出題傾向に焦点を当て、施工全般・安全管理は押さえるべき要点を整理。工程管理は計算手順をビジュアルでわかりやすく解説し、電気通信設備用語はそのまま解答に使える簡潔な用語集に仕上げています。関係法規は重要キーワードを箱囲みにして視覚的な記憶を促します。 さらに、各分野の巻末には「演習問題」を新規掲載。インプットした知識をその場でアウトプットし、理解を深めることで、基礎知識を確実に補強します。

図を用いながら、過去に出題があったところやその周辺知識をていねいに解説。実際の記述問題で生かせるよう、簡潔な表現でまとめています。

■商品概要

『1級・2級電気通信工事施工管理 第二次検定問題解説集 2026年版』

価格：3,960円（本体3,600円＋税10％）

発売日：2026年6月15日（月）

判型：B5判／448ページ

ISBN：978-4-88615-469-9

【概要】

―工事現場に施工管理あり―

現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、

スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。

いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。

そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。

そう、それこそが「地域さん」。

いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。

地域の真ん中に“地域開発研究所”

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

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