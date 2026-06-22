『ブラウンダスト2』より、「ミルキービキニ テレーゼ」「セレブリティ・バニー ロエン」をミニスタイルで立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Cerberus Project」より、『ブラウンダスト2 ミルキービキニ テレーゼちゃん x illustration by JAZZ JACK 完成品フィギュア』『ブラウンダスト2 セレブリティ・バニー ロエンちゃん x illustration by JAZZ JACK 完成品フィギュア』を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

■ブラウンダスト2 ミルキービキニ テレーゼちゃん x illustration by JAZZ JACK 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202953&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■ブラウンダスト2 セレブリティ・バニー ロエンちゃん x illustration by JAZZ JACK 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202954&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ブラウンダスト2 ミルキービキニ テレーゼちゃん x illustration by JAZZ JACK 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：4,480円(税込)

□発売日：2027年4月予定

□ブランド：Cerberus Project(ケルべロスプロジェクト)

【サイズ】全高約94mm(ノンスケール)

【素材】PVC

原型：G.O. (Cerberus Project)

彩色：KangYong (Cerberus Project)

『ブラウンダスト2』の「ミルキービキニ テレーゼ」をミニスタイルで立体化！

有名イラストレーター、JAZZ JACKさんとのコラボにより、魅力的で個性的なイラストを忠実に再現しました。

製品ページはこちら：

■ブラウンダスト2 ミルキービキニ テレーゼちゃん x illustration by JAZZ JACK 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202953&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

■ブラウンダスト2 セレブリティ・バニー ロエンちゃん x illustration by JAZZ JACK 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：4,780円(税込)

□発売日：2027年4月予定

□ブランド：Cerberus Project(ケルべロスプロジェクト)

【サイズ】全高約97mm(ノンスケール)

【素材】PVC

原型：G.O. (Cerberus Project)

彩色：KangYong (Cerberus Project)

『ブラウンダスト2』の「セレブリティ・バニー ロエン」をミニスタイルで立体化！

有名イラストレーター、JAZZ JACKさんとのコラボにより、魅力的で個性的なイラストを忠実に再現しました。

製品ページはこちら：

■ブラウンダスト2 セレブリティ・バニー ロエンちゃん x illustration by JAZZ JACK 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202954&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『ブラウンダスト2』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=38612&pagemax=60)

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【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/