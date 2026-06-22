日本と台湾の人気VSingerを集めたイベント『国際交流歌合戦 Vol.2』

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、日本と台湾のVSinger、歌い手が参加するオンラインイベント『国際交流歌合戦 Vol.2』を2026年7月10日（金）に開催いたします。本日、開催に先立ちチーム分けを発表。また、チームごとに出演者が登場するラウンジでの事前番組の開催も決定いたしました。

『国際交流歌合戦 Vol.2』は、AWAが提供する無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で開催され、日本と台湾の人気VSinger、歌い手が2チームに分かれて競い合います。当日のフラワーチャットやフラワースタンプでの応援、投票などで優勝チームを決定し、優勝チームには、屋外広告、プレイリストでの特集展開、バナー掲載など、日本と台湾でのプロモーション権が贈呈されます。また、リスナーの皆様のフラワーチャットやフラワースタンプでの応援に応じて、限定ボイスやアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らない賞品を獲得できる企画もご用意しております。

本日、開催に先立ちTeam Emerald、Team Amethystのメンバーを発表。今回発表されたチームメンバーのことを知ってもらう為に、メンバー同士の交流や意気込みを語ってもらう事前ラウンジの開催も決定いたしました。ぜひこの機会に、自分の推し以外にもチームメンバーのことをたくさん知ってください。

▼『国際交流歌合戦 Vol.2』特設サイト

https://cp.awa.fm/InternationalSingingContest202607/ja

■チームメンバー

(C)RK Music



■事前番組ラウンジ開催スケジュール

・Team Emerald

7月7日(火) 20:00-22:00

出演者：焔魔るり、久遠たま、レトラ（vα-liv）、玥Itsuki、祈Iruni

・Team Amethyst

7月8日(水) 20:00-22:00

出演者：巫てんり、瀬戸乃とと、厄倫蒂兒Earendel、瓦西瓦瓦 Vaswawa、涅爾菲 Nyrfier

※急遽出演がキャンセルまたはスケジュールの都合により生出演できない場合がございます。

■イベント概要

イベント名：国際交流歌合戦

開催日時：2026 年7月10日（金） 20:00～22:00（予定）

開催場所：AWAラウンジ（オンライン）

料金：無料 ※日本以外でもブラウザによる視聴が可能

出演者数：日本、台湾のVSinger、歌い手15名以上

主催：AWA株式会社

協賛：V-tamp

特設サイトURL：https://cp.awa.fm/InternationalSingingContest202607/ja

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は2億曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm