新商品！『デジタク(R)で松山を楽しもう！』の発売を開始

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、電子チケットでタクシーが利用できるシステムである「デジタク」を活用した新商品『デジタクで松山を楽しもう！』（道後温泉・奥道後温泉の旅館宿泊商品）の発売を、Web限定で開始いたしましたのでお知らせいたします。

近年は、旅行に関わる各コンテンツにおいてもチケットレス化やデジタル化が加速しています。当社では、現地における2次交通手段の充実と利便性の向上を重要課題のひとつと位置づけ、従来の紙のタクシーチケットに代わる「デジタルタクシーチケット（デジタク）」を自社開発し、その普及を推進しています。

この「デジタク」は、専用アプリの追加が不要な画期的なシステムです。普段お使いのLINE上でチケット管理が可能で、車内のQRコードを読み取るだけで完了し、配布されたデジタルチケットをより手軽に、スマートにお使いいただける新しい移動体験をご提供します。今まで先行して実施したデジタル送客実績と知見をベースに、さらなる販路拡大と検証を目的に、松山エリアでの展開を決定いたしました。

本商品は、日本最古の温泉とも言われる道後温泉など、歴史と魅力あふれるスポットが点在する松山エリアの対象全7施設の宿泊プランに、おとな、おひとり様につき2,000円分（1,000円分×2枚）のデジタクチケットをあらかじめセットしたWEB限定プランです（先着250名様限定）。これにより、マイカーを利用されないお客さまの松山市内観光における利便性を高め、新たな市内周遊観光の促進に貢献するとともに、松山市へのさらなる送客促進を図ります。

当社は、今後も全国エリアでの旅行においても快適な移動手段をご提供できるスキームの構築を目指し、「デジタク」を活用した実績やデータの最適化と活用を行い、持続可能な地域観光の振興と2次交通課題の解決に寄与してまいります。

商品概要

・対象期間

2026年7月1日（水）出発 ～ 9月30日（水）出発（3か月間）

・対象施設・プラン

松山を代表する名湯をご堪能いただける全7施設の宿泊プラン

（奥道後 壱湯の守、大和屋本店、道後プリンスホテル、ホテル椿館、道後舘、ホテル古湧園 遥、ふなや）

・商品のポイント

旅行代金対象の大人おひとり様につき、2,000円分のデジタルタクシーチケットがついています。

（例：4名様でご利用の場合は8,000円分となります）

※先着250名様限定

※連泊の場合でも、1予約（宿泊単位）につきおひとり様2,000円分となります。

・詳細＆お申込み

https://tobutoptours.jp/yado/digitaku/

・ご注意

デジタクをご利用いただくには、ご自身のスマートフォンに「LINE」アプリのインストールが必要です。

LINEアプリがない場合や推奨環境ではない場合、デジタクの利用対象外となりますのであらかじめご了承ください。