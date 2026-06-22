本州最南端・橋杭海水浴場が6月27日オープン　国名勝「橋杭岩」の絶景ビーチでサマーフェスタやローカルグルメを満喫

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

― 7月26日（日）には「橋杭ビーチサマーフェスタ2026」開催、きんかんかき氷やケバブサンド、海上アクティビティが充実 ―

串本町は、本州最南端に位置する「橋杭海水浴場」（和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川）を、2026年6月27日（土）から8月下旬頃まで開設いたします。吉野熊野国立公園内にあり、国の名勝・天然記念物である「橋杭岩」を目前に望むロケーションは各分野で注目度が高い海水浴スポットです。

海開きと同時期に「波の日」（7月3日）や「海の日」（7月15日）を迎える今夏、紀伊半島の豊かな海と自然環境を体感できる場所として、県内外のファミリー層やアウトドアファン、インバウンド旅行者まで幅広い来訪を見込んでいます。

■「橋杭海水浴場」開催概要

名称：橋杭海水浴場

期間：2026年6月27日（土）～8月31日(月)

時間：9:00～17:00

場所：橋杭海水浴場

〒649-3511 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川

アクセス：

・JR紀勢本線「串本」駅より車で約10分／路線バスで約15分

・紀勢自動車道「すさみ南IC」より国道42号経由で車約40分

・周辺に宿泊施設・キャンプ場多数

入場：海水浴場の利用は無料

駐車場：

・台数：約50台収容可能

・有料期間：2026年6月27日(土)～8月31日(月)

・料金：普通車 1,000円 大型車 2,000円 バイク 500円

■本州最南端、国の名勝「橋杭岩」を正面に望む絶景ビーチ

橋杭海水浴場は、本州最南端の町・串本町に位置し、吉野熊野国立公園エリアに含まれる自然環境豊かなビーチです。穏やかな波と遠浅の海は、ファミリー層やビーチビギナーにも利用しやすく、正面には奇岩の連なりが印象的な国の名勝・天然記念物「橋杭岩」が広がります。

朝夕の光に染まる橋杭岩を背景にしたビーチは、フォトスポットとしても人気で、近年はSNS映えを求める若年層やインバウンド客からの注目も高まっています。

■アクティビティ充実：カヤック・SUP・ペット同伴OK

橋杭海水浴場では、海水浴だけでなく、シーカヤックやスタンドアップパドルボード（SUP）などのマリンアクティビティも楽しめます。穏やかな内湾のため、初心者や親子連れでも体験しやすく、インストラクターによるガイド付きプラン（要事前予約・有料）もございます。

・実施アクティビティ例

- シーカヤック体験ツアー

- SUPクルージング体験

また、ペット同伴での利用も可能です。マナーを守りながら、愛犬と一緒に本州最南端の海を満喫していただけます（リード着用必須、遊泳エリアの分け方など詳細は現地案内に従ってください）。

■7～8月限定の「海の家」グルメ 串本ならではの“きんかんかき氷”やトルコ名物ケバブサンドも

7月～8月には、ビーチサイドに海の家がオープンします。冷たいドリンクや軽食のほか、串本町ならではのご当地メニューも提供予定です。

・代表的なメニュー

- 串本町名物「きんかんかき氷」

- トルコ名物「ケバブサンド」

- 地元食材を使用したフードメニュー各種

- 暑さ対策に最適なノンアルコールドリンク、かき氷各種

アウトドア・外食・中食分野のトレンドである「手軽に楽しめるローカルグルメ」をビーチサイドで味わっていただけます。

■7月26日（日）「橋杭ビーチサマーフェスタ2026」を開催

海水浴シーズン中のハイライトとして、7月26日（日）には「橋杭ビーチサマーフェスタ2026」を開催予定です。ファミリーから若年層まで楽しめる参加型プログラムを多数用意し、夏の思い出づくりをサポートします。

【開催概要】

イベント名：橋杭ビーチサマーフェスタ2026

日時：2026年7月26日（日）

会場：橋杭海水浴場 特設エリア

【予定プログラム】

・ギョサン飛ばし

・ロケットサイダー早飲み選手権

・宝探し

・じゃんけん大会

・海上ゴザ走り ほか

参加費：一部無料・一部有料（各コンテンツごとに設定予定）

申込方法：当日会場受付（定員に達し次第締切）／一部オンライン事前申込制

子どもたちの夏休み時期に合わせたイベントのため、生活・暮らしの情報を扱うメディアや、親子向けおでかけ情報媒体にもご活用いただける内容となっています。

■本件に関するお問い合わせ先

南紀串本観光協会

TEL：0735-62-3171

FAX：0735-62-1070

以上