生成AI時代のブランド可視性を計測・改善するGEOツール「Optyino.ai」を提供開始

株式会社Wallabee

株式会社Wallabee（https://wallabee.co.jp/）は、ChatGPTやGeminiなどのAI検索におけるブランドの可視化・分析を行うAI検索対策（GEO/LLMO/AIO/AEO）ツール「Optyino.ai（オプティーノ）」（https://optyino.ai/）の提供を開始しました。本ツールでは、AIでの表示状況・引用状況・AI経由トラフィック・ブランド特性・改善アクションを一元的に分析できます。

■ Optyino.aiでできること

Optyino.aiとは１. 表示スコア分析

AI回答内におけるブランドの登場率（表示スコア）を可視化します。

メンション率や競合比較、モデル別言及率、プロンプト別の表示状況などを確認でき、どのAIで、どのような質問に対して、どれくらい自社ブランドが認知されているかを定量的に把握できます。

また、表示スコアの推移を継続的に観測することで、施策によってAI上での露出がどのように変化したかを確認できます。

競合ブランドとの比較やトピック別分析も可能で、AI検索上における自社のポジションを把握しながら、優先的に強化すべき領域を特定できます。

AIに見つけてもらえているかを把握するための基礎指標として活用できます。

２. 引用分析

AIが回答生成時に参照しているソースドメインやURLを分析します。

引用スコア、引用ドメイン総数、引用URL総数、引用シェアなどを確認でき、自社コンテンツがAIからどの程度信頼されているかを把握できます。

また、AIがどのページを引用しているのか、どのドメインを優先的に参照しているのか、競合がどのようなソースから評価を得ているのかも分析可能になっています。

これにより、AIに引用されやすいコンテンツの特徴や不足している情報を把握し、コンテンツ改善や新規記事の企画に活用できます。

単なる順位ではなく、AIから信頼される情報源になれているかを把握するための分析機能です。

３. AIトラフィック分析

Google Analytics 4（GA4）と連携することで、AI経由セッション数、ページビュー、直帰率、主要ランディングページ、AIプラットフォーム別流入などを確認できます。

ChatGPTやGemini、Claudeなど各AIからどのページにユーザーが流入しているのかを把握でき、AI上の露出が実際のアクセスやユーザー行動にどのようにつながっているかを分析できます。

また、AIごとの流入量や主要LPを確認することで、どのコンテンツが成果につながっているのかを把握し、より効果的なコンテンツ戦略の立案に活用可能です。

「AIで表示された」だけではなく、「AI経由で成果につながっているか」までを可視化します。

４. ブランド特性分析

AIがブランドをどのように認識しているかを可視化します。

ブランドイメージや特徴、関連キーワードなどを可視化し、AI上でどのようなポジションを形成しているかを把握できます。

同じ業界の競合ブランドと比較することで、自社が強みとして認識されている領域や、逆に十分に伝わっていない領域を把握することも可能です。

多くのツールが「ポジティブ／ネガティブ」といったセンチメント分析にとどまる中、Optyino.aiでは「AIがブランドをどの軸でどう評価しているか」を競合との相対スコアで定量化します。

感情極性ではなく、ブランドの特性そのものをスコアで把握できる点が、他ツールとの大きな差別化です。

AIに表示されているかだけでなく、どのようなブランドとして語られているかを知ることで、AI上でのブランドイメージを意図した方向に改善していくことができます。

５. アクション提案

分析結果をもとに、優先度やカテゴリごとに改善施策を提示します。

表示スコアや引用状況、競合との差分などを踏まえ、どの領域を優先的に改善すべきかを具体的に把握できます。

推奨コンテンツや改善テーマ、強化すべきページなどを確認しながら、計測→分析→改善→検証のサイクルを継続的に回すことが可能です。

データを見るだけで終わらず、実際のアクションにつなげることを支援します。

■ 本ツールの特徴

特徴１. 表示・引用・流入を一元管理- AIに表示される- AIに引用される- AIから流入する

という一連の流れを、1つのツール上で分析できます。

表示状況だけを可視化するツールや、アクセス解析のみを行うツールとは異なり、AI検索上での認知から流入、成果までを一気通貫で把握できます。

分散しがちなAI検索上の指標を統合的に管理することで、AI検索対策をより効率的に進めることができます。

特徴２. 複数AIを横断して分析

ChatGPT、Gemini、Claudeなど主要AIモデル（最大8モデル）に対応しています。AIごとの表示状況や引用傾向、流入量の違いを比較することで、それぞれのモデルが持つ特徴や傾向を把握できます。

同じブランドでもAIごとに評価や参照元が異なるため、モデルごとの差異を理解した上で最適化を進めることが可能です。

また、トピック別やプロンプト別の分析にも対応しており、AI検索上の状況を多面的に捉えることができます。※プランによって計測可能なモデル数は異なります。

特徴３. 改善アクションまで提示

現状を可視化するだけでなく、分析結果をもとに改善優先度や推奨施策も提示します。

- どこに課題があるのか- 何から手を付けるべきか

を把握できるため、AI検索対策に関する知識がない企業でも運用を始めやすい設計となっています。

計測、分析、改善、効果検証までを一つのツール上で完結できるため、継続的なPDCAを回しながら長期的な運用を行えます。

■ 本ツールの強み

ブランド特性分析：AIがブランドをどう語っているかを可視化

AIが各ブランドをどのように語っているかを、共通10軸で相対5段階評価します。

自社の強み・弱みを競合と比較しながらレーダーチャートで把握できるほか、「競合と比較して強い軸／弱い軸」を自動で抽出します。

特性評価軸×ブランドのマトリクス表示により、どの評価軸で競合に差をつけられているか・逆に遅れを取っているかを一覧で確認できます。

AIにどう認識されているかという定性的な問いを、定量的なデータとして把握できる機能です。

アクション提案：分析結果から、次の一手を自動で提示

表示スコアや引用状況などの分析結果をもとに、改善施策を優先度・カテゴリ別に自動提案します。

- 引用を増やすためのコンテンツ施策- FAQページの更新- キーワードリストの作成

など、具体的なアクションと期待効果をセットで確認できます。

AI検索対策の知識がなくてもSTEPごとにアクションが提示されるため、「何から手をつければよいか」が明確になり、PDCAを回しやすい設計となっています。

■ こんな方に

■ サービス概要

- AI検索時代に自社ブランドがどう見られているか把握したいマーケティング担当者- SEOに加えて、AIに「選ばれる・引用される」状態を作りたい企業- 競合がAI上でどれだけ存在感を持っているかを知りたい方

料金プランと使える機能

Optyino.aiでは、月額11,000円（税抜）から利用可能です。

また、初めて利用する企業向けに、1週間の無料トライアルを提供しています。

企業規模や用途に応じて、複数のプランを用意しており、エンタープライズ向けの個別プランにも対応しています。

各プランの詳細やお問い合わせは、こちら（https://optyino.ai/pricing）よりご確認いただけます。

【Optyino.aiとは】

※ENTERPRISEの料金は個別にお見積りするのでお問い合わせください

AI時代のブランドを可視化する、生成AIエンジン対策（GEO/LLMO/AIO）ツール。ChatGPTやPerplexity、Geminiなどの生成AIにおいて、自社ブランドがどのように言及・引用されているかを分析し、AI検索時代における新しいマーケティング指標を提供します。

表示スコアや引用分析、ブランドシェアなどのデータを通じて、企業が「AIに選ばれるブランド」になるための改善アクションを支援します。

URL：https://optyino.ai/

【会社概要】

会社名：株式会社Wallabee

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル 122

事業内容：GEO/LLMO領域の研究・プロダクト開発、AI検索対策支援、Webマーケティング支援

サービス：Optyino.ai

URL：https://wallabee.co.jp/

