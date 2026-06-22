Aurora Microplates社の細胞培養用マイクロプレート・CELLAZIP(TM)が米国展示会にてBest in Showcase Award を受賞

日本ゼオン株式会社

日本ゼオン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：豊嶋 哲也 以下、ゼオン）およびグループ企業であるAurora Microplates, LLC（（米国カリフォルニア州、代表者：Brian Cail）が開発した細胞培養用マイクロプレート（製品名・CELLAZIP(TM)）が、この度、米国のLaboratory Robotics Interest Group*1（以下、LRIG）主催のSpring Expo NYCにて、Best in Showcase Awardを受賞しました。なお、ゼオングループが本賞を受賞するのは初となります。

LRIGは米国におけるラボオートメーション・ロボティクス分野の業界団体であり、今回受賞した “Best in Showcase Award” は、LRIGが主催する展示会に出展した企業の技術・製品の中から、革新性、科学的・技術的価値、実用性、ユーザーベネフィット、プレゼンテーション品質の観点で表彰されるものです。ゼオンの独自素材であるシクロオレフィンポリマー（製品名︓ZEONEX(R)、ZEONOR(R) 以下、COP）と独自コート剤を用いた細胞培養用マイクロプレート・CELLAZIP(TM)は、2026年5月にニューヨーク州で開催された展示会にて、およそ30社の出展社の中から特に優れた技術・製品であるとして高く評価されました。

受賞したCELLAZIP(TM) *2の特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103820/table/115_1_10d58bb9c3d63d7835f46dc61dcbfab3.jpg?v=202606220151 ]詳細を見る :https://www.zeonaurora.com/coated-plate

Aurora社・Mr. Jeff Carlson

ゼオンでは、中期経営計画STAGE30において、重点的に注力していく成長4分野のひとつに「医療・ライフサイエンス分野」を掲げています。その中で、COPの成形品である細胞培養プレートを次期成長ドライバに設定し、対象市場成長を上回る拡大を見込んでおり、この度の受賞を契機として、マイクロプレートの開発をさらに加速させます。

ゼオンはこれからも、他にはない機能を付与した独自製品の提供を通じ、創薬開発スピードの加速に貢献するとともに、“ポリマーデザインカンパニー”として安心で快適な人々の暮らしに貢献してまいります。

1 LRIG：製薬・バイオ・研究機関の自動化技術関係者が多く参加するコミュニティであり、米国各地で関連企業や研究者が集まる展示会を開催2 CELLAZIP(TM)：COPと独自コート剤を用いた細胞培養用マイクロプレートで創薬開発に使用される。

参考リリース https://www.zeon.co.jp/news/assets/pdf/240624.pdf