【出演者募集】市原市最大級の祭り「第13回上総いちはら国府祭り」練り踊り・ステージイベント参加団体を募集（7月10日締め切り）

市原市役所

10月3日(土)、10月4日(日)に開催する「第13回上総いちはら国府祭り」の練り踊り、ステージイベントの参加団体を募集しています。

「上総いちはら国府祭り」は千葉県市原市で開催。練り踊りやよさこいを始めとしたイベントに加え、100を超える店舗の出店などを予定しています。昨年度は2日間で30万人が来場しました。

募集概要

申込締め切り

7月10日(金)

練り踊り

▼日時・会場

10月3日(土)15時から16時まで（予定） 上総大路

▼演目

市原おどり、市原やっさばやし

▼条件

1団体10人以上であること

ステージイベント

▼日時・会場

上総更級公園イベント広場ステージ：10月3日(土)14時から19時30分まで（予定）

アリオ市原サンシャインコート（屋外）ステージ：10月3日(土)14時から16時50分まで、10月4日(日)12時から16時50分まで（予定）

上総大路ステージ：10月3日(土)14時から17時まで（予定）

▼条件

(1)上総更級公園ステージは1団体10人以上

(2)アリオ市原・上総大路ステージは1団体4人以上

※同一団体でグループを分けて申し込むこともできます。（重複する人の出演は不可。）

※アリオ市原ステージでは太鼓の生演奏ができません。

※上総大路ステージには音響がありません

「第13回上総いちはら国府祭り」開催概要

上総更級公園ステージアリオ市原サンシャインコート（屋外）ステージ申し込み方法等詳細は上総いちはら国府祭りウェブサイトをご覧ください詳細を見る :https://ichihara-fes.com/information/2026/06/01/3402/開催日時

令和8年10月3日(土)、4日(日)両日とも12時から20時まで［荒天中止］

会場

上総更級公園、アリオ市原内サンシャインコート（屋外）、上総大路、夢ホール

【主なイベント】

・ステージイベント（ダンス、演奏等）

・時代絵巻行列・山鉾・山車の巡行

・練り踊り

・いちはら大綱引［主催：（一社）市原青年会議所］

・ちばＹＯＳＡＫＯＩ［主催：千葉よさこい連絡協議会］

・いちはら国府花火大会［主催：いちはら国府花火大会実行委員会 ほか］

・山鉾・山車と太鼓の共演 神輿の巡行

・いちはら国府市（ご当地グルメ、農産物等販売、事業PRなど）

・フレンドシップバザール

主催

時代絵巻行列いちはら国府花火大会ちばYOSAKOIいちはら大綱引

上総いちはら国府祭り実行委員会及び市原市

ウェブサイト

https://ichihara-fes.com/