ヤマダデンキ、高崎駅東口活性化プロジェクトを始動　地域企業と連携し「高崎ジンギスカンビアガーデン2026」を初開催

株式会社 ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈、以下、ヤマダデンキ）は、2026年７月3日（金）～７月20日（月・祝）の18日間、「高崎ジンギスカンビアガーデン2026」を開催いたします。

本イベントは、ヤマダデンキが本社を構える高崎市への地域貢献活動「高崎駅東口活性化プロジェクト」の一環として実施するものです。高崎駅東口エリアの賑わい創出と地域活性化を目的に、会場となる LABI1 LIFE SELECT高崎 LABIガーデンに18日間限定の大型ビアガーデンが登場し、高崎市民、観光客、ビジネスパーソンが気軽に集える新たな交流拠点を創出します。

■「高崎駅東口活性化プロジェクト」の背景

※掲載画像はAI生成によるイメージです

ヤマダデンキは創業以来、本社を構える高崎市とともに成長してきました。近年、高崎駅周辺は再開発や人口流入が進み、群馬県を代表する交流拠点へと発展を遂げています。一方で、地域住民や観光客が気軽に集い交流できる大規模な屋外イベントは限られており、高崎駅東口エリアにおける新たな賑わい創出が求められていました。

そこで今回、「高崎駅東口に人が集まり、交流し、街の魅力を再発見できる場を創りたい」という想いから、ヤマダデンキを中心に地域企業が連携し本プロジェクトを立ち上げました。

■地域企業との連携

本プロジェクトでは、地域企業との共創を重要なテーマとして掲げています。地域企業と連携しながら、群馬の食文化、酒文化、地域資源の魅力発信にも取り組んでまいります。

【協賛企業】株式会社オルビス、サントリー株式会社、株式会社天笠

■「炭焼き成吉思汗いし田」と「ジンギスカンOthello」について

本イベントをプロデュースする「炭焼き成吉思汗いし田」は、高崎市に店舗を構える羊肉専門店です。全国でも珍しい「羊肉コース専門店」として営業し、全国から多くの羊肉ファンが訪れる人気店でもあります。

「ジンギスカンOthello」は、成吉思汗いし田が長年培ってきた羊肉の知識、技術、仕入れネットワーク、商品開発力をより多くのお客様へ届けるために誕生した羊肉専門ブランドです。現在は高崎市と草津温泉に店舗を展開し、「羊肉をもっと身近に、もっと楽しく」をコンセプトに営業しています。

今回のイベントでは、全国レベルの評価を受ける成吉思汗いし田が監修・プロデュースを担当し、Othelloが運営を担当することで、本格的なジンギスカンを気軽に楽しめる場を提供します。

■今後の展望 ～高崎の新たな夏の風物詩へ～

ヤマダデンキは、本イベントを単年開催にとどめることなく継続的な取り組みとして発展させていく予定です。今後も市民や観光客が集い、企業と地域が一体となって楽しめるイベントとして育て、将来的には高崎駅東口エリアを代表する夏の恒例イベントとして定着させることを目指します。

なお、本イベントのプロデュースを務める成吉思汗いし田は、高崎から全国へ羊肉文化を発信してきた店舗であり、今回のイベントも、高崎発の新たな食文化を全国へ発信する挑戦と言えます。

ヤマダデンキは、本イベントを通じて高崎の新しい魅力を創り上げ、地域社会への貢献と高崎市の発展に取り組んでまいります。

《イベント概要》

イベント名：ヤマダデンキ＆ジンギスカンOthello presents

高崎ジンギスカンビアガーデン2026 Produced by 成吉思汗いし田

開催期間：2026年7月3日（金）～7月20日（月・祝） 18日間

会場：LABI1 LIFE SELECT 高崎 LABIガーデン（群馬県高崎市栄町1-1）

アクセス：JR「高崎駅」東口 徒歩約30秒

営業時間：平日 17:00～21:00、土日祝 15:00～21:00

総席数：80席（4名テーブル×20卓）

メニュー：Othello ジンギスカンセット

（ラム肉ジンギスカン、豚焼肉、ソーセージ、焼き野菜セット＋90分飲み放題つき）

料金：大人 5,800円、中高生 2,500円、小学生 1,500円、未就学児無料

※価格は税込です。

ヤマダデンキご利用特典

7月3日（金）以降に LABI1 LIFE SELECT 高崎でご購入のレシートをご持参いただくと、お会計より500円割引となります。

※イベント開催期間中のレシートであれば金額は問いません。