『ブルーアーカイブ』より、「セリカ」が水着姿でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「GOLDENHEAD+」より、『ブルーアーカイブ セリカ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■ブルーアーカイブ セリカ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202302&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ブルーアーカイブ セリカ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：19,965円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：GOLDENHEAD+

【スケール】1/7

【サイズ】全高約250mm(台座含む)

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用アクリル台座

・「笑顔」差し替えパーツ

原型制作：もちどき((株)Pawretta)

彩色：えこし

Design・Illust：Mx2J

Yostarが贈る大人気アプリゲーム『ブルーアーカイブ』より、アビドス高等学校所属、アビドス対策委員会の会計担当「セリカ」が水着姿でフィギュア化です！

しなやかな長い黒髪に可愛すぎる水着、休暇に対しても真剣な表情まで、こだわりをもって立体化。失敗にもめげずに最高の休暇を楽しむ彼女の姿を忠実に再現いたしました。(「笑顔」差し替えパーツ付きです。)

製品ページはこちら：

■ブルーアーカイブ セリカ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202302&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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