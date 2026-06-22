【無料ダウンロード開始！】ホワイトペーパー『企業向けeラーニング活用ガイド』

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、ホワイトペーパー『企業向けeラーニング活用ガイド』を公開いたしました。

概要

ダウンロードはこちら :https://form.run/@digital-knowledge-whitepaper?_field_36=e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%B4%BB%E7%94%A8※フォーム送信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に資料ダウンロードURLをお送りいたします。

働き方の多様化やDX推進に伴い、企業の人材育成においてeラーニングの活用が注目されています。

しかし、「社員育成を進めたいけれど、研修の工数や効果測定に課題がある」とお悩みの担当者様も多いのではないでしょうか。

本資料では、eラーニングの具体的な活用ヒント7選と、導入効果を最大化するための秘訣を解説します。全社員向け・新入社員向けの社内教育から、社外・グローバル展開までの具体的な活用シーンを掲載していますので、教育・研修の質向上と効率化の参考にぜひご活用ください。

【本資料でわかること】

- なぜ今、eラーニングなのか？ eラーニングの5つのメリット- 用途別の「7つの活用ヒント」（社内教育から社外・グローバルまで）- 導入効果が高い企業の特徴- 成功に導く4つの課題解決ポイント（コスト、教材作成、研修の最適化、学習意欲の維持）

目次

01 はじめに

02 なぜ今、eラーニングなのか？

03 eラーニング5つのメリット

04 活用ヒント１. 社内向け教育

05 活用ヒント２. 社外・グローバル

06 導入効果が高い企業の特徴

07 成功に導く課題解決ポイント

08 まとめ

09 弊社製品のご紹介

ダウンロードはこちら :https://form.run/@digital-knowledge-whitepaper?_field_36=e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%B4%BB%E7%94%A8※フォーム送信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に資料ダウンロードURLをお送りいたします。

デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが1995年創業のeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関・研修部門と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表者：代表取締役社長 𡌶 弘明（Haga Hiroaki）

代表取締役COO 吉田 自由児（Yoshida Jiyuuji）

所在地：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

電 話：03-5846-2131（代表）／ 050-3628-9240（導入ご相談窓口）

ＵＲＬ：https://www.digital-knowledge.co.jp/