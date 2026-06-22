【無料ダウンロード開始！】ホワイトペーパー『企業向けeラーニング活用ガイド』
導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、ホワイトペーパー『企業向けeラーニング活用ガイド』を公開いたしました。
ダウンロードはこちら :
https://form.run/@digital-knowledge-whitepaper?_field_36=e%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%B4%BB%E7%94%A8
※フォーム送信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に資料ダウンロードURLをお送りいたします。
概要
働き方の多様化やDX推進に伴い、企業の人材育成においてeラーニングの活用が注目されています。
しかし、「社員育成を進めたいけれど、研修の工数や効果測定に課題がある」とお悩みの担当者様も多いのではないでしょうか。
本資料では、eラーニングの具体的な活用ヒント7選と、導入効果を最大化するための秘訣を解説します。全社員向け・新入社員向けの社内教育から、社外・グローバル展開までの具体的な活用シーンを掲載していますので、教育・研修の質向上と効率化の参考にぜひご活用ください。
【本資料でわかること】
- なぜ今、eラーニングなのか？ eラーニングの5つのメリット
- 用途別の「7つの活用ヒント」（社内教育から社外・グローバルまで）
- 導入効果が高い企業の特徴
- 成功に導く4つの課題解決ポイント（コスト、教材作成、研修の最適化、学習意欲の維持）
目次
01 はじめに
02 なぜ今、eラーニングなのか？
03 eラーニング5つのメリット
04 活用ヒント１. 社内向け教育
05 活用ヒント２. 社外・グローバル
06 導入効果が高い企業の特徴
07 成功に導く課題解決ポイント
08 まとめ
09 弊社製品のご紹介
ダウンロードはこちら :
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デジタル・ナレッジについて
教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。
デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。
これが1995年創業のeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。
私たちは教育機関・研修部門と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。
【会社概要】
株式会社デジタル・ナレッジ
東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）
代表者：代表取締役社長 𡌶 弘明（Haga Hiroaki）
代表取締役COO 吉田 自由児（Yoshida Jiyuuji）
所在地：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原
電 話：03-5846-2131（代表）／ 050-3628-9240（導入ご相談窓口）
ＵＲＬ：https://www.digital-knowledge.co.jp/