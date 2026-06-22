『MAD5』#8はオダウエダ・植田の“生贄の儀式”に強制参加！？常軌を逸した“お清め”の連鎖にMAD芸人たちが阿鼻叫喚の地獄絵図　くっきー！の目にまさかの涙！？果たして無事生還できるのか…

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名によるレギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#8を、2026年6月22日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組です。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきました。

6月22日（月）放送の#8では、オダウエダ・植田紫帆の地元に秘密裏に受け継がれるという設定で「生贄の儀式」に参加します。立派な屋敷に呼び出されたメンバーたちの前に、白装束姿の植田が登場。植田から「私は生贄に捧げられることが決まりました」と衝撃の告白を受け、彼女の最期を見届けるため、MAD5は屋敷の奥へと足を踏み入れます。

屋敷の中では、お付きの者として「ショットガン」と「手榴弾」と名乗るクセの強い女性たちが登場。儀式に参加するための通過儀礼として、MAD5は数々の「お清め」を受けることになります。第1のお清め「聖水の儀」では、謎の液体を飲まされることに。一口飲んで顔をしかめるメンバーたちでしたが、その液体の“衝撃の正体”が判明し、一同は激しく悶絶。さらには、濡れ衣を着せられた川北が珍しく凶暴化するなど、序盤から波乱の展開が巻き起こります。

その後、銀色のビキニに衣装チェンジした植田に案内され「清めの間」へ移動した一行。そこには代々生贄に捧げられてきたという女性たちの遺影が並んでおり、不気味な空気が漂います。そして、そこでは「肉厚圧着の儀」や「咀嚼継承の儀」など、名前を聞いただけで震え上がるような常軌を逸した過酷な儀式が次々と執行されることに。限界を突破した“お清め”の数々に、MAD芸人たちも阿鼻叫喚の地獄絵図と化し、ついにはくっきー！の目にまさかの涙が…！？

果たして、狂気に満ちた儀式の果てに、メンバーたちは無事に生還することができるのか！？『MAD5』シーズン1の#8は、2026年6月22日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

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■ABEMA『MAD5』シーズン1概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2048

毎週月曜日 夜11時から放送（全20回）

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

植田紫帆（オダウエダ）

＜#8＞

放送日：2026年6月22日（月）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DGzv7DwNB4jMgT

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■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/