テレワークを「続けたい・増やしたい」人は60.7％、「やめたい・出社したい」人はわずか5.7％

株式会社LASSIC

株式会社LASSIC（ラシック）（本社：東京都港区、本店：鳥取県鳥取市、代表取締役社長：若山幸司、証券コード：574A、以下「LASSIC」）が運営する、「場所に依存しない働き方」を推進・支援する情報を発信するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、テレワーク・リモートワーク経験のあるワーキングパーソン1,000名を対象に「テレワークの実施状況と継続意向に関する調査」を実施した。今後のテレワークについて尋ねたところ、「今と同じ頻度を続けたい」「今より頻度を増やしたい」を合わせた維持・拡大意向が計60.7％にのぼり、縮小意向の計5.7％を大きく上回った。出社形態別では、維持・拡大意向はハイブリッド勤務が79.5％で最も高い一方、出社かテレワークかを「自分の判断で自由に選べる」割合はフルリモート勤務が51.8％で最も高く、フル出社（21.9％）の2倍以上だった。テレワークを続けたい気持ちが強い層と、働き方を自分で決められる層は、必ずしも同じ出社形態に集まらない傾向がみられた。

サマリー

調査概要

- テレワークの維持・拡大意向（今と同じ頻度を続けたい・今より頻度を増やしたい）は計60.7％であり、縮小意向は計5.7％であった。- 維持・拡大意向を出社形態別にみると、ハイブリッド勤務で79.5％と最も高く、フル出社では33.5％であった。- フル出社でも「現在は実施していないが、できる環境なら実施したい」が15.8％であった。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69473/table/148_1_40968b37ab7df1a18b91ce044bc24bdc.jpg?v=202606220151 ]

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合がある。

テレワーク経験者1,000人を対象に、以下3つの質問を単一回答で尋ねた。

- いまのあなたの働き方（テレワークの頻度）に、いちばん近いものを教えてください。- これからのテレワークについて、あなたの気持ちにいちばん近いものを教えてください。- 出社するかテレワークするかは、ふだん誰が決めていますか。テレワークを続けたい・増やしたいは計60.7％、減らしたいは5.7％

テレワーク継続意向をみると、「今と同じ頻度を続けたい」が32.7％で最も多く、「今より頻度を増やしたい」が28.0％と続く（図表1）。両者をあわせた維持・拡大意向は計60.7％を占める。

一方、「今より頻度を減らしたい」（2.7％）と「テレワークをやめて出社のみにしたい」（3.0％）をあわせた縮小意向は計5.7％となった。

維持・拡大意向と縮小意向のいずれにも分類されない回答は計33.6％（336人）であった。このうち「現在は実施していないが、できる環境なら実施したい」が8.0％にとどまった。維持・拡大意向と縮小意向の差は55.0ポイントであった。

維持・拡大はハイブリッドで79.5％、フル出社でも「増やしたい」が26.4％

テレワークの継続意向を出社形態別にみると、維持・拡大意向はハイブリッド勤務で79.5％と最も高い（図表2）。フルリモート勤務69.8％、フル出社33.5％と続く。ハイブリッド勤務とフル出社の差は46.0ポイントであった。

「今より頻度を増やしたい」単体でみると、ハイブリッド勤務32.8％、フル出社26.4％、フルリモート勤務15.8％であった。

フル出社では「現在は実施していないが、できる環境なら実施したい」が15.8％となり、出社形態の3グループ中で最も高い。

テレワーク頻度は「週2～3日」が最多、出社形態ではハイブリッド勤務が48.2％

テレワーク実施頻度をみると、「週2～3日テレワーク」が18.0％で最も多く、「ほぼ毎日テレワーク（週5日以上）」（13.1％）、「週1日程度テレワーク」（12.5％）と続く（図表3）。

本調査の出社形態グループの構成をみると、ハイブリッド勤務が48.2％で最も多い（図表4）。フル出社37.9％、フルリモート勤務13.9％と続く。

出社かテレワークかを自分で決める人は35.2％、フルリモート勤務では51.8％

出社かテレワークかを誰が決めているかをみると、「自分の判断で自由に選べる」が35.2％で最も多く、「上司の承認を得れば選べる」が21.6％で続く（図表5）

「自分の判断で自由に選べる」割合を出社形態別にみると、フルリモート勤務で51.8％と最も高い（図表6）。ハイブリッド勤務40.9％、フル出社21.9％と順に低くなる。フルリモート勤務とフル出社の差は29.9ポイントとなっている。

まとめ）テレワークを続けたい層が6割、出社形態で分かれる意向と選べる自由度

テレワークの維持・拡大意向は計60.7％であり、縮小意向は計5.7％であった。維持・拡大意向と縮小意向の差は55.0ポイントだった。

出社形態別にみると、テレワークの維持・拡大意向が最も高いのはハイブリッド勤務で79.5％だが、出社かテレワークかを自分で決められる割合が最も高いのはフルリモート勤務の51.8％であった。テレワークを続けたい気持ちと、自分で決められるかどうかは、必ずしも同じ出社形態とならない。

フル出社に目を向けると、「現在は実施していないが、できる環境なら実施したい」が15.8％と、出社形態の3グループで最も高い。

詳細レポート

本調査をもとに、より詳細な考察を記したレポートを下記よりご覧いただけます。

テレワークの実施状況と継続意向に関する調査

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株式会社LASSIC（ラシック）について

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LASSICは2006年に鳥取県で創業し、「リモート社会をリードし、ボーダレスワークの実現によって社会に貢献する。」をビジョンに、フリーランスITエンジニア向けリモートワーク専門JOBエージェント「Remogu（リモグ）フリーランス」（https://remogu.jp(https://remogu.jp/)）、ITエンジニア向けリモートワーク専門転職エージェント「リラシク」（https://relasic.jp(https://relasic.jp/)）などのサービスを通じて「採用」「DX」分野のボーダレス化に取り組んでいます。

会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69473/table/148_2_0c381fe7966029f99c1e4858c2216963.jpg?v=202606220151 ]