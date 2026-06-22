就職率100%を継続する介護福祉士養成校、大阪・阿倍野で7月5日にオープンキャンパスを開催

学校法人大屋学園 関西社会福祉専門学校

関西社会福祉専門学校（大阪市阿倍野区）は、2026年7月5日（日）10:00より、オープンキャンパス「体験授業＆学校説明会」を開催します。参加費は無料、事前申込制です。本校は平成元年の開校以来、就職率100%を継続し、約2,200名の卒業生を福祉現場に送り出してきた介護福祉士養成校です。

こんな方におすすめのオープンキャンパス

今回のオープンキャンパスは、次のような方に向けて、福祉や介護の魅力を楽しく体験できるプログラムをご用意しています。

・「関西社会福祉専門学校ってどんな学校？」と気になっている方

・いろいろな専門学校を比較してみたい方

・介護福祉士を目指していて学校選びに迷っている方

・少し早めに進路を考え始めたい高校1・2年生

・現在お仕事をしていて、再進学を考えている社会人の方

少人数・アットホームな雰囲気のため、初めての方も気軽にご参加いただけます。

7月5日のミニ体験授業テーマ

「伝えることの難しさ２. ～コミュニケーションを使ったレクリエーション～」

介護の現場で重要となるコミュニケーションを、レクリエーションを通じて楽しく学んでいただける内容です。ミニ体験授業は毎回テーマが変わるため、複数回ご参加いただくと進路選択の事前学習にもつながります。

当日のタイムスケジュール（約2時間20分）

■学校概要／介護福祉士説明会（60分）

授業・実習・学校行事の紹介に加え、介護福祉士資格について説明します。奨学金制度、国家試験への取り組み、卒業後の進路についてもご案内します。

■体験ミニ授業（40分）

本校の授業をちょっぴり体験。「福祉」「介護」のイメージが具体的になります。

■校内見学（10分）

教室や介護実習室、入浴実習室などの設備を見学いただけます。

■質問タイム（30分）

少人数・アットホームな雰囲気だからこそ、気軽に質問できます。不安や疑問をしっかり解消しましょう。

※当日は、筆記用具・上履きをお持ちください。

関西社会福祉専門学校について

大阪市阿倍野区にある介護福祉士養成校。平成元年の開校以来、就職率100%を継続し、約2,200名の卒業生を福祉現場に送り出してきました。最新設備と一人ひとりに応じた就職支援で、学生の福祉の夢を全力でサポートしています。

開催概要

名称：関西社会福祉専門学校 オープンキャンパス（体験授業＆学校説明会）

日時：2026年7月5日（日）10:00～

会場：関西社会福祉専門学校（〒545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-2-27）

対象：高校生・既卒者・社会人・保護者

参加費：無料（事前申込制）

持ち物：筆記用具・上履き

申込・詳細：https://www.ooya.ac.jp/opencampus-7-5/

【アクセス】

・阪堺電車上町線「姫松駅」下車、北東へ200m

・Osaka Metro御堂筋線「西田辺駅」より徒歩約1km

・南海高野線「帝塚山駅」下車、北へ800m