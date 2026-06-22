スポーツビジネスカンファレンス「HALF TIMEカンファレンス」 2026年第一弾を7月15日(水)に開催

HALF TIME株式会社

スポーツビジネス領域で採用及びPR事業を展開するHALF TIME株式会社（東京都江東区、代表取締役：磯田裕介）では、今年第一弾となる当社主催のスポーツビジネスカンファレンス「HALF TIMEカンファレンス2026 supported by アビームコンサルティング」を、7月15日(水)に東京会場とオンラインのハイブリッド形式で開催します。

登壇者は東京ヴェルディ、名古屋グランパスといったプロスポーツクラブ、日本のeスポーツシーンを牽引するREJECT、グローバルでスポーツ協賛を行うVisa、東南アジアでの展開を進めるアジア甲子園、そして海外からのゲストとして英Miller Insurance Services等から、国内外スポーツビジネスの第一線で活躍するキーパーソンを迎えます。

カンファレンスは「Stay Ahead：スポーツビジネスの先を行く」をテーマに、プロクラブ経営と育成・DX、 eスポーツとパートナー共創、日本発スポーツの国際展開、スポーツ特有のリスクマネジメント、スポーツを通した地域でのイノベーション創出についてセッションで展開。東京会場ではスポーツ関連企業によるブース出展を行うほか、登壇者・参加者を交えたネットワーキングも開催します。オンラインではライブ・アーカイブ配信を行います。

東京会場のチケットは1万2000円（税込）で先着100名限定。オンライン視聴チケットは無料で、どちらも以下の公式サイトより事前登録制となります。

◇公式サイト

https://biz.halftime-media.com/f_lps/conference2026(https://biz.halftime-media.com/f_lps/conference2026?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=0622)

HALF TIMEカンファレンスは2019年に初開催し、今回で15回目。スポーツビジネスに関わる全ての人々に最先端トレンドを届けることを目的に、累計5,600名の参加者を誇る国内最高峰のスポーツビジネスカンファレンスとなっています。

■開催概要

名称：HALF TIMEカンファレンス2026 supported by アビームコンサルティング

日時：2026年7月15日(水) 12:30-18:10／東京会場ネットワーキング18:10-19:30

形式：ハイブリッド（東京会場＋オンライン）

会場：アビームコンサルティング株式会社「As One Stage」

（東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー15階）

主催：HALF TIME株式会社

パートナー：アビームコンサルティング株式会社、REJECT株式会社、株式会社SHAPE Sports、 株式会社hacomono、AiSIA、株式会社Playbox

公式Webサイト： https://biz.halftime-media.com/f_lps/conference2026(https://biz.halftime-media.com/f_lps/conference2026?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=0622)

問い合わせ先：htc@halftime-media.com

■プログラム

12:30 フロアオープン・出展開始

13:00 主催者挨拶

磯田 裕介（HALF TIME株式会社 代表取締役）

13:10 セッション1：スポーツ人材・イベント・会場におけるリスクマネジメント

Siva Krishnan氏（Miller Insurance Services (Singapore) Head of Sports and Entertainment Asia）

若松 朋由氏（アビームコンサルティング株式会社 Customer Value Strategy Unit Senior Manager）

14:10 セッション2：eスポーツ市場の現在と企業共創の可能性

甲山 翔也氏（株式会社REJECT 代表取締役CEO）

里村 明洋氏（ビザワールドワイドジャパン株式会社 マーケティング本部長 日本・韓国・モンゴル統括）

15:10 セッション3：日本スポーツ界の再設計と「アジア甲子園」から始まる成長モデル

駒宮 健大氏（SHAPE Sports CEO）

柴田 章吾氏（アジア甲子園代表／SHAPE Sports Chief Sales Officer）

16:10 セッション4：プロスポーツクラブ経営における次世代育成とDX

栗田 大輔氏（東京ヴェルディ株式会社 代表取締役副社長）

森本 譲二氏（東京ヴェルディ株式会社 取締役副社長／一般社団法人東京ヴェルディクラブ 事務局長／ 公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）理事）

蓮田 健一氏（株式会社hacomono 代表取締役CEO）

17:10 セッション5：地域における「スポーツイノベーション創出」ー 愛知・名古屋の事例から

佐藤 剛史氏（株式会社名古屋グランパスエイト 広報・ホームタウン部 ホームタウングループ グループリーダー）

森木田 剛氏（株式会社はこぶん 代表取締役）

倉内 佳郎氏（株式会社中日新聞社 メディアビジネス局 ビジネスプロデュース部 部長）

齊藤 恵理称氏（Splat Inc. CSO, Co-Founder）

18:00 パートナー企業ピッチ

18:10 ネットワーキング

19:30 閉会